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    24 марта 2014

    11% пользователей теряли деньги с мобильного счета из-за вирусов: Опрос проходил в официальных группах «Билайн» и ESET Russia в социальных сетях, в нем приняли участие более 1500 подписчиков.

    20:203

    Обнаружены Android-троянцы, выполняющие несанкционированную установку приложений:

    20:161

    n7player Music Player 2.3e — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    20:10

    LectureNotes 2.4.8 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    19:31

    ES File Explorer 3.1.1 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    19:24

    LifeNote 3.02 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    18:31

    Навител Навигатор 8.7.0.11 для BlackBerry Q10/Z10/Z30: В приложении реализовано новое представление указателя движения по полосам.

    17:46

    Intel и Samsung остаются лидерами среди производителей полупроводниковой продукции: Samsung усилила свои позиции среди производителей полупроводниковой продукции, тогда как Intel потеряла долю рынка

    17:2915

    Смартфон ZTE S251 располагает дисплеем Full HD диагональю 5,5 дюйма и весит всего 120 г: Смартфон ZTE S251 получил корпус толщиной 7,9 мм и платформу Snapdragon 800

    15:275

    Intel предлагает выпуск 14-нанометровой продукции по контракту: Переход на нормы 14 нм позволил Intel уменьшить энергопотребление SerDes на 20%

    15:269

    В настольном ПК HP Pavilion 500-266ea обнаружен процессор AMD FX-670K: Фактически, AMD FX-670K представляет собой APU Richland с заблокированным GPU

    15:053

    Названа причина, задерживающая завершение сделки между Nokia и Microsoft: Переход патентов Nokia в собственность Microsoft может привести к увеличению патентных отчислений

    13:391

    Сделка Microsoft и Nokia завершится в следующем месяце: Nokia и Microsoft пока не получили одобрение некоторых азиатских регуляторов

    13:272

    Speedy Painter v.3.2.7 - небольшой бесплатный графический пакет: Бесплатный графический пакет

    13:15

    В ближайшие годы южнокорейские производители сохранят за собой лидерство на рынке больших жидкокристаллических панелей: Samsung Display и LG Display остаются лидерами рынка больших жидкокристаллических панелей

    13:1310

    «Умные» лампы LG Smart LED Bulb сообщат о входящем звонке: Лампы LG Smart LED Bulb можно использовать в качестве будильника

    12:4912

    Alternate Pic View v.1.580 - небольшой бесплатный просмотрщик изображений: Небольшой бесплатный просмотрщик изображений

    12:40

    Фоторедактор Aviary 3.3.1 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    12:23

    Prey Anti-Theft 1.0 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    12:211

    Обновление Facebook 5.2.4.0 для Windows Phone: Оно поддерживает все основные функции социальной сети: пользователи могут отправлять сообщения, использовать функции поиска, делиться новостями

    12:17

    Обновление Google+ Hangouts 2.02 для iOS: Кроме этого, в Hangouts добавлена поддержка анимированных картинок

    12:14

    Bitcasa 2.4 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 20 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит от $10 в год

    12:07

    Instagram 5.0.7 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    12:06

    Процессоры Intel Devil’s Canyon увидят свет в середине текущего года: Intel продолжает развивать платформы для настольных ПК

    12:0542

    ProcessKO v.3.44 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    12:051

    Появилась подробная информация о камере Sony α3500: Цена камеры Sony α3500 примерно равна $450

    11:445

    Обновление Навител Навигатор 8.7.0.6 для Windows Phone 7.5/8:

    11:41

    Клиент Evernote 7.3.2 для iOS предлагает улучшенный режим презентации: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    11:36

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.5 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    11:34

    Auslogics Browser Care v.1.5.2.0 - бесплатная программа для настройки веб-браузеров: Бесплатная программа для настройки веб-браузеров

    11:30

    XMedia Recode v.3.1.8.0 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа

    10:55

    PicPick v.3.3.2 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    10:20

    Macrium Reflect Free v.5.2.6504 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    09:45

    Карты памяти Transcend SDXC/SDHC UHS-I Speed Class 3 подходят для записи видео 4K: Карты памяти Transcend SDXC UHS-I U3 и SDXC/SDHC UHS-I U3X Extreme выпускаются объемом до 128 ГБ

    09:3036

    Представлено новое поколение решений Eset NOD32 для компьютеров на базе Mac OS X: Eset защищает Mac-пользователей от фишинга

    09:10

    «Корус Консалтинг» предлагает решения на базе QlikView: «КОРУС Консалтинг» объявляет о расширении продуктовой линейки решениями на базе платформы QlikView

    08:35

    Объектив Samyang 12 mm 1:2.0 NCS CS предназначен для беззеркальных камер формата APS-C : Объектив Samyang 12 mm 1:2.0 NCS CS относится к объективам с ректилинеарной проекцией

    08:3010

    Apple готовит 12-дюймовый ультрабук MacBook Air с пассивным охлаждением: Новый 12-дюймовый Apple MacBook Air получит новый тачпад без физической кнопки

    08:1039

    Эксперты ESET раскрыли крупнейшую комплексную атаку на Linux-серверы и пользовательские устройства: 25 000 «зомби-серверов» и 500 000 компьютеров в день под угрозой заражения

    08:00

    3D-карты EVGA GeForce GTX 780 получили по 6 ГБ памяти GDDR5: Цены новых карт EVGA GeForce GTX 780 начинаются с $550

    08:002

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