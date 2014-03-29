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    29 марта 2014

    Qualcomm, MediaTek и Broadcom могут рассмотреть UMC в качестве дополнительного поставщика 28-нанометровой продукции: UMC начнет поставки продукции, выпускаемой по 28-нанометровой технологии HKMG, в четвертом квартале

    21:293

    Foodini — кулинарный 3D-принтер, расходные материалы для которого готовит сам пользователь: Потенциальный покупатель Foodini должен быть готов заплатить $999

    12:2616

    Анонсирован серийный выпуск датчиков изображения Toshiba TCM3211PB с поддержкой HDR: Датчики изображения Toshiba TCM3211PB предназначены для систем видеонаблюдения и автомобильных камер

    11:324

    Специалистами Visionox создана очень гибкая цветная панель AMOLED, в которой используется технология LTPS: Разработки Visionox в области гибких цветных панелей AMOLED направлены на внедрение в серийном производстве

    11:0437

    Процессор Toshiba TZ1001MBG предназначен для устройств носимой электроники : Процессор Toshiba TZ1001MBG пополнил семейство ApP Lite

    10:47

    Основой монитора NEC MultiSync E171M служит 17-дюймовая панель с соотношением сторон 5:4: Продажи NEC MultiSync E171M в США уже начались по цене $179

    09:0018

    Точка доступа Cisco Aironet 2700, соответствующая спецификации Wi-Fi 802.11ac, оценена в $1095 : Точка доступа Cisco Aironet 2700, по словам производителя, является доступным путем к Gigabit Wi-Fi

    08:303

    Microchip выпускает контроллер проекционного емкостного сенсорного ввода MTCH6102, имеющий минимальное энергопотребление: К числу областей применения MTCH6102, в частности, относится бытовая электроника

    08:00

    Специалисты PCTEL объединили в одной антенне работу с 4G LTE MIMO, Wi-Fi 802.11n MIMO и GPS: Антенна PCTEL GPSHPDLTEMIMO-SF хорошо подходит для установки на транспортных средствах

    07:301

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