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    11 июня 2012

    Apple представила ноутбук Next generation MacBook Pro с экраном разрешением 2880 х 1800 точек: Лэптоп комплектуется процессорами Ivy Bridge и SSD объемом до 768 ГБ

    22:4092

    Apple представила на WWDC 2012 новое поколение ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air: Лэптопы комплектуются процессорами Ivy Bridge

    22:1039

    Средняя цена планшета в первом квартале составила $386 : Изменит ли выход планшета Google Nexus расстановку сил в нижнем сегменте?

    20:541

    Gigabyte оснащает интерфейсом USB 3.0 клавиатуру Aivia Osmium: В клавиатуре Aivia Osmium используются механические клавиши

    20:037

    Мини-компьютер Intel NUC будет стоить не $100, а от $400: В четвертом квартале ожидается выход NUC на процессоре Core i7

    19:205

    Специалисты Newport Media создали самую маленькую в мире однокристальную систему с поддержкой 802.11n Wi-Fi: Однокристальная система Newport Media NMC1000 также характеризуется самым низким энергопотреблением

    18:53

    Sparkle оснащает 3D-карту GeForce GTX 680 Calibre Edition 4 ГБ памяти и разгоняет ее: Данных о цене Sparkle GTX 680 4GB Calibre Edition пока нет

    18:241

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.5 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    18:15

    Evernote Food для Android сохранит впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    18:02

    В базе данных Intel замечены процессоры Celeron G465 и G555: От своих предшественников процессоры Celeron G465 и G555 отличаются улучшенным графическим ядром

    16:455

    Ядро ARM Cortex-A9 MPCore стало основой новых процессоров Mindspeed для коммуникационного оборудования: Семейство Mindspeed Comcerto открыли модели C2100 и C2200

    15:547

    Упоминание о GPU Tahiti LE обнаружено в драйверах AMD Catalyst : AMD готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 7930

    15:056

    Samsung отвергает предположения о намерении купить Nokia: По словам Samsung, оснований для предположений о покупке Nokia нет

    14:298

    Подтверждена дата выхода планшета Google Nexus 7: Местом премьеры Google Nexus 7 выбрана конференция Google I/O

    14:0917

    SK Hynix и IBM берутся за совместную разработку памяти типа PCRAM: Hynix рассчитывает освоить выпуск многоуровневой памяти PCRAM, созданной в IBM

    13:153

    Накопители GOODRAM Speed сочетают высокую емкость и скорость благодаря USB 3.0: 64 быстрых алюминиевых гигабайта

    09:202

    Появились снимки 3D-карты EVGA GeForce GTX 680 Classified: 3D-карта EVGA GeForce GTX 680 Classified будет доступна в версиях с воздушным и водяным охлаждением

    08:002

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