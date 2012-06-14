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    14 июня 2012

    Dell представила ноутбуки Vostro 3360, 3460 и 3560 на базе процессоров Intel: Лэптопы оснащаются как CPU Sandy Bridge, так и Ivy Bridge

    23:30

    Apacer mSATA A1 — SSD размером с треть кредитной карты для тонких ноутбуков: Твердотельные накопители оснащаются как памятью MLC NAND, так и SLC NAND

    21:158

    В твердотельных накопителях Biwin Elite mSATA с интерфейсом SATA 6 Гбит/с используются контроллеры SandForce SF-2281 : Скорость записи SSD Biwin Elite mSATA достигает 480 МБ/с

    19:07

    Суммарный объем выпуска объективов NIKKOR достиг 70 миллионов штук: Объем выпуска моделей AF-S достиг 30 миллионов штук

    17:337

    Nokia продает Vertu, но покупает Scalado: Nokia будет развивать способности смартфонов Lumia, связанные с фото- и видеосъемкой

    15:5412

    OKI Data и Toshiba Tec договорились о совместной разработке МФУ: В многофункциональных устройствах Toshiba Tec будут использоваться светодиодные печатающие узлы OKI Data

    15:17

    Nokia уволит каждого пятого сотрудника и закроет завод в Финляндии: Стоимость акций Nokia впервые с 1996 года опустилась ниже 2 евро

    14:5342

    Nokia продает Vertu, оставляя себе лишь 10% акций: Покупателем Vertu выступает инвестиционная группа EQT

    14:335

    MozillaCacheView v.1.55 - бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla: Бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla

    13:50

    Фото дня: полнокадровая зеркальная камера Nikon D600: Информация о выходе Nikon D600 — больше, чем слухи?

    13:4329

    Universal Viewer (ATViewer) v.5.7.2.0 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    13:15

    Объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR предназначен камер Nikon формата FX, судя по цене — для недорогих: Цена AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR — $600

    13:0410

    Acoustica v.5.0 Build 53 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    12:40

    Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR — первый в мире объектив с «зумом» 16,7x для цифровых зеркальных камер: Цена Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR — $1000

    12:0832

    CopyTo v.5.1.0.6 - программа для записи информации на CD/DVD-диски: Программа для записи информации на CD/DVD-диски

    12:05

    В будущем году в гибридных процессорах AMD появится ядро ARM : Реализованная силами ARM Cortex-A5 технология TrustZone позволит отслеживать и пресекать вредоносную активность на аппаратном уровне

    11:4746

    Системные платы BIOSTAR H61MU3B поддерживают процессоры Ivy Bridge: Системная плата H61MU3B поддерживает большинство фирменных технологий BIOSTAR

    11:30

    BB FlashBack v.3.2.5 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    11:30

    JaBack v.9.15 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    10:55

    O&O DiskImage Professional Edition v.6.8.1 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: программа для создания резервных копий важной информации и данных на компьютерах

    10:20

    Видеокарта ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER урезана в длине и подвергнута заводскому разгону: Номинальная тактовая частота GPU изделия повышена до 954 МГц

    09:5916

    PeaZip v.4.6 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    09:45

    Процессоры Intel Haswell-EP будут поддерживать DDR4 и характеризоваться TDP до 160 Вт: Появление процессоров Haswell-EP ожидается во второй половине 2014 года

    09:4522

    «Флэшка» KINGMAX UI-05 оснащена чипом памяти с прозрачным корпусом: They make things visible

    09:1513

    Reg Organizer v.5.45 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    09:10

    Storage Options заключает планшеты Scroll Engage и Scroll Elite под управлением Android в алюминиевые корпуса: Оба устройства оснащены CPU частотой 1,2 ГГц

    09:001

    Основой 23-дюймовых мониторов NEC MultiSync P232W-BK и P232W-BK-SV стали панели типа IPS: Мониторы MultiSync P232W-BK и P232W-BK-SV обеспечивают точную цветопередачу

    09:007

    StaffCop v.5.1 - новая версия с полной поддержкой терминальных серверов: AtomPark Software объявляет о выходе новой версии StaffCop

    08:351

    Adobe анонсирует Adobe Connect 9 - новейшую версию программного обеспечения для организации веб-конференций: В новой версии продукта представлены инновации для комплексной организации веб-конференций, совместной работы и обучения с помощью мобильных устройств

    08:00

    Qualcomm надеется преодолеть дефицит 28-нанометровых процессоров до конца года : TSMC не справляется с заказами Qualcomm

    08:001

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