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    26 июня 2012

    Dell представила мониторы P1913, E1913, P1913S, E1913S, P2213 и E2213 : Во всех изделиях используются ЖК-панели типа TN

    23:5924

    Корпус для мини-ПК HFX Micro Tower V2 является радиатором для компонентов, установленных внутри него: Изделие поддерживает установку CPU с TDP до 35 Вт

    22:378

    Falcon Northwest Tiki — игровой ПК в корпусе размерами 33 х 33 х 10 см: В конфигурацию Falcon Northwest Tiki может входить CPU Intel Core i7 и GPU NVIDIA GeForce GTX 680

    22:2216

    Scythe Easy Mobile Rack превращает отсек для оптического привода в отсек для накопителя типоразмера 3,5 дюйма с поддержкой горячей замены: Scythe Easy Mobile Rack стоит 8,25 евро

    21:47

    Мощность блока питания Zalman ZM1250 Platinum равна 1250 Вт: Блок питания Zalman ZM1250 Platinum имеет сертификат 80 Plus Platinum

    21:103

    K-Lite Codec Pack v.8.9.2 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    13:15

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.6.4.2 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    12:40

    OutlookAttachView v.2.32 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    12:05

    GELID выпускает корпусные вентиляторы Silent 5 и Silent 6: Вентиляторы Silent 5 и Silent 6 стоят по $5 за штуку

    11:359

    SPAMfighter v.7.5.147 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    11:30

    JEDEC обновляет стандарт Universal Flash Storage (UFS): В UFS v1.1 повышена производительность и энергетическая эффективность

    11:12

    Bookmark Buddy v.3.7.5 - утилита для управления закладками в веб-браузерах: Утилита для управления закладками в веб-браузерах

    10:55

    Balabolka v.2.5.0.526 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    10:20

    Lenovo рассказала о ноутбуке ThinkPad X131e на платформе AMD: Изделие может быть укомплектовано APU AMD E1-1200 или E2-1800

    09:5459

    DevCon’12: на сайте конференции опубликованы материалы всех докладов: На сайте конференции DevСon’12 и видео ресурсе TechDays опубликованы видеозаписи и презентации докладов

    09:45

    Symantec: Trojan.Milicenso - сбылась мечта торговцев бумагой: Угроза обладает уникальным механизмом, благодаря которому антивирусные средства могут ее не распознать

    09:101

    Мобильное приложение Topface поможет найти любовь с первого взгляда: Крупнейший в мире сервис знакомств теперь доступен владельцам устройств Apple iOS и Android

    08:35

    Планшет Google Nexus 7: цены и новые технические подробности: Новинка получит поддержку NFC и 8 или 16 ГБ встроенной флэш-памяти

    08:3556

    Intel готовит бюджетный двухъядерный процессор Pentium G645: CPU получит графическое ядро с большей, чем у модели Pentium G640, производительностью

    08:055

    "Пароль на Папку" – защита папок и файлов паролем в один клик: Компания Everstrike Software начинает продажи ПО "Пароль на Папку" в Рунете

    08:001

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