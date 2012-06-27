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    27 июня 2012

    В серию HDPC-UT компания I-O Data включила двухцветные внешние накопители с интерфейсом USB 3.0: Максимальный объем представителя серии — 1 ТБ

    23:023

    Скорость записи карт памяти Transcend SDHC Class 10 UHS-I объемом 32 ГБ достигает 45 МБ/с, чтения — 85 МБ/с: Карта памяти Transcend SDHC Class 10 UHS-I объемом 32 ГБ стоит $89

    19:4313

    Модель D2305 на процессорах Intel Ivy Bridge становится флагманом линейки мини-ПК Giada: Оснащение Giada D2305 включает оптический привод Blu-ray

    15:227

    Dell официально представила ноутбуки XPS 14 и XPS 15: Лэптопы комплектуются процессорами Ivy Bridge

    15:1029

    Buffalo начинает поставки внешних накопителей MiniStation с интерфейсами Thunderbolt + USB 3.0: Цена модели HD-PA500TU3 объемом 500 ГБ равна $200

    15:066

    PowerColor выпускает низкопрофильный вариант 3D-карты Radeon HD 7750: О цене PowerColor HD7750 1GB GDDR5 LP на сайте производителя данных нет

    14:255

    Targus пополняет ассортимент охлаждающих подставок для ноутбуков моделями AWE80US, AWE81US и AWE79US: Цена AWE80US — $43, AWE81US — $50, AWE79US — $30

    13:472

    Толщина дактилоскопического датчика Fingerprint Cards FPC1011F3 равна 2,3 мм: FPC1011F3 выдерживает электростатические разряды напряжения ±30 кВ

    13:002

    Обновление Яндекс.Карт для iOS: Самое крупное обновление – это построение маршрутов на общественном транспорте.

    12:01

    Продажа Samsung Galaxy Tab 10.1 в США будет запрещена, если Apple внесет залог в размере 2,6 млн. долларов: Американский судья принял решение в пользу Apple

    12:0048

    В Translate.Ru для Android и iOS появились история переводов и произношение слов: Онлайн-сервис компании PROMT Translate.Ru представил обновленные мобильные приложения

    11:57

    Firefox 14 для Android достиг финальной версии: В нем реализована поддержка HTML5 и Flash, повышена скорость работы браузера

    11:48

    Skype для Android был скачан 70 млн раз: Видеозвонки Skype теперь доступны владельцам более чем 1300 моделей телефонов

    11:442

    Яндекс представил быстрый доступ к поиску в Android: Теперь у пользователей есть возможность включить поисковую строку с информерами Погоды и Пробок в панели уведомлений.

    11:41

    Macro Express v.3.9a - утилита записи макросов для автоматизации выполняемых действий: Утилита записи макросов для автоматизации выполняемых действий

    10:55

    EnhanceMySe7en v.3.5 - программа для настройки и управления ОС Windows 7: Программа для настройки и управления ОС Windows 7

    10:20

    Express Burn v.4.58 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    09:45

    Kaspersky Mobile Security: онлайн-платежи со смартфона стали еще безопаснее: Новый Kaspersky Mobile Security: онлайн-платежи со смартфона стали еще безопаснее

    09:10

    SMART Storage Systems использует в корпоративных SSD Optimus Ultra+ флэш-память MLC NAND: Guardian Technology Platform позволяет отказаться от SLC NAND

    09:005

    Qualcomm анонсировала Snapdragon SDK для Android на конференции Uplinq Developers: SDK для Andorid представлен на конференции Uplinq Developers

    08:35

    Уникальный случай промышленного шпионажа обнаружен специалистами ESET: ESET сообщает об обнаружении вредоносного ПО, получившего название ACAD/Medre.A

    08:00

    Ассортимент Sapphire пополнила 3D-карта Radeon HD 7870 FleX: К SAPPHIRE HD 7870 FleX Edition без дополнительных затрат можно подключить три монитора с входами DVI

    08:001

    Корпус для внешнего накопителя Akitio Neutrino U3+ оснащен интерфейсами FireWire 800 и USB 3.0: Корпус Akitio Neutrino U3+ изготовлен из алюминия

    07:002

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