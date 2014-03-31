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    31 марта 2014

    Благодаря смартфону Moto G компания Motorola за пять месяцев заняла 6% рынка Великобритании: Смартфон Moto G является самым удачным смартфоном компании

    20:364

    Процессор Intel Core i5-4460T стал первым настольным четырехъядерным процессором Core i5 (Haswell) с TDP 35 Вт : Цена Intel Core i5-4460T — $182

    20:1420

    Планшет Samsung SM-T80x с дисплеем Super AMOLED диагональю 10,5 дюйма получит SoC Exynos 5420 и 3 ГБ ОЗУ: Планшет Samsung SM-T80x с дисплеем Super AMOLED прошёл сертификацию FCC

    20:0443

    Microsoft приобрела патенты Osterhout Design Group на сумму 100-150 млн долларов: Патенты Osterhout Design Group описывают носимую на голове электронику

    19:123

    Специалистами Panasonic создана «первая в отрасли» многорежимная технология беспроводной связи для сетей датчиков: Новая технология связи M2M не зависит от частот и стандартов, поддерживая три разных режима

    18:461

    BlackBerry пытается в суде запретить продажи чехлов Typo Keyboard Case для смартфонов iPhone 5/5s: Судья постановил временно запретить продажи чехлов Typo Keyboard Case

    18:3410

    Разогнанные в заводских условиях 3D-карты Leadtek GTX 750 Ti OC и GTX 750 OC пополнили ассортимент Leadtek : Цены 3D-карт Leadtek GTX 750 Ti OC и GTX 750 OC производитель не указывает

    18:272

    Белые светодиоды Toshiba TL1WK в сверхмалых корпусах (0,65 x 0,65 мм) предназначены для систем освещения: Новые светодиоды для общего освещения позволяют уменьшить площадь монтажа на 90%

    18:125

    Intel готовит обновлённый микро-ПК Edison, оснащённый концентратором для подключения различных датчиков: Обновлённая версия ПК Edison получит концентратор для подключения датчиков

    15:545

    Стали известны характеристики семи новых процессоров Intel Atom линейки Bay Trail-T: Процессоры Intel Atom линейки Bay Trail-T будут представлены в этом и следующем квартале

    14:287

    В Сети появились спецификации наборов системной логики Intel Z97 Express, Intel H97 Express и Intel X99 Express: Наборы системной логики Intel Z97 Express, Intel H97 Express и Intel X99 Express откроют 9-ю серию

    13:4810

    Датчик изображения AltaSens AL41410C формата Super-35 поддерживает съемку видео 4K с кадровой частотой до 72 к/с: К достоинствам датчика изображения AltaSens AL41410C производитель относит высокую светочувствительность

    12:5010

    MultitrackStudio v.6.61 - программа для записи мультитрековых аудио/MIDI-файлов со встроенным микшером и большим количеством опций: Программа для записи мультитрековых аудио/MIDI-файлов со встроенным микшером и большим количеством опций

    12:052

    В Gartner уверены, что темпы вытеснения ноутбуков планшетами снизятся уже в этом году: Gartner оценивает общий рост поставок ПК, планшетов, смартфонов и других «ультрамобильных устройств» в 2014 году в 6,9%

    12:017

    Fotosizer v.2.09 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    11:30

    Поставки смартфонов Sony Xperia Z2, не привязанных к оператору, откладываются: Новой датой начала поставок Sony Xperia Z2 названо начало мая

    11:274

    Monitor Asset Manager v.2.8 - утилита просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах: Утилита для просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах

    10:55

    StudioLine Photo Basic v.3.70.62 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    09:45

    Light Alloy v.4.7.8 - бесплатный функциональный медиаплеер: Бесплатный функциональный медиаплеер

    09:10

    Apacer планирует в 2014 году нарастить продажи SSD в Европе: Продажи SSD обеспечивают 48-50% всего дохода Apacer

    09:002

    HDDLife for Notebooks v.4.0.195 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    08:35

    NexStar WiFi Enclosure — корпус с поддержкой Wi-Fi для внешнего HDD типоразмера 2,5 дюйма: Продажи NST-260WS3 должны начаться в апреле

    08:304

    Компания Intel завершила поглощение разработчика носимой электроники Basis Science: Финансовая сторона сделки между Intel и Basis Science не разглашается

    08:00

    Новые услуги стали доступны на Едином портале госуслуг: На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появились 18 новых услуг

    08:00

    Битва монстров — AMD представит двухпроцессорный адаптер Radeon R9 295X2 8 апреля: AMD представит Radeon R9 295X2 8 апреля

    07:1014

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