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    7 июня 2012

    Enermax готовит к выпуску два новых корпуса, а также блоки питания Triathlor: Новинки вошли в экспозицию компании на выставке Computex 2012

    23:393

    Смартфон Acer CloudMobile S500: «живые» фото и технические подробности: Устройство построено на платформе Qualcomm Snapdragon S4

    23:366

    Компания Manli представила свой вариант 3D-карты GeForce GT 640: К карте Manli GT 640 можно подключить до трех дисплеев

    22:55

    A85XA-G65 — флагманская системная плата MSI для APU AMD Trinity: Новинка оснащена восемью портами SATA 6 Гбит/с

    22:2811

    HTC подготовила смартфоны Desire V и Desire VC с поддержкой двух SIM-карт: Изделия построены на однокристальной платформе Qualcomm MSM7227A

    21:157

    Plextor представила массив SSD, развивающий скорость записи 3200 МБ/с: Скорость чтения достигает 3900 МБ/с

    21:007

    InWin показала прототип корпуса для ПК с полностью прозрачной боковой стенкой: Одновременно показан прототип черно-белого корпуса

    20:3011

    MSI предлагает новую концепцию охладителя для 3D-карт: Кулер с одним вентилятором можно превратить в двухвентиляторный

    19:539

    Nanosys и 3M будут вместе внедрять технологию квантовой точки для дисплеев: Пленка Nanosys QDEF позволит улучшить жидкокристаллические дисплеи без переоборудования фабрик

    19:1816

    MSI оснастила игровой ноутбук GX60 процессором AMD Trinity, видеокартой AMD Radeon 7970M и двумя SSD: Лэптоп оснащается акустической системой Dynaudio и сетевой картой Qualcomm Atheros Killer

    16:5517

    651 пиксель на дюйм — типографское разрешение дисплея, созданного специалистами Japan Display: СП Japan Display начало работу с впечатляющего достижения

    15:2320

    Haier Zing — водонепроницаемый смартфон с операционной системой Aliyun OS: Продажи Haier Zing в Китае стартуют 15 июня по цене, примерно равной $160

    14:594

    InnoVision показала беспроводное подключение мониторов и разборный кулер для 3D-карты: Одновременно показана 3D-карта Inno3D GeForce GT640

    14:481

    Hitachi Cable выпускает активные оптические кабели HDMI длиной до 100 м: Активные оптические кабели HDMI Hitachi Cable поддерживают разрешение до 3840 x 2160 пикселей

    13:534

    Системная плата Sapphire Pure Platinum A85XT поддерживает APU Trinity в исполнении FM2:

    13:24

    В корпусах для ПК SUC используются огромные бесшумные вентиляторы: Когда продукция SUC появится на российском рынке и сколько будет стоить — пока неизвестно

    13:156

    Driver Genius Professional v.11.0.1128 - программа для управления драйверами в ОС Windows: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    13:15

    Мини-ПК AMD LiveBox основан на APU C-60: Производительности AMD LiveBox вполне хватает для работы в интернет

    13:0516

    Корпусные вентиляторы Akasa Piranha имеют зазубренные лопасти: «Пиранья» с зазубренными «плавниками» поддерживает ШИМ

    12:498

    Anti-keylogger v.10.3.3 - новая версия утилиты защиты от шпионского ПО: Анти-шпионская утилита для операционных систем Windows

    12:40

    WinTools.net v.12.2.1 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:05

    Серверы HP ProLiant Gen8 получили новые процессоры AMD Opteron 6200 и 4200: AMD Opteron — лучшие в мире x86-совместимые серверные процессоры по соотношению цены и производительности

    11:58

    На смену Android-планшетам Acer Iconia Tab A100 и 200 пришли модели Iconia Tab A110 и A210: Обе новинки построены на однокристальной платформе NVIDIA Tegra 3

    11:443

    Samsung построит линию по выпуску 14-нанометровых мобильных процессоров стоимостью 1,9 млрд. долларов: Компания Samsung Electronics выпускает процессоры для мобильных устройств Apple

    11:3311

    Image for Windows v.2.72 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    11:30

    Блоки питания Akasa Venom Power XT соответствуют рейтингу 80Plus Gold: Линейку открыли две модели мощностью 850 и 1000 Вт

    11:131

    Коврик Venom для клавиатуры имеет размеры 850 х 450 мм: Akasa предлагает подстилать коврик не только под мышь, но и под клавиатуру

    11:009

    Free PC Audit v.3.0 - бесплатная утилита для сбора информации о ПК: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    10:55

    DarkWave Studio v.3.9.4 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    10:20

    MediaMonkey v.4.0.5 Build 1496 - бесплатный органайзер медиафайлов: Бесплатный органайзер медиафайлов

    09:45

    Процессорный кулер Akasa Venom Medusa может быть оснащён тремя вентиляторами: Модель получила восемь тепловых трубок, напрямую контактирующих с крышкой процессора

    09:343

    Блоки питания be quiet! Dark Power Pro 10 имеют сертификат 80Plus Gold, а некоторые даже 80Plus Platinum:

    09:201

    RJ TextEd v.8.11 – хороший бесплатный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    09:10

    J. River Media Center v.17.0.165 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    08:35

    Очередное обновление Instagram 1.1.3 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    08:35

    Communication Technology комплектует миниатюрный компьютер DETSEL-01 процессором Intel Atom E680: Габаритные размеры компьютера — всего 125 x 74 х 12 мм

    08:3027

    Особенностью модулей памяти Corsair Dominator Platinum являются радиаторы DHX: Покупателям предлагаются наборы модулей памяти объёмом от 8 до 64 ГБ

    08:204

    Завершился Positive Hack Days 2012 - хакеры взломали планету: В Москве 30 и 31 мая прошел Positive Hack Days 2012

    08:00

    ThermalTake показала мышь с вентилятором и другие новинки для любителей игр: Основатель и глава компании ThermalTake — заядлый геймер

    00:407

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