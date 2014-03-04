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    4 марта 2014

    Trojan.Skimer.19 угрожает банкам: Новые вредоносные программы, заражающие электронную «начинку» банкоматов

    23:05

    Oppo подтвердила, что смартфон Find 7 будет существовать в двух модификациях с разным разрешением дисплеев: Смартфон Oppo Find 7 выйдет в двух модификациях с экранами 2K и Full HD

    22:1011

    Среди подписчиков канала iXBT.com на Youtube разыгрывается ценный приз: Победитель будет определен случайным образом

    21:5218

    Intel приобретёт Basis Science: Intel купит Basis Science за 100 или 150 млн долларов

    21:507

    Питер Оппенхаймер покинет Apple в сентябре этого года : Питер Оппенхаймер уйдёт в отставку, передав полномочия Лука Маэстри

    21:1216

    Адаптер Sapphire Dual-X R9 280 3GB GDDR5 OC With Boost получил небольшой заводской разгон: Sapphire представила карту Dual-X R9 280 3GB GDDR5 OC With Boost получил

    20:301

    Видеокарта MSI Radeon R9 280X Gaming 6 GB получила удвоенный объём памяти и заводской разгон: Частота работы памяти карты MSI Radeon R9 280X Gaming 6 GB составляет 6 ГГц

    19:434

    AMD представила видеокарту Radeon R9 280: Видеокарта Radeon R9 280 получила 1792 потоковых процессора

    19:154

    MSI представила графический адаптер Radeon R9 290X Lightning: Карта MSI Radeon R9 290X Lightning оснащена СО TriFrozr

    18:522

    Be quiet! добавляет в серию корпусных вентиляторов Pure Wings 2 модели типоразмера 80 и 92 мм: Вентиляторы Be quiet! Pure Wings 2 хорошо подходят для домашних ПК

    18:49

    Представлена платформа AMD AM1 (Kabini): Для платформы AMD AM1 характерна поддержка DirectX 11.2 и Windows 8.1

    17:3221

    Блок питания Deepcool DQ1250 мощностью 1250 Вт имеет сертификат 80Plus Platinum и комбинированную кабельную систему: Рекомендованная розничная цена Deepcool DQ1250 составляет 7800 рублей

    17:009

    Huawei готовит смартфон линейки Ascend D с дисплеем разрешением 2K: Смартфон Huawei с дисплеем 2K получит восьмиядерную платформу HiSilicon

    14:2642

    Представлены HDD Toshiba AL13SX типоразмера 2,5 дюйма объемом до 600 ГБ со скоростью вращения шпинделя 15000 об/мин : В серию HDD Toshiba AL13SX вошли модели, поддерживающие форматы секторов 512n (native), 512e (emulation) и 4Kn

    12:5834

    Google SketchUp 2014 - программа для создания трехмерных моделей объектов: Программа для создания трехмерных моделей объектов

    12:401

    ImRe v.3.0 - небольшая, бесплатная и простая в использовании программа для быстрого изменения размеров картинок: Небольшая, бесплатная и простая в использовании программа для быстрого изменения размеров картинок

    12:05

    All My Books v.3.9 - новая версия каталогизатора книг: Bolide Software выпустила новую версию компьютерного каталогизатора книг

    11:30

    DesktopOK v.3.82 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    10:553

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.3 - программа для проверки системы безопасности ПК: Программа для проверки системы безопасности ПК

    10:20

    QTranslate v.5.3.0 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    09:455

    Производитель намекает, что смартфон Oppo Find 7 оснащен камерой разрешением 50 Мп: Опубликовано фото, снятое камерой смартфона Oppo Find 7

    09:3046

    «Лаборатория Касперского» содействует задержанию группы киберпреступников: Следственное Управление и Центр Информационной Безопасности ФСБ РФ при технической и экспертной поддержке отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» провели ряд совместных мероприятий, результатом которых стало задержание групп

    09:103

    Однокристальная платформа RockChip RK3288 с процессорными ядрами Cortex-A17 может увидеть свет уже в апреле: Однокристальная платформа RockChip RK3288 получит четыре ядра Cortex-A17 и GPU Mali-T7xx

    09:007

    AnyLogic 7 - значительное обновление инструмента имитационного моделирования: AnyLogic объявила о выходе новой версии своего продукта – инструмента имитационного моделирования AnyLogic 7

    08:35

    UMC рассчитывает освоить 14-нанометровую технологию FinFET в серийном производстве в будущем году: UMC сможет выпускать продукцию по заказам Broadcom с использованием 28-нанометровой технологии HKMG

    08:308

    Samsung представила два новых мобильных ПК Chromebook 2, один из которых оснащается экраном Full HD: Старшая модель Samsung Chromebook 2 оснащается дисплеем Full HD

    08:0014

    Win32/Corkow нацелен на бизнес-пользователей: Эксперты ESET препарировали троян российского происхождения Win32/Corkow

    08:00

    Представлен лазерный сканер Faro Focus3D X 130: Портативный сканер Focus3D X 130 позволяет быстро и точно снять размеры зданий и других объектов

    07:008

    Feedly 18.3.0 для Android — популярный мобильный RSS-клиент: Feedly получил широкую известность после закрытия Google Reader.

    01:30

    Office Android SDK доступен для загрузки: В частности, возможен доступ к файлам и спискам SharePoint, календарям, почте и контактам Exchange

    00:27

    Планшеты с Android обогнали iPad по популярности — исследование Gartner : Продажи планшетов с Android выросли до 121 млн, что составляет более 61% от всего рынка

    00:253

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