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    2 июня 2012

    ASUSTeK Computer и HTC не заинтересовались «хромбуками» второго поколения: Чтобы рассчитывать на успех, компьютеры с Chrome OS должны стоить дешевле

    22:5112

    Технология размещения и трассировки ATopTech Aprisa сертифицирована TSMC для 20-нанометрового техпроцесса: 20-нанометровый техпроцесс требует тесного сотрудничества между разработчиками микросхем, техпроцесса и САПР

    19:101

    Samsung пытается «стабилизировать» цены на карточки microSD: Мелкие и средние дистрибуторы прибегали к демпингу, подрывая рынок флэш-памяти

    14:5026

    ECS анонсирует 3D-карту GeForce GTX 680 Black Series с позолоченным кожухом кулера: О дате выхода и цене ECS GeForce GTX 680 Black Series пока данных нет

    14:2516

    SteelSeries и Major League Gaming представили игровую мышь Sensei MLG Edition: Мышь Sensei MLG Edition оснащена оптическим сенсором и 32-битным процессором ARM

    11:522

    3D-карта Club 3D Radeon HD 7870 Eyefinity 6 оснащена шестью выходами mini-DisplayPort: Тактовая частота GPU Club 3D Radeon HD 7870 Eyefinity 6 равна 1 ГГц

    11:382

    Стандартизован новый формат карточек SIM: Новые карточки SIM помогут делать телефоны тоньше и меньше

    02:0551

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