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    15 июня 2012

    Lenovo оснащает планшет LePad A2107 двумя слотами для SIM-карт: Новинка комплектуется процессором частотой 1 ГГц и семидюймовым экраном

    19:336

    HP приступает к продаже ноутбука Pavilion dv6-7010us, укомплектованного APU AMD Trinity: Стоимость новинки в базовом исполнении — $700

    18:4620

    VIZIO официально представила ультрабуки Thin + Light: Новинки комплектуются процессорами Ivy Bridge с низким энергопотреблением

    17:238

    Корпус для двух HDD Logitec LHR-2B поддерживает подключение USB 3.0: Корпус совместим с HDD объемом 4 ТБ

    16:013

    Total Network Inventory v.2.0.6 - программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования: Программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования

    13:15

    KMPlayer v.3.2.0.19 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    12:406

    Norman Malware Cleaner v.2012.06.14 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    12:05

    Фото дня: 3D-карта AMD FirePro W9000 на двух GPU Tahiti — воплощение Radeon HD 7990 в профессиональном сегменте: Конструкция системы охлаждения AMD FirePro W9000 включает три 90-миллиметровых вентилятора

    12:0220

    Система хранения корпоративного класса NETGEAR ReadyDATA с 12 HDD в США стоит менее $10000, в России — 600000 рублей: Для подключения к сети у NETGEAR ReadyDATA есть два порта Ethernet 10 Гбит/с

    11:4018

    CCEnhancer v.3.4 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    11:30

    Четыре линии Samsung по выпуску жидкокристаллических панелей остановились из-за кратковременного отключения энергоснабжения: Как утверждает производитель, ему уже удалось возобновить работу на 60%

    11:1925

    PDFMate Free PDF Merger v.1.01 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    10:55

    Huntkey покрывает корпус для ПК и блок питания FX600 камуфляжной раскраской: Мощность блока питания FX600 равна 600 Вт

    10:369

    WordPress v.3.4 - бесплатная платформа для публикаций: Бесплатная платформа для публикаций

    10:201

    WinRAR v.4.20 Final - новая версия популярного архиватора: Новая версия популярного архиватора

    09:457

    VMware Player v.4.0.4 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    09:10

    Названа новая дата выхода процессоров Intel Core i3 третьего поколения, которые должны сделать ультрабуки дешевле: Процессоры Intel Core i3 третьего поколения, которые должны сделать ультрабуки дешевле, будут представлены до конца месяца

    09:0024

    В серию Seasonic Platinum вошел блок питания мощностью 1200 Вт и модель мощностью 520 Вт с пассивным охлаждением: Компания Seasonic показала новые блоки питания на выставке Computex 2012

    08:4510

    Symantec: в России появляются новые доступные инструменты для вымогательства в интернете: Новые инструменты для вымогательства

    08:351

    У GPU и CPU гибридного процессора AMD Kaveri будет общее адресное пространство памяти: На мероприятии AMD Fusion Developer Summit опубликованы первые подробности о преемнике APU Trinity

    08:3018

    Из-за очень низкого выхода годной продукции AUO пришлось отложить выпуск панелей AMOLED: Бракованными оказываются четыре панели из пяти

    08:1514

    SearchInform существенно обновила линейку продуктов для защиты от утечек информации: SearchInform выпустила ряд значительных обновлений для своих продуктов

    08:001

    Трансформируемый ноутбук в усиленном исполнении Panasonic Toughbook CF-19 получает процессор Intel Core третьего поколения: Время автономной работы Toughbook CF-19 удалось увеличить на час

    08:006

    В базе данных Intel появились еще не представленные официально процессоры Itanium 9500: Список новинок включает модели 9520, 9540, 9550 и 9560

    07:45

    Появились подробности о планшете Dell Latitude 10 с Windows 8, включая срок выхода на рынок: Помимо планшетов Dell Latitude 10, запланирован выпуск мобильной стыковочной станции

    07:305

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