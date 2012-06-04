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    4 июня 2012

    В микросхеме Marvell Avastar 88W8897 интегрирована поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 и NFC: Marvell Avastar 88W8897 — первый контроллер 802.11ac с поддержкой MIMO 2x2

    19:42

    Начались продажи ультрабуков Lenovo IdeaPad U310 и U410: Цена базовой конфигурации Lenovo IdeaPad U310 Ultrabook равна $749

    19:214

    Для уменьшения габаритов и повышения прочности STMicroelectronics упаковывает MEMS-микрофоны в пластиковые корпуса : STMicroelectronics использует запатентованный процесс упаковки MEMS-микрофонов в пластиковые корпуса

    19:051

    Системная плата GIGABYTE Z77X-UP7 получила 32-фазную подсистему питания CPU и 10 портов USB 3.0: Любители разгона оценят усилия разработчиков GIGABYTE Z77X-UP7

    17:4718

    Fresco Logic покажет на Computex 2012 док с интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0: Док также оснащен интерфейсами Ethernet и HDMI

    17:072

    Sony отметила 15-летие линейки VAIO выпуском моноблочных ПК на процессорах Ivy Bridge: Базовая конфигурация Sony L24 стоит $1299

    16:204

    Kingston Technology обещает скоро начать поставки модулей памяти HyperX T1 DDR3-2666: Цену набора HyperX T1 DDR3-2666 производитель пока не называет

    15:502

    Ультрабук-трансформер MSI Slider S20 под управлением Windows 8: первые подробности и фото: Изделие весит 1,3 кг и характеризуется толщиной менее двух сантиметров

    15:469

    Ультрабуки Acer Aspire S7 оснащены сенсорными дисплеями разрешением Full HD: Одна модель является самой тонкой в своём классе, другую – самой компактной

    15:1518

    Стыковочная станция Matrox DS1 оснащена интерфейсом Thunderbolt: Цена стыковочной станции Matrox DS1 с интерфейсом Thunderbolt равна $249

    15:042

    n-Track Studio v.7.0.0 Build 2943 Final - программа для редактирования музыкальных файлов с большим количеством возможностей: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    15:00

    Toshiba анонсирует SSD на 19-нанометровой флэш-памяти типа NAND: Поставки новых SSD производитель обещает начать в августе

    14:516

    3D-карта MSI GeForce GTX 670 Power Edition разогнана в заводских условиях: Представлено две модификации — N670GTX PE 2GD5 и N670GTX PE 2GD5/OC

    14:39

    ASUS анонсирует маршрутизатор 5G Wi-Fi (802.11ac) RT-AC66U и адаптеры 5G Wi-Fi PCE-AC66 и USB-AC53: Маршрутизатор ASUS RT-AC66U работает в двух диапазонах частот

    14:258

    ChrisTV Online! v.7.30 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    14:25

    Computex 2012: Acer анонсировала два планшета под управлением Windows 8: Acer ICONIA W510 оснащается экраном диагональю 10,1 дюйма, а диагональ экрана ICONIA W700 — 11,6 дюйма

    14:098

    CurrPorts v.2.01 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    13:50

    В Сети появились снимки, спецификации и результаты теста 3D-карты Radeon HD 7970 GHz Edition: AMD Radeon HD 7970 GHz Edition по производительности находится на одном уровне с NVIDIA GeForce GTX 680

    13:4014

    Моноблочные ПК Acer Aspire 7600U и 5600U работают под управлением Windows 8: Обе новинки позиционируются как развлекательные средства для всей семьи

    13:253

    UltraEdit-32 v.18.10 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    13:15

    AMD увеличивает частоту GPU Radeon HD 7750 и снижает стоимость Radeon HD 7770: Тактовая частота GPU Radeon HD 7750 повышается до 900 МГц, а цена Radeon HD 7770 снижается до $129

    13:136

    AIM v.7.5.14.8 - мессенджер от компании AOL: Мессенджер от компании AOL

    12:40

    ApexDC++ v.1.5.4 - программа для обмена файлами между пользователями по P2P: Программа для обмена файлами между пользователями по P2P

    12:05

    Spansion начинает поставки флэш-памяти SLC NAND для встраиваемых систем: Выпуск 40-нанометровых чипов SLC NAND является результатом сотрудничества Spansion с SK Hynix

    11:372

    D7 v.6.3.111 - бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС: Бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС

    11:30

    Shareaza v.2.6.0.0 - P2P-клиент, позволяющий скачивать файлы популярных обменных сетей: P2P-клиент для операционных систем Windows, позволяющий вам скачивать любые файлы с некоторых популярных обменных сетей

    10:20

    Microsoft о выходе Windows 8 Release Preview: Представлена программа Windows Upgrade Offer, в рамках которой пользователи получат возможность приобрести Windows 8 после выхода коммерческой версии.

    09:456

    DRAMeXchange: спрос на флэш-память типа NAND пока «разочаровывает»: Контрактные цены на наиболее массовые чипы NAND в мае снизились на 8-14%

    09:305

    Leo Burnett Moscow запустили проект по сохранению лесов на основе технологий Google: Leo Burnett Moscow и Google разработали Android- приложение «Спаси дерево»

    09:10

    CMI планирует начать серийный выпуск панелей OLED в четвертом квартале: В панелях CMI TrueOLED используются органические светодиоды белого цвета свечения

    09:00

    NVIDIA подготовилась к выходу Windows 8: NVIDIA прошла сертификацию Windows 8 для новых графических драйверов R302

    08:35

    В Intel придумали, как сделать пластмассовые корпуса для ультрабуков не хуже металлических: Ультрабуки в пластмассовых корпусах, изготовленных по новой технологии, могут появиться на рынке в будущем году

    08:3040

    Bolide Slideshow Creator v.1.4 – теперь с эффектом Pan&Zoom: Новая версия бесплатной программы для создания слайдшоу из фотографий порадует пользователей красивым внутрикадровым эффектом Pan&Zoom

    08:00

    Универсальные устройства для работы с картами памяти Buffalo BSCR15TU3 оснащены интерфейсом USB 3.0 : В комплект поставки Buffalo BSCR15TU3 входит кабель USB 3.0 длиной 54 см

    08:007

    Начались продажи «систем на модуле» SAURIS AM3517/05 SAUModule Navigation Edition: Специалисты SAURIS оснастили модули AM3517/05 SAUModule приемником GPS и другими компонентами

    07:304

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