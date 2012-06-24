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    24 июня 2012

    Процессоры Haswell-EP и Haswell-EN будут иметь до 35 МБ кэш-памяти: Процессоры Intel Xeon нового поколения будут дополнены чипсетом C610

    23:557

    Ученые придумали, как сделать фазовую память на порядок быстрее: Новые материалы могут менять фазовое состояние всего за 500 пс

    23:4812

    Судья закрыл дело «Apple против Motorola»: Компании Apple и Motorola не смогли доказать, что им был нанесен ущерб

    23:1424

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    18:021

    PhoneTorch Flashlight 1.1 делает из смартфона фонарик: При помощи PhoneTorch можно подать сигнал в темноте и даже использовать для светового сообщения азбуку Морзе.

    17:55

    Auto App Organizer 3.95 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    17:531

    SwiftKey 3.0.0.275 — виртуальная клавиатура для Android: рограмма имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    17:452

    Выпущен архиватор WinZip для Android:

    17:35

    Springpad 3.0.6 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    17:33

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.5 для Android : В нем реализован ряд улучшений

    17:20

    Выпущена новая версия Skype для Windows Phone: С помощью приложения можно бесплатно совершать аудио- и видеозвонки друзьям в Skype через 3G, 4G и WiFi соединение

    17:17

    Появились новые подробности о 3D-карте ASUS ROG Matrix HD 7970: Начало продаж ASUS ROG Matrix HD 7970 намечено на третий квартал

    11:225

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