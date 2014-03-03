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    3 марта 2014

    Fujitsu рассматривает возможность использования датчиков идентификации по рисунку вен в своих смартфонах: Fujitsu оснащает планшеты датчиками рисунка вен

    21:3130

    Мобильные угрозы в феврале 2014 года — отчет компании "Доктор веб": Из вредоносных программ чаще всего на инфицированных устройствах встречаются приложения семейства Android.SmsSend и Android.Spy.

    21:22

    Стали известны полные характеристики и стоимость процессоров Intel Celeron N2830, N2930 и Pentium N3530: Процессоры Intel Celeron N2830 и N2930 будут стоить $107

    19:439

    Обновлено приложение Одноклассники 4.2 для iOS: В последней версии представлен новый удобный поиск

    19:25

    По данным IDC, в четвертом квартале 2013 года рынок оборудования беспроводных локальных сетей продолжал устойчиво расти : Ведущим поставщиком в корпоративном сегменте остается компания Cisco

    18:43

    Процессоры Intel Haswell Refresh доступны для предзаказа: Стоимость CPU Intel Haswell Refresh практически не отличается от существующих моделей

    17:5231

    Видео дня: смартфон HTC M8: Смартфон HTC M8 будет иметь слот для карт памяти

    17:109

    Google также нацелена на автомобильный сегмент с проектом Projected Mode: У Google есть проект Projected Mode, аналогичный Apple CarPlay

    16:527

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Центральными темами нового номера журнала iТоги стала выставка Mobile World Congress и грядущее 8 марта

    15:574

    Набор TP-Link TL-WPA4220KIT увеличивает покрытие сети 802.11b/g/n Wi-Fi за счет электропроводки: Набор TP-Link TL-WPA4220KIT стоит $60

    15:2111

    Функция Apple CarPlay делает использование iPhone водителями в автомобилях более продуманным, безопасным и увлекательным: Функция CarPlay будет впервые представлена совместно с ведущими автопроизводителями на Женевском международном автосалоне

    13:4439

    Kaspersky RannohDecryptor v.1.2.0.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rannoh: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rannoh

    13:151

    Jarte v.5.2 - бесплатный текстовый редактор с нестандартным интерфейсом: Текстовый редактор с необычным интерфейсом

    12:40

    FastStone Image Viewer v.5.0 - программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобным интерфейсом

    12:051

    Shareaza v.2.7.2.0 - P2P-клиент, позволяющий скачивать файлы из популярных обменных сетей: P2P-клиент для операционных систем Windows, позволяющий вам скачивать любые файлы с некоторых популярных обменных сетей

    11:30

    Any Video Converter v.5.56 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:551

    K-Lite Codec Pack v.10.3.5 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    10:203

    Baidu PC Faster v.4.0.3 - бесплатный сборник утилит для настройки ОС Windows: Сборник утилит для настройки ОС Windows

    09:45

    System Explorer v.4.6 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:10

    Смартфон Nokia X уже «научили» работать с Google Apps, Google Now и Google Play: В Nokia и Microsoft рассчитывают с помощью смартфонов Nokia X закрепиться в нижнем сегменте

    09:0022

    OpenGL Extension Viewer v.4.15 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    08:35

    Toshiba представила самый быстрый контроллер встраиваемой флэш-памяти NAND, соответствующий спецификации JEDEC UFS 2.0: Потребность в быстродействующей флэш-памяти для мобильных устройств растет

    08:00

    Mipko Personal Monitor 8 и Mipko Employee Monitor 8 предлагают новые возможности для мониторинга пользователей компьютеров: Компания «Мипко» сообщила о выходе новых версий Mipko Personal Monitor и Mipko Employee Monitor

    08:00

    Шпионское фото дня: передняя панель Apple iPhone 6: Изображение передней панели позволяет примерно оценить размер экрана Apple iPhone 6

    07:0041

    В продуктах Promt появился японский язык: Решения Promt поддерживают многие европейские языки, а также китайский, казахский, турецкий.

    03:49

    Вышел Chrome 33.0.1750.136 для Android : В новой версии исправлена ошибка, из-за которой некоторые пользователи постоянно должны были вводить данные своей учетной записи.

    03:46

    Обновлено приложение Google+ для Android: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    01:09

    Skype 2.16.0.266 для Windows Phone 8 обновлен: В последнем обновлении появился новый вход в Skype с использованием учетной записи Microsoft

    01:02

    Новая версия клиента Twitter 6.2 для iOS: В ней исправлено несколько ошибок.

    00:34

    Шумомер - Sound Meter 1.5.7 — измерение уровня шума на Android: Точность измерений вполне удовлетворительная и зависит от типа используемого устройства.

    00:33

    Twilight 2.95 — более удобная работа с Android в вечернее время: Приложение меняет подсветку автоматически, используя локальное время устройства.

    00:28

    Path 3.4.1 для iOS — приложение для управления постами в соцсетях: Path может пригодиться и для чтения ленты: с помощью приложения можно отфильтровать записи и читать сообщения только от самых близких.

    00:13

    Magic Piano 6.11 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    00:07

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.46 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    00:06

    Google+ Hangouts 2.0 для iOS оптимизирован для iPad: Кроме этого, в Hangouts добавлена поддержка анимированных картинок

    00:01

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