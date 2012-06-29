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    29 июня 2012

    Корпус для HDD Icy Dock Blizzard MB080U3S-1SB сочетает футуристический дизайн и эффективную систему охлаждения: Изделие оснащено интерфейсами USB 3.0 и eSATA

    23:159

    У ASUS готов «драконий» вариант 3D-карты Radeon HD 7850 DirectCU II: В конструкцию охладителя ASUS HD 7850 DirectCU II Dragon Edition включено два вентилятора типоразмера 80 мм

    22:456

    Фотокамера Polaroid Z2300 оснащена встроенным принтером: Прием предварительных заказов на камеры Polaroid Z2300 начнется в июле

    21:1016

    UMC лицензирует у IBM 20-нанометровый техпроцесс с объемными транзисторами FinFET: UMC адаптирует техпроцесс собственной разработки к технологии, лицензированной у IBM

    19:589

    RunCore Mini DOM — первый в мире SSD с интерфейсом SATA 3 Гбит/с, собранный на одной микросхеме: Размеры RunCore Mini DOM не превышают 43,38 х 27,75 мм

    16:225

    В серию блоков питания Rosewill Fortress вошли четыре модели с сертификатом 80 Plus Platinum: Серия блоков питания Rosewill Fortress включает модели мощностью от 450 до 750 Вт

    15:2915

    Shuttle включает в базовый комплект для сборки мини-ПК XS35 графический процессор AMD Radeon HD 7410M: Рекомендованная цена Shuttle XS35GTA V3 — 233 евро

    14:158

    Микросервер AMD SeaMicro на процессорах Intel получил сертификацию Red Hat: При работе с сервером AMD SeaMicro в среде Red Hat Enterprise Linux теперь доступна техническая поддержка компании Red Hat

    13:1535

    SK Hynix расширяет производство флэш-памяти: SK Hynix рассчитывает увеличить долю NAND в структуре доходов

    12:18

    Audacity v.2.0.1 - простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор: Простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор

    11:30

    Acer приступила к продаже в Европе ноутбуков серии TravelMate P6: Изделия комплектуются процессорами Ivy Bridge

    11:067

    Process Monitor v.3.02 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    10:55

    TuneUp Utilities 2012 v.12.0.3600 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    10:20

    Plextor использует в твердотельных накопителях серии M5S контроллер Marvell: В составе линейки — модели объемом 64, 128 и 256 ГБ

    09:485

    Microsoft Office 365 исполняется год: За год присутствия на рынке облачный сервис Office 365 приобрел дополнительные возможности, завоевал новых клиентов и расширил своё присутствие в странах мира

    09:451

    Avast! v.7.0.1451 - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:10

    Samsung Galaxy Note 2 получит дисплей Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма и... станет уже: Предполагается, что смартфон будет построен на SoC Exynos 5250

    08:5540

    Новые игры TegraZone дебютируют на планшете Google Nexus 7: На конференции Google I/O было представлено несколько новых игровых проектов TegraZone

    08:351

    Symantec: технология NFC – новая эра угроз безопасности: Приложение Android.Ecardgrabber считывает данные бесконтактной пластиковой карты по радиоинтерфейсу

    08:003

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