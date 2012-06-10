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    10 июня 2012

    Dospara оснащает ноутбук Prime Note Critea MR7 3D-картой GeForce GT 650M и CPU Celeron и Core i3: Диагональ экрана лэптопа — 15,6 дюйма, а разрешение — 1920 х 1080 точек

    23:568

    Motorola представила смартфон XT760: Аппарат оснащается двухъядерным CPU частотой 1 ГГц и работает под управлением Android 2.3

    23:126

    ASUS готовит к выпуску бюджетные ноутбуки X301, X401 и X501 на базе процессоров Ivy Bridge: Стоимость ноутбуков в базовых исполнениях обещает быть невысокой — около $500

    18:276

    Jetway разнообразила ассортимент своей продукции смартфоном Alfar 560 под управлением Android: Изделие оснащено двумя слотами для SIM-карт и экраном диагональю 5,1

    16:304

    По мнению AMD, ультратонкие ноутбуки на базе APU будут дешевле ультрабуков : В качестве ориентира назван диапазон цен $599-899

    08:1534

    Qualcomm Atheros показала первые в отрасли решения для мобильных компьютеров, объединяющие поддержку 802.11ac и Bluetooth 4.0: Выборочные поставки ознакомительных образцов WCN3680 и QCA986x уже начались

    08:00

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