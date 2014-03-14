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    14 марта 2014

    Новая двухпроцессорная 3D-карта AMD получит имя Radeon R9 295X2 и будет оснащаться гибридным охладителем: Новая видеокарта AMD Radeon R9 295X2 будет работать на частоте 1 ГГц

    21:569

    За четыре дня в Китае на смартфон Nokia X было оформлено 1 млн предзаказов: Смартфон Nokia X набрал 1 млн предзаказов за четыре дня

    21:1231

    Apple отложила запуск планшета iPad Pro с дисплеем диагональю 12,9 дюйма: Apple решила пока не выпускать большой планшет iPad

    20:4064

    В Сети появились информация и изображения нового фитнес-трекера Samsung: Новый трекер активности Samsung можно вставить в браслет либо клипсу

    20:051

    Zotac готовит мини-ПК Zbox Nano C с пассивной системой охлаждения: Zotac готовит мини-ПК Zbox Nano C с процессорами Intel Bay Trail и AMD Temash

    17:497

    AMD называет дату анонса новых профессиональных ускорителей: AMD представит новые решения на рынке профессиональной графики 26 марта

    16:005

    Samsung представила аксессуары для смартфона Galaxy Core Advance, ориентированные на пожилых людей: Samsung представила аксессуары Ultrasonic Cover, Optical Scan Stand и Voice Label

    15:4110

    AMD намекает на скорый выход 3D-карты на двух GPU: Основой карты послужат графические процессоры, известные под условным наименованием Hawaii

    13:5513

    D-Link и Direct Beam анонсируют «революционные» стационарные роутеры LTE: Новые стационарные роутеры LTE производства D-Link и Direct Beam предназначены для поставщиков услуг и розничных каналов

    12:564

    User Account Manager v.4.10 - программа для управления учетными записями в Windows и Exchange: Программа для управления учетными записями в Windows и Exchange

    12:40

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.13.0 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    12:056

    Звуковые карты Asus Essence STX II и Asus Essence STX II 7.1 характеризуются отношением сигнал/шум 124 дБ: Модель Essence STX II 7.1 выделяется возможность вывода многоканального звука (7.1) в аналоговой форме

    11:5520

    Толщина смартфона Zopo 8510, построенного на восьмиядерной платформе MediaTek MT6592, составляет 7,2 мм: Zopo 8510 получил 5-дюймовый дисплей разрешением 720p

    11:4010

    Microsoft начинает бесплатно раздавать ОС Windows Phone производителям смартфонов : Microsoft очень хочет увеличить рыночную долю ОС Windows Phone

    11:3476

    Lenovo готовит смартфон S898T+ с восьмиядерной платформой и очень низкой стоимостью: Смартфон Lenovo S898T+ будет стоить всего 160 долларов

    11:303

    ImBatch v.2.4 - бесплатная утилита для пакетной обработки изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки изображений

    11:30

    Oculus VR и ряд других компаний намерены создать объединение Immersive Technology Alliance: Новый отраслевой союз будет развитием ранее созданного консорциума Stereoscopic 3D Gaming Alliance

    11:016

    Avidemux v.2.6.8 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    10:55

    Карманный тестер Fluke Networks LinkSprinter с подключением к облаку предназначен для диагностики сетей Ethernet: Карманный тестер Fluke Networks LinkSprinter подключается к смартфону

    10:358

    Daemon Tools Lite v.4.49.1 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    10:20

    Тонкие твердотельные накопители Apacer SFD 18S6 и Apacer mSATA A1 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: К достоинствам твердотельных накопителей Apacer SFD 18S6 и Apacer mSATA A1 производитель относит высокую скорость

    10:14

    Смартфоны с ОС Ubuntu Phone будут стоить 200-400 долларов: Смартфоны Meizu MX3 и BQ Aquaris с ОС Ubuntu Phone будут стоить от 200 до 400 долларов

    10:1020

    Анонсировано семейство внешних хранилищ Addonics 6G RAID Tower: В семейство внешних хранилищ Addonics 6G RAID Tower вошли четыре модели

    09:551

    Связаны ли создатели кампаний кибершпионажа между собой?: «Лаборатория Касперского» проанализировала связь программы Turla

    09:45

    В смартфоне ZTE Nubia X6 будет камера со стабилизатором и стереофонические громкоговорители: Предположительно, основой ZTE Nubia X6 послужит SoC Snapdragon 801

    09:305

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О почтовой связи»: Депутаты Государственной Думы Российской Федерации одобрили в первом чтении законопроект «О почтовой связи»

    09:106

    Новый планшет Samsung с дисплеем Super AMOLED сможет похвастаться разрешением 2560 х 1600 точек: Планшеты Samsung с дисплеями Super AMOLED имеют номера SM-T800, SM-T801 и SM-T805

    09:1013

    В России, Китае и Иране больше всего жертв мобильных угроз: По данным вирусной лаборатории ESET, в 2013 году Россия наряду с Ираном и Китаем вошла в тройку лидеров по числу обнаруженных мобильных угроз

    08:355

    Контроллер концентратора USB 3.0 Cypress EZ-USB HX3 сертифицирован USB-IF: Выпуск Cypress EZ-USB HX3 уже начался

    08:30

    Стали известны некоторые характеристики «умных» часов Google, разрабатываемых совместно с LG: «Умные» часы Google и LG получат дисплей диагональю 1,65 дюйма

    08:1015

    В сотовых сетях заработал короткий номер центра поддержки госуслуг «115» : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в сетях подвижной радиосвязи по всей стране заработал короткий номер «115»

    08:00

    У Cadence и Globalfoundries готов первый пробный процессор ARM Cortex-A12, изготовленный по техпроцессу 28nm-SLP: Первый процессор ARM Cortex-A12, изготовленный с применением техпроцесса 28nm-SLP, работает на частоте 2 ГГц

    08:006

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