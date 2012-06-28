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    28 июня 2012

    В смартфоне Lenovo LePhone K860 четырехъядерный процессор Samsung Exynos 4412 работает под управлением Android 4.0: Смартфон Lenovo LePhone K860 оснащен пятидюймовым экраном

    21:3436

    Системная плата MSI MS-9893 основана на платформе Intel Atom: Для системной платы MSI MS-9893 выбран типоразмер mini-ITX

    21:107

    LSI расширяет семейства контроллеров MegaRAID и адаптеров SAS+SATA 6 Гбит/с для шины PCI Express 3.0: Новые контроллеры LSI MegaRAID имеют от четырех до восьми портов

    20:173

    Банкротство Elpida принесло стабильные цены на DRAM, отмечают аналитики IHS iSuppli: Как поведут себя цены, когда судьба Elpida Memory будет решена окончательно?

    20:021

    ADATA обеспечивает твердотельные накопители серии XPG SX910 пятилетней гарантией: В состав серии вошли три модели — объемом 128, 256 и 512 ГБ

    19:454

    Atmel встраивает 2 МБ флэш-памяти в микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M4: Atmel SAM4SD32 демонстрирует максимальную в своей категории энергетическую эффективность

    19:2811

    Основой моноблочного ПК MSI Wind Top AE2281G стал процессор Intel Core i5-3450S : В конфигурацию моноблочного ПК MSI Wind Top AE2281G входит 3D-карта NVIDIA GeForce GT 630M

    16:453

    TwistedBrush v.19.01 - простая и бесплатная программа для обработки графики: Простая и бесплатная программа для обработки графики

    13:50

    VIDEOzilla v.3.5 - программа для конвертирования видео-файлов из одного формата в другой: Программа для конвертирования видео-файлов из одного формата в другой

    13:15

    TweakNow RegCleaner v.7.2.0 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    12:40

    Hamachi v.2.1.0.210 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    12:05

    Parted Magic 2012-06-26 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    11:302

    Портативный ПК Acer TravelMate B113 заимствует черты ультрабука при габаритах нетбука: Любопытная новинка с демократичным ценником

    11:1111

    Google представила Android 4.1: Уже в середине июля пользователи планшета Motorola Xoom, смартфонов Samsung Galaxy Nexus и Nexus S смогут обновиться до новой операционной системы

    11:012

    В мире 400 млн устройств с Android, около 1 млн активируется ежедневно: Интересно, что последние 100 млн были набраны всего лишь за три месяца.

    10:582

    Планшет Google Nexus 7 представлен официально : Цена модификации Google Nexus 7 с 8 ГБ флэш-памяти равна $199

    10:5592

    µTorrent v.3.1.3 Build 27498 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    10:55

    Chrome 18 для Android достиг финальной версии: Chrome, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    10:481

    Pioneer Computers DreamBook U12 — еще один гибрид ультрабука и планшета: Устройство построено на платформе Intel Chief River

    10:4112

    SUPERAntiSpyware v.5.1.1006 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    10:20

    Релиз Антивируса Dr.Web 7.0 для файловых серверов Windows : «Доктор Веб» сообщает о выходе новой версии Антивируса Dr.Web 7.0 для файловых серверов Windows

    09:45

    Acer комплектует бюджетный моноблочный компьютер AZ3770-H14D процессором Intel Celeron G540: В компьютер интегрирован дисплей диагональю 21,5 дюйма

    09:201

    Symantec + Windows = аварийное восстановление в облаке: Продукты Symantec теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure

    09:10

    GIGABYTE комбинирует в манипуляторе Aivia Xenon функции мыши и тачпада: Беспроводная новинка оснащается лазерным датчиком разрешением 1000 dpi

    08:466

    MemoCards для Apple iOS – репетитор иностранного языка у вас в кармане: Российский стартап предлагает самый быстрый и легкий способ освоить лексику одного из шести популярных языков с помощью мнемонического принципа запоминания слов

    08:35

    TrustPort 2013 – новая версия антивирусных решений для дома и офиса.: ДинаСофт объявляет о доступности новой линейки продуктов TrustPort 2013

    08:00

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