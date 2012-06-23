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    23 июня 2012

    Яндекс.Поиск для Android дает готовые ответы на вопросы: Ещё приложение понимает голосовые запросы

    16:52

    Обновлено социальное интернет-радио Soundtracker Radio 2.0.6 для Meego: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    16:44

    AdAway 1.36 — блокировка рекламы и спама на Android: Программа периодически обновляет данные, используя открытые базы данных IP адресов спамеров

    16:40

    AntiVirus Free 2.11.2 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    16:38

    IM+ 2.3 — общение на Windows Phone: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    16:35

    Photo 3D 1.1.1 для Android делает фотографии объемными : Приложение дает возможность просматривать фотографии с эффектом «глубины»

    16:33

    GoodReader 3.15.0 for iPad — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    16:30

    Карманный счетовод 1.1.5 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    16:13

    CameraPro (CameraX) 2.14 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    16:07

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 1.2.1 для Android: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    15:59

    Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1100 возглавил линейку BX: Мощность ИБП APC Back-UPS 1100 равна 1100 В∙А (660 Вт)

    12:5038

    Buffalo анонсирует начало продаж внешнего привода оптических дисков BRXL-PC6U2B: Привод Buffalo BRXL-PC6U2B с поддержкой Blu-ray оснащен интерфейсом USB 2.0

    12:339

    Начались продажи 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 670 Extreme Edition: 3D-карта ZOTAC GeForce GTX 670 Extreme Edition разогнана в заводских условиях

    12:183

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