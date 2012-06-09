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    9 июня 2012

    Фото дня: MSI GTX 680 Lightning: 3D-карта MSI GTX 680 Lightning получила охладитель Twin Frozr IV

    20:557

    В этом году Globalfoundries рассчитывает на второе место среди контрактных производителей полупроводниковых изделий: В перспективе Globalfoundries может стать лидером рынка

    20:424

    Android 4.0 пойдет в смартфоны начального уровня во втором полугодии: Qualcomm и MediaTek начали поставки процессоров с поддержкой Android 4.0

    20:1727

    MediaTek анонсировала выпуск чипсетов MT7620, MT7610E и MT7610U с поддержкой Wi-Fi 802.11ac : Серийный выпуск MT7620, MT7610E и MT7610U начнется во втором полугодии

    19:56

    SCHOTT называет Xensation Cover AG самым прочным антибликовым защитным стеклом для экранов электронных устройств: Компания SCHOTT анонсировала поставки защитного стекла Xensation Cover

    19:035

    Eurocom начинает поставки ноутбуков Fox 4.0 с 3 ТБ дисковой памяти: Ноутбук Eurocom Fox 4.0 оснащен экраном размером 15,6 дюйма

    18:493

    Объем хранилища LaCie 4big Rack Office равен 8 ТБ: Хранилище LaCie 4big Rack Office ориентировано на небольшие компании

    18:227

    Представлено ультратонкое гибкое стекло Corning Willow Glass: Стекло Corning Willow Glass может произвести революцию в производстве дисплеев

    18:074

    Панели корпуса дорогого ПК ASUS приводятся в движение сервоприводами: Стоимость такого ПК составляет около 140 тысяч рублей

    17:3712

    Компания Sony показала панели типа OLED для электронных видоискателей и носимых дисплеев : В этих панелях используются флуоресцентные материалы трех основных цветов

    17:307

    Acer укомплектовала ноутбуки Aspire V5 процессорами Ivy Bridge: Обновленные лэптопы поступят в продажу в конце июня

    17:28

    Photo Magician v.2.2.0.0 - бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    16:10

    WinSCP v.4.38 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    15:35

    Ультрабук ASUS Zenbook Prime UX32 оснащен дисплеем типа IPS размером 13,3 дюйма и дискретным GPU: Масса ASUS Zenbook Prime UX32 равна 1,5 кг

    15:1218

    HyperSnap-DX v.7.16.02 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    15:00

    Новые мониторы ASUS: с поддержкой Thunderbolt, с поддержкой MHL, cо стыковочной станцией для Padfone: Представители компании пообещали, что новинки поступят в продажу по крайней мере в США

    14:353

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.6.0.1190 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    14:25

    3D-карта GeForce GTX 660 получит 1,5 ГБ памяти и выйдет в конце июля: Новые сведения о 3D-карте NVIDIA GeForce GTX 660

    14:245

    Пленка Picasso наделяет экран iPhone4/4S стереоскопическими способностями: Запланирован выпуск пленки Picasso и для других устройств

    14:055

    Image Tuner v.3.2 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    13:50

    Acer планирует оснащать смартфон Liquid Gallant E350 как одним, так и двумя слотами SIM: Устройство оснащается CPU частотой 1 ГГц

    13:36

    Intel будет выпускать 22-нанометровые процессоры на ядре ARM11 : На ядре ARM11 остановили свой выбор разработчики Netronome Systems

    13:3515

    AutoHotkey v.1.1.07.03 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    13:15

    Аналитики IDC отметили уверенный рост рынка дисковых систем хранения: Лидером рынка дисковых систем хранения является EMC

    12:442

    R-Studio v.6.0 Build 151275 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    12:40

    «Автомыши» Landmice не оставят равнодушными фанатов марок BMW и Aston Martin: Для подключения к ПК в мышах Landmice используется беспроводной интерфейс

    12:2611

    BootIt Bare Metal v.1.09 - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    12:051

    Process Explorer v.15.2 - качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    11:30

    Intel снимает с производства процессоры Atom на ядре Pineview и часть процессоров Xeon: Подошел к концу жизненный цикл 10 процессоров Atom и 18 процессоров Xeon

    11:237

    Видеокарта HIS Radeon HD 7970 X2 IceQ основана на двух 28-нм GPU Tahiti: Модель имеет печатную плату и систему охлаждения собственной разработки HIS

    11:20

    Adobe Flash Player v.11.3 Final - флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:552

    XRECODE II v.1.0.0.192 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    10:20

    Windows Azure предлагает инфраструктуру как сервис и поддержку ОС Windows Server и Linux: Новые сервисы и обновления Windows Azure, представленные Microsoft, добавляют IaaS функциональность к текущим PaaS возможностям

    09:45

    Специалисты Fuji Xerox создали цветную электронную бумагу нового типа: В цветной электронной бумаге Fuji Xerox не используются фильтры

    09:158

    Positive Research помог устранить уязвимость в популярном веб-сервере nginx: Эксперт Исследовательского центра Positive Research обнаружил опасную уязвимость в приложении nginx

    09:10

    RunCore Pro VI: SSD для ультрабуков с памятью типа MLC или SLC: Сниженная до 7 мм высота имеет значение в ограниченном пространстве

    09:082

    Новый Panda Cloud Antivirus совместим с Windows 8: Новая бета-версия Panda Cloud Antivirus 1.9.2 содержит интеллектуальный файервол, работа которого основана на предложениях сообщества пользователей, а также усовершенствованные возможности по обнаружению вредоносных программ

    08:352

    Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны: DLP-система для защиты от утечек информации через периферийные устройства Zecurion Zlock прошла испытания в системе сертификации Министерства обороны России по 2 уровню контроля НДВ

    08:00

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