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    18 марта 2014

    Компьютерный корпус Xigmatek Odin поддерживает установку материнских плат типоразмера E-ATX: Xigmatek Odin может быть оснащен семью вентиляторами

    23:183

    Android Wear — новая платформа Google для носимой электроники: Google представлиа новую ОС для «умных» часов — Android Wear

    22:5733

    Сервис «Автокод» защитит покупателей подержанных автомобилей: Проверить машину можно по VIN-номеру и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

    21:16

    «МегаФон Трекер» для Android определит местоположение с точностью до нескольких метров: Приложение «МегаФон Трекер» создано для увеличения точности позиционирования в услугах «Радар» и «Контроль кадров».

    21:163

    Новые панорамы Петербурга появились на Яндекс.Картах : Часть панорам было обновлено, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.

    21:08

    Новый процессорный охладитель Scythe Iori оценён в 24,5 евро: Кулер Scythe Iori оснащён 100-миллиметровым вентилятором

    20:547

    Samsung Activity Tracker оценён в 80 евро и уже доступен для предзаказа: Фитнес-трекер Samsung Activity Tracker показали на выставке

    20:3211

    Яндекс.Такси можно вызвать через SMS: Вызов такси по SMS пригодится в тех случаях, когда у вас нет доступа к Интернету, телефон вот-вот разрядится или на нём нет приложения Яндекс.Такси.

    20:12

    Microsoft выпускает вариант планшета Surface 2 с поддержкой LTE: Планшет Microsoft Surface 2 с поддержкой LTE стоит $679

    18:4214

    Стала известна стоимость смартфонов HTC Desire 816 и Desire 610: Смартфоны HTC Desire 816 и Desire 610 оценены в 380 и 300 евро

    18:013

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 Ti Thunderbolt работает на повышенных частотах: 3D-карта Zotac GeForce GTX 750 Ti Thunderbolt оценена в $194

    16:363

    Опубликовано первое изображение смартфона Xiaomi Redmi Note: Прием заказов на смартфоны Xiaomi Redmi Note в Китае начнется завтра

    16:20

    Поставщики готовятся начать поставки компонентов смартфонов Amazon: Ожидается, что смартфоны Amazon увидят свет в этом году

    16:092

    Стоимость комплекта оперативной памяти Transcend объёмом 128 ГБ для ПК Mac Pro составляет $2480: Transcend предлагает 128 ГБ оперативной памяти для Mac Pro по цене почти $2500

    15:4730

    Apple отправила iPad 2 на покой: Вместо iPad 2 теперь предлагается iPad четвертого поколения

    15:3530

    Стало известно, для кого предназначены золотистые смартфоны Samsung Galaxy S5 : Помимо золотистого, будет доступно еще три цветовых варианта Samsung Galaxy S5: черный, белый и синий

    14:0818

    Прежде чем взять планку в 6 ТБ, Seagate выпустит HDD объемом 5 ТБ: Первый HDD Seagate объемом 5 ТБ войдет в линейку Enterprise Capacity 3.5 HDD

    14:0718

    На китайской фабрике Pegatron во втором квартале начнется выпуск смартфонов Apple iPhone 6 : Pegatron досталась лишь часть заказов на выпуск Apple iPhone 6

    13:4836

    Начались продажи смартфонов Apple iPhone 5c с урезанным до 8 ГБ объемом флэш-памяти: Apple не публикует данные о продажах Apple iPhone 5c

    13:2558

    Firefox v.28.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    13:155

    В базе данных TENAA обнаружился смартфон-раскладушка Samsung G9098: Смартфон-раскладушка Samsung G9098 предназначен для китайского рынка

    13:101

    Обновление Навител Навигатор 8.7 для Android: В приложении реализовано новое представление указателя движения по полосам.

    13:05

    Прошивка Яндекс.Кит предустановлена на новом смартфоне Explay Flame: Внешний вид Кита — это новая версия трёхмерного интерфейса Яндекс.Shell.

    13:05

    Вышло обновление Sailfish OS 1.0.4.20: Эта операционная система является дальнейшим развитием проектов MeeGo и Maemo.

    12:54

    Вышел браузер Opera Mini 8 для Java-телефонов и BlackBerry: Обновленный минималистичный дизайн браузера включает в себя улучшенную стартовую страницу «Экспресс-панели»

    12:501

    Light Image Resizer v.4.6.0.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    12:40

    FreeRIP v.4.51 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:05

    По неподтвержденным данным, у Samsung есть проблемы с выпуском камер для смартфонов Galaxy S5: Модуль камеры Samsung Galaxy S5 включает стабилизированный объектив, состоящий из шести элементов

    11:5524

    PhraseExpress v.10.1.24 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    11:30

    Твердотельные накопители Crucial M550 пришли на смену накопителям серии M500: Максимальный объем твердотельных накопителе Crucial M550 достигает 1 ТБ

    11:255

    Free PC Audit v.3.3 - бесплатная утилита для сбора информации о ПК: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    10:55

    USBlyzer v.2.1 - небольшая утилита для анализа данных, передаваемых между устройствами по USB: Небольшая утилита для анализа данных, передаваемых по протоколам USB

    10:20

    Free M4a to MP3 Converter v.8.1 - бесплатный конвертер в формат MP3: Бесплатный конвертер в формат MP3

    09:45

    Смартфон OnePlus One с дисплеем диагональю 5,5 дюйма может получиться компактнее, чем Sony Xperia Z1: Смартфон OnePlus One получит цельнометаллический корпус

    09:204

    EMDB v.2.03 - небольшой бесплатный каталогизатор дисков: Небольшой бесплатный каталогизатор дисков

    09:10

    DiskBench v.2.6.2.1 - небольшая утилита, служащая для тестирования быстродействия жестких дисков: Небольшая утилита, служащая для тестирования быстродействия жестких дисков

    08:35

    В конфигурацию ноутбука MSI GS70 Stealth Pro входит 3D-карта Nvidia GeForce GTX 870M: Ноутбук MSI GS70 Stealth Pro оснащен дисплеем размером 17,3 дюйма по диагонали

    08:303

    26 марта AMD действительно представит профессиональную карту FirePro, основанную на GPU Hawaii: 26 марта AMD может представить также карту Radeon R9 295X2

    08:154

    Microsoft представила «Office 365 персональный» – новый вариант подписки на Office 365: Компания Microsoft представила «Office 365 персональный» – новый план подписки на Office 365, который будет доступен для пользователей уже этой весной.

    08:002

    Основой плат MSI Gaming 3, Gaming 5 и Gaming 7 станет новый набор системной логики Intel: В числе особенностей новых плат семейства MSI Gaming значится наличие высокоскоростного интерфейса SATA-Express

    07:304

    Toshiba выпускает первую в отрасли микросхему, преобразующую видеопоток 4K из HDMI в MIPI CSI-2 без сжатия и потерь: Микросхема Toshiba TC358840XBG предназначена для абонентских приставок и Smart TV

    07:008

    Мобильные ПК Asus Zenbook UX32LA и Asus Zenbook UX32LN относятся к классу ультрабуков: Ультрабуки Asus Zenbook UX32LA и Asus Zenbook UX32LN получили не сенсорный дисплей диагональю 13,3 дюйма

    06:403

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