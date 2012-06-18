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    18 июня 2012

    Серия вентиляторов Spire с «наноподшипниками» представлена официально: «Наноподшипники» работают тише и дольше обычных

    23:477

    AMD планирует перевести процессоры на 28-нанометровый техпроцесс CMOS: Графические процессоры AMD продолжит выпускать TSMC

    22:247

    Intel покупает у InterDigital примерно 1700 патентов в области 3G, LTE и 802.11 : Сумма сделки — 375 млн. долларов

    21:382

    Анонсирован выпуск сопроцессоров Intel Xeon Phi : Серийные сопроцессоры Knights Corner появится к концу года

    20:3019

    NEC комплектует тонкий Android-планшет LifeTouch L аккумулятором емкостью 7400 мАч: Планшет оснащен двухъядерным процессором 1,5 ГГц

    17:0331

    WashAndGo v.17.4 - чистильщик жестких дисков ПК под ОС Windows: Чистильщик жестких дисков ПК

    16:45

    EarthView v.3.16.2 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    16:10

    BWMeter v.6.2.2 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    15:35

    1st Security Agent v.9.9 – программа для настройки прав и привилегий пользователей в ОС Windows: Программа для настройки прав и привилегий пользователей в ОС Windows

    15:00

    Tweak-7 v.1.0 Build 1146 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    14:25

    ZoneAlarm v.10.2.057.000 - мощный, но простой и удобный в управлении брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    13:50

    NEWT Professional v.2.5 Build 234 - программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    13:15

    FrostWire v.5.3.7 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    12:40

    PDF-XChange Viewer v.2.5.202 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    12:05

    Sandboxie v.3.72 Final - дополнение к веб-браузерам для повышения безопасности работы: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    11:302

    SUMo v.3.2.0 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    10:55

    CrystalDiskInfo v.5.0.0 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    10:20

    Твердотельный накопитель SH910 производства Hynix: подробности: SSD оснащается памятью MLC NAND производства самой Hynix

    09:59

    Empire Computer подготовила два планшета: EmPad Pro под управлением Windows и EmPad Slim на базе Android: В основе EmPad Pro — CPU Intel Atom N2700, а базисом EmPad Slim является SoC NVIDIA Tegra 3

    09:593

    Microsoft показала преимущества Windows 8 для бизнеса : На конференции TechEd в Северной Америке корпорация анонсировала выпуск нескольких усовершенствованных продуктов пакета Microsoft Desktop Optimization Pack

    09:45

    Motorola вывела на рынок Китая смартфоны RAZR V XT889 и MOTOSMART MIX XT553: Новинки поступили в продажу 15 июня

    09:271

    Центр управления подпиской Dr.Web AV-Desk обновлен до версии 6.0.3: «Доктор Веб» сообщает о выходе новой версии Центра управления подпиской интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk

    09:10

    Amazon может снизить цену семидюймового планшета Kindle Fire перед выпуском новых моделей: Одна из новых моделей Kindle Fire будет иметь семидюймовый экран разрешением 1280 х 800 пикселей

    09:00

    InHand оснащает защищенный планшет Hydra-T3 экраном Pixel Qi: Новинка может комплектоваться тремя ОС: Android 2.3, Ubuntu 10.10 или Windows Embedded Compact 6

    08:482

    Топовый ускоритель Radeon HD 7970 GHz Edition может оказаться быстрее, чем ожидалось: А вы не были на Таити?

    08:408

    SmoothVideo Project (SVP) v.3.1.2 - программный пакет повышения плавности видео: Программный пакет повышения плавности видео

    08:35

    В Почте Mail.Ru появилась возможность работы по IMAP: Почта Mail.Ru открыла для пользователей возможность работы по протоколу IMAP

    08:001

    Freecom Mobile Drive Mg — самый маленький в мире внешний жесткий диск с интерфейсом Thunderbolt: Корпус накопителя Freecom Mobile Drive Mg изготовлен из магниевого сплава

    08:009

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