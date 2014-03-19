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    19 марта 2014

    HTC Desire 516 — еще один 5-дюймовый бюджетный смартфон: HTC Desire 516 будет существовать в двух вариантах с разными процессорами

    22:507

    USB-IF объявляет о завершении разработки спецификации MA-USB v1.0: Спецификация MA-USB v1.0 позволит использовать протокол USB при беспроводном подключении

    22:429

    В серию SilverStone Strider Essential Gold вошли блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт с сертификатом 80 Plus Gold: Блоки питания серии SilverStone Strider Essential Gold имеют фиксированные кабельные системы

    22:161

    Модульный мобильный компьютер Motorola Solutions Workabout Pro 4 ориентирован на применение на производстве и транспорте: Для компьютера Motorola Solutions Workabout Pro 4 в усиленном исполнении выбран проверенный годами форм-фактор

    21:512

    Xiaomi представила смартфон Redmi Note с восьмиядерной платформой стоимостью всего $130: Смартфон Xiaomi Redmi Note будет доступен в двух модификациях

    21:4055

    Обновлен Dolphin Browser для Android : В нем реализована поддержка расширений, управления при помощи жестов, есть менеджер загрузки, возможность работы с неограниченным числом вкладок.

    21:071

    Вышла новая версия клиента Dropbox 3.1 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    21:01

    Бета-версия Instagram 0.4.1.0 для Windows Phone 8: C помощью приложения можно публиковать фотографии на сервисе, применять к ним фильтры, делать перепост в социальные сети, в том числе и Вконтакте.

    20:57

    Karbonn представила смартфоны Titanium Hexa, Titanium Octane и Titanium Octane Plus: Смартфон Karbonn Titanium Hexa основан на шестиядерной плаформе

    20:223

    Primadesk 1.26 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    19:56

    Keeper Password & Data Vault 7.1.2 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    19:51

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.1 для Windows Phone: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    19:45

    IP Cam Viewer Basic 5.3.2 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    19:29

    StreamToMe 3.92 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    18:31

    Samsung готовит «умные» часы, способные полностью заменить смартфон: Samsung готовит «умные» часы с поддержкой карт SIM

    18:1353

    Beautiful Widgets 5.60 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    17:461

    Ноутбук Toshiba Satellite P50t с дисплеем 4K получит GPU Radeon R7 M265 и будет весить 2,2 кг: Ноутбук Toshiba Satellite P50t появится во втором квартале

    16:539

    Смартфон Meizu MX4 появится во второй половине текущего года и, возможно, будет основан на SoC MediaTek MT6595: Смартфон Meizu MX4 будет существовать в двух модификациях с разным разрешением дисплеев

    16:132

    LG готовит «умные» часы G Watch на платформе Android Wear: LG готовит любопытный стилус, который можно носить как браслет

    15:473

    Смартфон Oppo Find 7 на SoC Snapdragon 801 получил экран 2К и камеру, способную делать снимки разрешением 50 Мп: Основой смартфона Oppo Find 7 служит однокристальная система Snapdragon 801

    15:1214

    Производители ПК попробуют оживить рынок моделями моноблочной компоновки с небольшими экранами: Крупные поставщики ПК сделают ставку на моноблоки с экранами от 15 до 17 дюймов

    13:5614

    Diablo Technologies показала в действии технологию Memory Channel Storage Technology на мероприятии Gigaom Structure Data: Суть технологии MCS заключается в размещении флэш-памяти NAND на платах стандартного форм-фактора DIMM

    13:332

    WirelessNetView v.1.55 - бесплатная утилита для просмотра информации о доступных беспроводных сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о доступных беспроводных сетях

    13:15

    Обновление Facebook 8.0 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    12:48

    2x Battery 2.93 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    12:46

    ChrisPC Free Video Converter v.3.0.0 - бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы: Бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы

    12:40

    Google снизил цены на Google Drive: Размер бесплатного хранилища остался прежним — 15 Гбайт

    12:37

    Вышла Opera Mini 7.5.4 для Android: В ней добавлена полная поддержка xhdpi-экранов

    12:24

    Cтартап KitLocate стал частью Яндекса: Команда KitLocate в полном составе перешла на работу в Яндекс

    12:06

    Hwinfo32/64 v.4.36 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    12:05

    GoodSync v.9.8 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    11:30

    14-дюймовый ноутбук Gigabyte P34G v2 оснащен 3D-картой GeForce GTX 860M: Gigabyte P34G v2, как и предшественник, комплектуется процессором Intel Core i7-4700HQ

    11:058

    За последние шесть лет Apple и Samsung получили 87,9% всей выручки от продаж смартфонов: За шесть лет от продажи смартфонов было выручено 215 млрд долларов

    11:0540

    Vuze v.5.3.0.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    10:55

    Приложение OneNote стало бесплатным и доступным для всех устройств: Приложение для создания заметок OneNote уже более 10 лет помогает пользователям сохранять свои идеи, записи, и всю необходимую информацию в одном месте

    10:20

    PowerVR GR6500 — первый в мире мобильный GPU, способный формировать изображение, используя трассировку лучей: Imagination Technologies представила GPU PowerVR GR6500 с блоком трассировки лучей

    10:1019

    Минкомсвязь: «Программистов, как и спортсменов, надо готовить с самого детства»: Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на Коллегии Минобрнауки России

    09:453

    Представлены кулеры Arctic Accelero Hybrid II-120, Accelero Xtreme IV, Accelero Xtreme IV 280 и Accelero Twin Turbo III: В модели Accelero Hybrid II-120 объединено жидкостное и воздушное охлаждение

    09:302

    Вышла новая версия СУБД FileMaker Pro 13 на русском языке: ДинаСофт сообщает о начале продаж СУБД FileMaker 13

    09:10

    EK Water Blocks выпускает водоблок EK-FC R9-290X DCII для 3D-карт Asus Radeon R9 290X DirectCU II и R9 290 DirectCU II: До четырех водоблоков EK-FC R9-290X DCII можно включать в одну систему

    09:004

    Новая 64-битная версия Corel VideoStudio X7 создана с учётом пожеланий пользователей: Возросшая производительность при работе с видео 4К, программа оперативного редактирования с поддержкой сенсорных экранов, новый контент расширяют горизонты творчества при редактировании видео

    08:352

    Микросхема Marvell Alaska X 88X3240P обеспечивает передачу данных со скоростью 10 Гбит/с по неэкранированной витой паре: Микросхема Marvell Alaska X 88X3240P выпускается по 28-нанометровой технологии

    08:3016

    Oppo готовит мини-версию смартфона N1 с пятидюймовым дисплеем: Смартфон Oppo N1 mini получит восьмиядерную платформу

    08:101

    «КОРУС Консалтинг» выпустил обновленную версию ELLF 1.0.1. на базе Alfresco: ГК «КОРУС Консалтинг» объявляет о выпуске новой версии облачной системы электронного документооборота ELLF 1.0.1.

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