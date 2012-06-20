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    20 июня 2012

    Планшет Microsoft Surface на платформе ARM будет стоить не ниже $599, модель на базе Intel Ivy Bridge — не менее $799: Коммерческие перспективы новинок ввиду высоких цен пока туманны

    23:29114

    Начались продажи мыши Sharkoon DarkGlider: Игровая мышь Sharkoon DarkGlider оценена в 40 евро

    22:004

    Завершена разработка спецификации SuperSpeed USB Inter-Chip: USB 3.0 будет использоваться для связи внутри электронных устройств

    18:223

    3D-карта Colorful GeForce GTX 680 iGame с пассивным охлаждением: подробности: Суммарно изделие оснащается 20 тепловыми трубками

    17:4817

    3D-карта MSI GeForce GTX 680 Lightning представлена официально: 3D-карта MSI GeForce GTX 680 Lightning разогнана в заводских условиях

    16:118

    SanDisk анонсирует флэш-накопители с интерфейсом USB 3.0: Компания SanDisk анонсировала флэш-накопители Cruzer Extreme, Glide, Facet и Pop

    14:502

    goScreen v.8.1.0 - небольшая утилита для создания и работы с виртуальными экранами в Windows: Небольшая утилита для создания и работы с виртуальными экранами в операционных системах Windows

    13:50

    True Launch Bar v.6.0 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    13:15

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 20/06/2012 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    12:401

    CM Storm Stryker: белоснежный корпус категории full tower: Новинка унаследовала многое у модели CM Storm Trooper

    12:3719

    Dr.Web CureIt! 20/06/2012 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    12:05

    AnyDVD HD v.7.0.4.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    11:30

    Maxthon v.3.4.1.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:55

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.3.6 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:20

    HDD Observer v.5.0 - утилита для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков: Мощная утилита, предназначенная для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков

    09:45

    Kaspersky Security для Mac — новая защита компьютеров Apple: Kaspersky Security для Mac — новая защита компьютеров Apple

    09:102

    Немецкие ученые раскрывают секреты мозга с помощью графических процессоров NVIDIA: NVIDIA и Forschungszentrum Jülich запускают программу “NVIDIA Application Lab” в Супервычислительном Центре Юлиха

    08:35

    Positive Technologies устранила уязвимости в Siemens SIMATIC WinCC: Исправлены уязвимости в SCADA-системе SIMATIC WinCC

    08:00

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