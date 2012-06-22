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    22 июня 2012

    Automatic Task Killer 3.3.1 — «убийца» Android-приложений: В отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    23:291

    OfficeSuite 6.1.861 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    23:27

    Winamp 1.3 для Android добавляет поддержку ALAC : Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    19:57

    TouchRetouch 3.1 — простое редактирование фото на Android: Если на сделанном снимке в кадр попал нежелательный объект, программа удалит его, замаскировав удаленный фрагмент схожим узором

    17:39

    Mercury Web Browser Pro 6.01 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    17:36

    Обновление официального ICQ–клиента для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    17:33

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.52 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    17:30

    Teamviewer HD for Remote Control 7.0.9607 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    17:282

    Обновился плеер Songbird 2.0 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    17:26

    Evernote Food 1.2 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    17:24

    Ассортимент Belkin пополнили первые маршрутизаторы 802.11ac Wi-Fi: В конфигурацию Belkin AC1000 DB и AC1200 DB входит по четыре порта Gigabit Ethernet

    15:3810

    Sony инвестирует миллиард долларов в расширение производства датчиков изображения типа CMOS: После установки новых производственных линий производительность фабрики будет увеличена 60000 пластин в месяц

    14:5126

    Backup4all v.4.8 Build 275 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    14:25

    На следующей неделе Sony и Panasonic объявят о сотрудничестве в области OLED: Объединив усилия, японские электронные гиганты надеются снизить себестоимость панелей OLED

    14:1442

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.4.1 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    13:50

    Мини-ПК VIA ARM DS предназначен для рекламно-информационных систем: Мини-ПК VIA ARM DS работает под управлением Android

    13:305

    Wireshark v.1.8.0 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    13:151

    UltraDefrag v.5.0.6 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows : Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    12:40

    WinAmp v.5.63 - популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    12:052

    Hitman Pro v.3.6.0 Build 159 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    11:30

    MSI Afterburner v.2.2.2 - фирменная утилита для разгона видеокарт MSI: Вышла новая версия фирменной утилиты для разгона видеокарт MSI

    10:551

    Представлена самая быстрая в мире однопроцессорная 3D-карта — AMD Radeon HD 7970 GHz Edition: Выпуском Radeon HD 7970 GHz Edition AMD возвращает себе звание производителя самой быстрой в мире однопроцессорной 3D-карты

    10:5039

    В «Газпроме» будет создан Центр Компетенций по технологиям Microsoft: Разработки Газпрома

    10:20

    Россия резко сократила разрыв с Европой в области ИКТ-компетенций: По данным исследования ИРИО россияне вдвое сократили разрыв с европейцами в области ИКТ-компетенций

    09:45

    Intel отправит на пенсию четыре мобильных процессора Core i7 второго поколения: Производственную гамму компании покидают Core i7-2920XM Extreme Edition, Core i7-2820QM, Core i7-2720QM и Core i7-2620M

    09:402

    Новый троянец-шпион крадет СМС с мобильных устройств на базе Android: «Доктор Веб» предупреждает о появлении новой версии шпиона Android.SpyEye

    09:101

    GOODRAM Piccolo и Gold USB Credit Card: «флэшки» для автомобилей и портмоне: Разные по дизайну и практичности устройства

    08:504

    Выпущено приложение WinZip для Android: Линейка архиваторов WinZip теперь включает бесплатное приложение для мобильной ОС Android

    08:35

    Начинается промышленная эксплуатация облачного инструментария разработчика ABBYY Cloud OCR SDK: Благодаря облачному сервису компании ABBYY современные технологии распознавания текста становятся доступны любому независимому разработчику приложений

    08:001

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