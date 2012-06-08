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    8 июня 2012

    ASUS добавляет поддержку Thunderbolt в платы для процессоров AMD: Основой карты ASUS Thunderbolt EX является контроллер Intel Cactus Ridge 2C

    19:4217

    MSI A85MA-E35 и A55M-P33 (F2) — бюджетные системные платы для процессоров AMD Trinity: MSI A85MA-E35 построена на чипсете AMD A75, а A55M-P33 (F2) — на чипсете AMD A55

    19:352

    Карта захвата видео AverMedia Live Gamer HD комплектуется кнопкой управления записью: Максимальное поддерживаемое AverMedia Live Gamer HD разрешение — 1080p

    17:264

    Системная плата Sapphire Pure Platinum Z77i: полная функциональность в типоразмере Mini-ITX: Компактная модель рассчитана на процессоры Intel Core второго и третьего поколения

    16:408

    Patriot укомплектовала корпус для HDD Gauntlet NODE адаптером Wi-Fi и аккумулятором: Запас автономности устройства - 5,5 часов

    15:40

    Xilence совмещает док для накопителей с картоводом: Модель ZUB-XPSSD. CR уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 24,90 евро

    14:58

    Стала известна цена и дата начала продаж 3D-карты PowerColor HD 7970 X2 Devil 13: 3D-карта PowerColor HD 7970 X2 Devil 13 основана на двух GPU Tahiti, работающих на частоте 1050 МГц

    14:465

    Eurocom добавляет GeForce GTX 680M в конфигурацию ноутбуков Neptune 2.0 и Racer 2.0 : GPU GeForce GTX 680M имеет 1344 ядра CUDA

    14:293

    Advanced Uninstaller PRO v.11.0 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    14:25

    Представлены объективы Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и EF 40mm f/2.8 STM : Цена Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM — $549, Canon EF 40mm f/2.8 STM — $199

    14:0411

    Wise Registry Cleaner v.7.31 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    13:50

    Sapphire Pure Platinum A75T — системная плата для процессоров AMD Trinity типоразмера Mini-ITX: Новинка оснащается двумя слотами SO-DIMM и

    13:331

    Skype v.5.9.0.123 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    13:15

    Acer показала доступный смартфон Liquid Glow E330 под управлением Android 4.0: Аппарат оснащен CPU частотой 1 ГГц

    12:454

    Screenshot Captor v.3.06.01 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    12:40

    Стала известна цена трансформируемого ультрабука MSI Slider S20: Трансформируемый ультрабук MSI Slider S20 работает под управлением Windows 8

    12:309

    Американские военные ученые смогли повысить напряжение одного элемента батарей до 5 В: Присадка к электролиту потенциально позволяет увеличить энергетическую плотность батарей на 30%

    12:1040

    Download Manager v.6.1.1 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    12:052

    HDD Health v.4.2 Build 509 - бесплатная утилита для анализа работы жестких дисков: Бесплатная утилита для анализа работы жестких дисков

    11:301

    VTX3D разгоняет 3D-карту HD 7870 X-Edition в заводских условиях: Основой HD 7870 X-Edition является печатная плата собственной разработки VTX3D

    11:274

    Canon EOS 650D — первая зеркальная камера Canon с сенсорным экраном: Камера Canon EOS 650D ориентирована на новичков

    11:1645

    Инновационная разработка Microsoft Surface приходит в Россию : Уникальный продукт нового поколения Samsung SUR40 на платформе Microsoft Surface 2.0 теперь доступен на российском рынке

    10:554

    LinkedIn: 6,5 млн. паролей оказались в общем доступе: В рунете появилась новость о хищении паролей пользователей LinkedIn

    10:20

    Sapphire делает 3D-карту Radeon HD 7750 низкопрофильной и тонкой: Тактовые частоты низкопрофильной 3D-карты Sapphire Radeon HD 7750 — те же, что у референсного образца

    10:1412

    Symantec: Flame - первый червь, использующий электронных «жучков»: W32.Flamer подслушивает разговоры, используя технологии Bluetooth

    09:451

    Блок питания FSP AURUM Xilenser мощностью 500 Вт обходится пассивным охлаждением: Пассивное охлаждение делает блок питания FSP AURUM Xilenser бесшумным

    09:458

    Fresco Logic представила первый в мире контроллер USB 3.0 класса Audio/Video Device: FL2000 позволит подключать к мобильным устройствам внешние дисплеи по интерфейсу USB

    09:309

    Club 3D оснащает 2 ГБ памяти низкопрофильную 3D-карту GeForce GT 640 : Одновременно выпущена модель с 1 ГБ

    09:151

    «Аладдин Р.Д.» и ЭЛВИС-ПЛЮС анонсировали выход совместного решения: «Аладдин Р.Д.» и ЭЛВИС-ПЛЮС сообщают об окончании совместного тестирования решения, созданного на базе продуктов VPN/FW «ЗАСТАВА» и eToken NG Flash

    09:10

    Планшеты и смартфоны ограничили спрос на карманные игровые консоли, полагают аналитики ABI Research: Определенный спрос на карманные консоли сохранится

    09:005

    mophie juice pack PRO защищает смартфоны iPhone 4 или 4S и увеличивает время их автономной работы: Цена juice pack PRO — $130

    08:4522

    "Домашняя бухгалтерия" теперь на платформе Android: Популярная программа поможет вести учет личных финансов на Android-устройствах

    08:35

    Толщина самого тонкого в мире модуля 4G LTE, созданного специалистами Sierra Wireless, равна 2,5 мм: Модуль AirPrime EM7700 предназначен для смартфонов и планшетов

    08:302

    A85AP — системная плата для процессоров AMD Trinity в исполнении Foxconn: Изделие построено на чипсете AMD A85 и характеризуется типоразмером ATX

    08:252

    Agnitum выпускает новую версию Java7-совместимых продуктов Outpost Pro: Обновленный антивирусный механизм экономнее задействует ресурсы ПК, а брандмауэр версии 7.5.3 решает проблемы совместимости с IPv6

    08:00

    3D-карта Sapphire Radeon HD 7770 имеет пассивное охлаждение: Наиболее заметной внешне особенностью новинки является массивный радиатор

    08:005

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