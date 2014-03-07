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    7 марта 2014

    Видеокарты Club 3D Radeon R9 290(X) royalAces имеют длину 308 мм: Видеокарты Club 3D Radeon R9 290(X) royalAces получили систему охлаждения CoolStream Tripple Fan

    22:1312

    В корпусе для ПК Thermaltake Urban T81 можно установить четыре 200-миллиметровых и три 120-миллиметровых вентилятора: На панели ввода-вывода Thermaltake Urban T81 можно обнаружить два разъема USB 3.0 и четыре разъема USB 2.0

    19:3442

    Texas Instruments представила чипсет для пикопроекторов 0.3" HD TRP DLP Pico: Чипсет TI 0.3" HD TRP DLP Pico способен выводить изображение HD

    18:137

    Согласно постановлению суда, FAA не имеет права запрещать коммерческое использование беспилотных дронов: Судья Национального совета по безопасности на транспорте постановил, что FAA не имеет права запрещать коммерческое использование дронов

    17:416

    Планшет HP 8 1401 Tablet оснащается платформой AllWinner A31s и стоит $170: Планшет HP 8 1401 Tablet получит дисплей диагональю 7,85 дюйма

    16:2910

    Специалисты Toshiba создали сверхминиатюрный модуль TransferJet и антенну для него в виде гибкой печатной платы: Ознакомительные образцы сверхминиатюрных модулей TransferJet уже доступны

    16:252

    Появились предварительные сведения о 3D-карте Nvidia GeForce GTX 860M, включая результаты теста производительности: Nvidia GeForce GTX 860M станет первой мобильной 3D-картой на GPU GM107

    15:305

    R-Studio v.7.2 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    13:501

    Opera 20 для Android с поддержкой WebRTC и GetUserMedia: Протокол WebRTC также давно поддерживается мобильными версиями Chrome и Firefox.

    13:27

    EarthView v.4.5.0 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    13:151

    Первое видео работы голосового помощника Cortana на Windows Phone 8.1: В двухминутном ролике, который был опубликован на сайте Unleash The Phones, показывается процесс установки голосового помощника.

    13:12

    Konvertor v.5.00 Build 1 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    12:40

    Смартфон Nokia Lumia 630 предстал на новом фото: Nokia зарезервировала для Lumia 630 пять цветов

    12:3423

    Apple не смогла добиться запрета на продажи смартфонов Samsung в США: Для Apple введение запрета было принципиально важно

    12:0875

    QuiteRSS v.0.15.0 - бесплатная программа для чтения новостных лент RSS/Atom: Бесплатная и удобная программа для чтения новостных лент RSS/Atom

    12:05

    Razer представила «первую механическую клавишу, созданную для игр»: Клавиши Razer Mechanical Switch бывают двух типов: Razer Green и Razer Orange

    11:4031

    Dictionary .NET v.6.5 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    11:30

    Монитор LG 34UM95, оснащенный 34-дюймовой ЖК-панелью IPS разрешением 3440 x 1440 точек, оценен в 999 евро: LG 34UM95 поддерживает интерфейс Thunderbolt 2

    11:2540

    WSUS Offline Update v.9.0 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    10:55

    Document.Editor 2014.3 - бесплатный текстовый редактор: Бесплатный текстовый редактор

    10:20

    Неизвестная однокристальная платформа Huawei с восемью процессорными ядрами набирает 37 000 баллов в AnTuTu: Восьмиядерная платформа Huawei набирает 37 363 балла в AnTuTu

    10:0013

    Arachnophilia v.5.5 Build 2837 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    09:45

    OneNote и OneDrive теперь работают совместно: Помимо поддержки OneDrive, в приложение внесен ряд усовершенствований

    09:10

    По данным DigiTimes у Apple «пылятся» на складах около 3 млн смартфонов iPhone 5c: 2 млн смартфонов iPhone 5c лежат на складах Pegatron

    09:00134

    HTC Desire 310, первый смартфон компании на платформе MediaTek, представлен официально: HTC Desire 310 построен на SoC MediaTek MT6582M

    08:4510

    Новинка от Aurus – система исходящего обзвона «Outbound»: Aurus объявляет о первом релизе системы исходящего обзвона для информирования клиентов по телефону

    08:35

    Карты памяти Кingmax SDXC и SDHC PRO Extreme поддерживают запись видео в формате 4K2K: Карты памяти Кingmax SDXC и SDHC PRO Extreme превосходят требования стандарта UHS-I Speed Class 3

    08:0015

    InfoWatch представила DLP-систему нового поколения: InfoWatch представила новую версию флагманского решения InfoWatch Traffic Monitor 5.0

    08:00

    Ноутбук Dell Latitude 13 Education Series получил защищённый корпус и влагостойкую клавиатуру: Ноутбук Dell Latitude 13 Education Series соответствует стандартам MIL-STD

    08:0015

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