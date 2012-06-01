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    1 июня 2012

    Ноутбук Acer Aspire One 756 комплектуется экраном диагональю 11,6 дюйма и процессорами Celeron и Pentium: Устройство точно появится в продаже в России и Украине

    22:5411

    Охладитель GELID ICY VISION-A предназначен для 3D-карт AMD Radeon HD 7950 и HD 7970: В комплект поставки GELID ICY VISION-A входят радиаторы для микросхем памяти и регуляторов напряжения

    19:518

    3D-карты NVIDIA GeForce GT640 будут представлены в ходе Computex: Запланирован выпуск нескольких модификаций NVIDIA GeForce GT640

    19:4121

    USBDeview v.2.11 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    14:251

    Daphne v.1.48 - бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows: Бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows

    13:50

    Panasonic UN-W700 — «стационарный планшет» с ОС Android 2.3: Panasonic UN-W700 поддерживает DLNA и Skype

    13:3018

    EditPad Lite v.7.1.2 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    13:15

    Team Group оснащает интерфейсом USB 3.0 недорогие флэш-накопители C123 : Интерфейс USB 3.0 становится массовым

    13:102

    Microsoft и Linux: курс на интеграцию : Компании Microsoft и «Линуксцентр» запустили долгосрочную программу по разработке технической документации

    12:406

    AuthenTec называет Eikon mini самым маленьким в мире дактилоскопическим датчиком с интерфейсом USB: Дактилоскопический датчик AuthenTec Eikon mini защитит ПК от несанкционированного доступа

    12:202

    Microsoft разработает для Сколково Центр обработки данных : Microsoft разработает для Сколково концепцию и архитектуру Центра обработки данных

    12:054

    Модуль Zilog Mini-ZTM ZPAN позволяет добавить в электронное устройство поддержку Bluetooth: Модуль Zilog Mini-ZTM ZPAN стоит $80

    12:045

    Kabel Deutschland ставит мировой рекорд скорости загрузки по кабельной сети — 4,7 Гбит/с: Рекорд позволило установить оборудование производства ARRIS

    11:4515

    Мобильное приложение NETGEAR Genie позволяет контролировать домашнюю сеть с помощью смартфона или планшета: Бесплатное приложение сетевого мониторинга теперь доступно в онлайн магазинах Apple App Store и Google Play Store

    11:30

    Датчик изображения OmniVision OV12830 разрешением 12,7 Мп предназначен для смартфонов и планшетов: Датчик изображения OmniVision OV12830 формата 1/3,2 дюйма поддерживает видео 1080p

    11:223

    В корпусе Lian Li PC-A55 блок питания располагается у передней стенки: Корпус Lian Li PC-A55 рассчитан на платы типоразмера ATX

    10:5719

    Новые подробности о Flame раскрыты на форуме PHDays 2012: На форуме Positive Hack Days были раскрыты подробности о троянской программе Worm.Win32.Flame

    10:55

    Axara 2D to 3D Video Converter - преобразование видео из 2D в 3D без усилий: Полуавтоматическая утилита легко конвертирует любые выбранные вами видео файлы в 3D

    10:20

    Zecurion выпустил новую DLP-систему для поиска конфиденциальной информации: Zecurion объявляет о выпуске системы Zecurion Zdiscovery

    09:45

    GOODRAM Colour: яркие летние «флэшки» с пожизненной гарантией: Яркий экстерьер контрастирует с потускневшим интерфейсом USB 2.0

    09:405

    Вторая бета-версия Panda Global Protection 2013 и конкурс для бета-тестеров: Новая версия содержит улучшения, предложенные сообществом бета-тестеров по результатам тестирования первой бета-версии

    09:10

    Компания Microsoft представляет российским разработчикам Kinect для Windows: Новый комплект средств разработки ПО Kinect для Windows v1.5 SDK будет доступен в России уже с 1 июня

    08:35

    В Корее дебютировал смартфон Samsung Galaxy R Style: Аппарат оснащен модемом LTE и двухъядерным процессором частотой 1,5 ГГц

    08:3213

    Новый Агент 6.0 от Mail.Ru Group – в легком современном дизайне и с высоким качеством видеозвонков: Вышла новая версия Агента для Windows

    08:00

    Мнение IDC: на рынке серверов лидируют платформа x86 и Windows: Объем рынка серверов в первом квартале сократился на 2,4%

    08:0061

    К 3D-карте SAPPHIRE HD 7950 FleX можно подключить три монитора с входами DVI без дополнительных затрат: Тактовая частота графического процессора SAPPHIRE HD 7950 FleX равна 860 МГц

    07:006

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