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    20 марта 2014

    Toshiba будет заказывать выпуск микросхем FFSA у GlobalFoundries: В Toshiba относят семейство FFSA к стратегическим продуктам в категории LSI

    22:44

    Компания FirstTech, которая была первым продавцом ПК Apple, прекращает своё существование: FirstTech закрывает свои двери 29 марта

    21:2815

    Спрос на охлаждающие модули для смартфонов пока остается слабым: Производители кулеров очень заинтересованы в этих заказах, поскольку рынок смартфонов бурно растет

    21:015

    UC Browser 3.4.1.407 для Windows Phone — новая версия китайского мобильного браузера: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    20:224

    В школах Южной Кореи учителя получат возможность блокировать смартфоны учеников: Программа iSmartKeeper позволит учителям Кореи блокировать смартфоны школьников

    20:0821

    VidTrim Pro 2.3.6 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    19:51

    Todoist 3.21 — облачный клиент для управления задачами на Android: Менеджер задач доступен даже когда устройство отключено от Интернета.

    19:43

    Spacedraw 1.2.0: 3D-моделирование на Android: Программа предназначена для создания трехмерных сцен, начиная с этапа моделирования и заканчивая экспортом готовых проектов.

    19:23

    Объем внешних накопителей Toshiba Stor.e Canvio достигает 5 ТБ: Линейка внешних накопителей Toshiba Stor.e Canvio также пополнилась моделью объемом 4 ТБ

    18:1512

    Qualcomm разрабатывает специализированную линейку платформ Snapdragon для носимой электроники на основе Android Wear: Qualcomm создаёт новые SoC для «умных» часов

    18:064

    Смартфон Samsung Galaxy S5 mini может получить платформу Snapdragon 800: Sasung может готовить настоящий мини-флагман

    17:3839

    Intel выпустит процессор Pentium с разблокированным множителем: Процессор (или процессоры?) будет выпущен в середине года

    17:1521

    Новые моноблочные ПК MSI AG220 и AG240 оснащаются видеокартами GeForce GTX 860M: Новые моноблочные ПК MSI AG220 и AG240 получили дисплеи Full HD

    16:404

    Google выпустит планшет с экраном диагональю 8,9 дюйма, но дешевым он не будет: не опровергается и выпуск нового поколения планшета Nexus 7 в текущем году

    16:358

    Стали известны цены на устройства Samsung Gear 2 и Gear Fit: Часы Samsung Gear 2 оценены в $295, а Gear Fit в $200

    15:5412

    Huawei отказалась от планов по выпуску смартфона с двумя операционными системами: Huawei меняет планы касательно смартфона с двумя ОС

    15:214

    Новая версия Adobe Reader 10.4 для Windows Phone: В последней версии реализована интеграция с OneDrive

    15:16

    Клиент BitTorrent Sync доступен и для Windows Phone: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с устройства в синхронизируемые папки

    15:12

    Смартфон ZTE Nubia X6 предстал на фото: ZTE Nubia X6 получил экран диагональю 6,44 дюйма и четырехъядерный CPU частотой 1,7 ГГц

    15:012

    YouTube 2.5.0 для iOS расширяет возможности комментирования: В версии 2.5.0 появилась возможность обмена списками воспроизведения

    14:17

    XenoAmp Music Player 0.324 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    14:14

    Skype 4.7 для Android экономнее расходует заряд аккумулятора: Это стало возможным благодаря временному отключению Push-уведомлений сообщений групповых чатов

    14:11

    Приложения для Windows Phone проверены на совместимость с версией 8.1: Теперь на страницах приложений указана совместимость не только с Windows Phone 7.5 и 8.0, но и с версией 8.1.

    14:05

    Обновлено приложение Google+ для Android: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    14:03

    Feedly 19.3.0 для Android — популярный мобильный RSS-клиент: Feedly получил широкую известность после закрытия Google Reader.

    13:57

    Новая версия Maxthon 4.2.1.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    13:57

    Samsung готовит к выпуску планшет SM-T700 с экраном AMOLED диагональю 8,4 дюйма: Базисом Samsung SM-T700 выступила однокристальная система Exynos 5422

    13:2020

    Разработанная в Tactual Labs технология Fast Multi-Touch качественно меняет сенсорный ввод: Созданная специалистами Tactual Labs технология сенсорных панелей Fast Multi-Touch точнее и в 300 быстрее существующих

    12:2012

    ICE Book Reader Professional v.9.3.1 - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    12:05

    Внешний привод OWC Mercury Pro записывает диски Blu-Ray со скоростью до 16x и поддерживает диски BDXL объемом 128 ГБ: Внешний привод OWC Mercury Pro стоит $168

    11:4417

    The Cleaner v.9.0.0 - программа для очистки ПК от вредоносного ПО: Программа для очистки ПК под управлением Windows от вредосносного ПО

    11:30

    В Китае заработал новый завод Samsung по выпуску флэш-памяти: И без того хрупкий рынок NAND ощутит дополнительное давление

    11:0613

    OutlookAttachView v.2.66 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    10:55

    Выпущено обновление Kaspersky Security для Linux Mail Server: «Лаборатория Каперского» выпустила обновленную версию защитного решения для почтовых серверов

    10:20

    Tizen DevLab и Хакатон по операционной системе Tizen пройдут в Москве 28-30 марта: Приглашаем всех желающих принять участие в тренинге и хакатоне по операционной системе Tizen

    09:45

    Существует взаимосвязь между рисками нарушения физической и цифровой безопасности: Более половины участников исследования сталкивались со случаями нарушения цифровой и/или физической безопасности

    09:10

    Рынок мониторов для ПК в минувшем квартале сократился, но Dell и HP смогли нарастить поставки: Компания Dell по итогам четвертого квартала 2013 года является крупнейшим поставщиком мониторов

    09:001

    QM-Банк – облачная электронная почта для банков, соблюдающих 161-ФЗ: Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») и компания Quickme объявили о выпуске совместного специализированного почтового решения для банков «QM-Банк»

    08:35

    Редакция iXBT.com проводит новый розыгрыш среди подписчиков канала iXBT.com на Youtube : На этот раз будет разыгрываться планшетный компьютер ZIFRO Vivid ZT (ZT-78013G)

    08:3013

    Запуск «Независимого регистратора» планируется в мае этого года: Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014»

    08:00

    EK Water Blocks выпускает три варианта водоблока EK-FC780 GTX Ti DCII: До четырех водоблоков EK-FC780 GTX Ti DCII можно включать в одну систему

    08:00

    Устройство Logicube ZClone Xi предназначено для быстрого тиражирования жестких дисков: Поставки Logicube ZClone Xi начнутся в конце апреля

    07:001

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