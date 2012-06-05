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    5 июня 2012

    Toshiba оснастила ультрабук Portégé Z835 процессорами Ivy Bridge, назвала модель Portégé Z935: Если не касаться процессора, Portégé Z935 — это все тот же Portégé Z835

    23:4411

    3D-карта ASUS ROG Matrix 7970 получила 20-фазную подсистему питания: Значения частот ASUS ROG Matrix 7970 производитель пока не раскрывает

    23:164

    PowerColor будет комплектовать 3D-карту Radeon HD 7970 X2 телескопической подпоркой: 3D-карта PowerColor Radeon HD 7970 X2 Devil13 занимает в корпусе ПК три посадочных места

    22:4911

    MSI представила первые системные платы семейства MPower: Модели отличаются усиленной подсистемой питания и жёлто-чёрной цветовой схемой

    22:251

    Контроллер Etron EV166T позволяет оснастить «флэшку» интерфейсом USB 3.0 всего за полдоллара: Контроллер Etron EV166T поддерживает флэш-память TCL NAND

    22:055

    Внешний источник питания Powerbank-1200 Solar White может подзаряжать свою батарею от солнечного света: В миниатюрном корпусе Powerbank-1200 Solar White находится литиево-полимерная батарея емкостью 1200 мА∙ч

    21:364

    Специалисты AFOX создали низкопрофильную 3D-карту Radeon HD 7850: На монтажной планке AFOX AF7850-2048D5L1 есть разъемы DVI и DisplayPort

    20:596

    80-миллиметровые вентиляторы процессорного кулера SilverStone SST-NT01 Pro расположены в одной плоскости: Основание SilverStone SST-NT01 связано с радиатором шестью шестимиллиметровыми тепловыми трубками

    19:112

    В Сети появились изображения модулей памяти Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 МГц: Отличительной внешней чертой модуля Corsair Dominator Platinum DDR3-3000 является радиатор DHX

    18:43

    Toshiba анонсировала ультрабук Satellite U845W со сверхширокоформатным экраном: Разрешение дисплея Toshiba Satellite U845W — 1792 x 768 точек

    18:3025

    Процессорный кулер SilverStone SST-NT08 имеет два блока алюминиевых пластин разного размера: Между радиаторами SilverStone SST-NT08 расположен 120-миллиметровый вентилятор

    17:401

    Материнские платы GIGABYTE с процессорным разъемом FM2: первые подробности: Все три новинки рассчитаны на процессоры AMD trinity

    16:444

    Основным препятствием на пути Thunderbolt производители ПК считают высокую цену: Контроллеры Thunderbolt стоят дорого

    16:3832

    Buffalo оснащает внешний накопитель DiskStation HD-PATU3 интерфейсами USB 3.0 и Thunderbolt: Накопитель DiskStation HD-PATU3 отформатирован в файловой системе HFS+

    15:291

    Intel демонстрирует «противоугонную систему» для ультрабуков: В основе разработки Intel — технология Bluetooth

    15:0516

    Codec v.8.4f - обновленная версия кодеков и фильтров: Сборник кодеков и фильтров для просмотра фильмов на компьютере

    15:00

    Intel добавляет в беспроводную клавиатуру возможность бесконтактной зарядки аккумулятора: Чтобы инициировать процесс подзарядки, достаточно прислонить клавиатуру к основанию моноблочного ПК

    14:488

    Ассортимент ZOTAC пополнила 3D-карта GeForce GT 640 : ZOTAC GeForce GT 640 — архитектура Kepler в 3D-карте начального уровня

    14:33

    Firefox v.13.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    14:251

    Представлен мобильный GPU NVIDIA GeForce GTX 680M: Одними из первых ноутбуков с GeForce GTX 680M стали модели Alienware M17x и M18x.

    14:124

    FreeFileSync v.5.4 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    13:503

    NXP выпускает мультиплексоры Thunderbolt CBTL05023 и CBTL06DP211 : Новые мультиплексоры NXP позволяют уменьшить количество комплектующих в соединениях Thunderbolt

    13:36

    PDFCreator v.1.4.0 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    13:151

    Diskeeper 12 v.16.0 Build 1010.0 - семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows: Семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows

    12:401

    Блок питания Corsair AX1200i: 1200 Вт, 80 PLUS Platinum, модульная кабельная система и возможность управления схемой: По словам Corsair, AX1200i — «самый передовой модульный БП для ПК»

    12:2213

    AI RoboForm v.7.7.8.8 - удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    12:05

    Срок службы новых материалов для дисплеев OLED, созданных Universal Display, достигает 1,45 млн. часов: Новые системы материалов PHOLED характеризуются высокой световой отдачей

    11:3337

    Roboform2Go v.7.7.8.8 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    11:301

    Опубликованы спецификации APU AMD E1-1200 и E2-1800: В APU Brazos 2.0 тоже используется микроархитектура Bobcat, но повышены частоты и обновлены GPU

    11:0716

    Wireless Network Watcher v.1.46 - небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети: Небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети

    10:55

    Networx v.5.2.3 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    10:20

    Microsoft представляет Windows Upgrade Offer: Пользователи, собирающиеся приобрести новый компьютер на базе Windows 7, смогут воспользоваться выгодным предложением по обновлению своей операционной системы до Windows 8

    09:45

    В Москве на PHDays 2012 взломали Apple iPhone, Windows XP и FreeBSD: Достижения на PHDays 2012

    09:10

    PNY выпускает 3D-карту Verto GeForce GT 640: Архитектура Kepler идет в сегмент начального уровня

    09:0010

    ASUS представила планшеты Tablet 810 и Tablet 600 под управлением ОС Windows: В ASUS Tablet 810 используется процессор Intel Atom, а Tablet 600 построен на однокристальной системе NVIDIA Tegra 3

    08:5022

    Карты памяти SDXC и SDHC Patriot Memory EP Pro UHS-1 развивают скорость до 90 МБ/с: Продажи карт памяти SDXC и SDHC Patriot Memory EP Pro UHS-1 стартуют 16 июля

    08:458

    Bolide Software выпускает All My Movies v.7.0: В новой версии каталогизатора появился импорт ролей актеров, а также улучшено юзабилити

    08:35

    SteelSeries выпустила беспроводную мышь для любителей World of Warcraft: Тёмно-серый корпус мыши украшает карта игрового мира, подсвечиваемая изнутри

    08:328

    Начались продажи флэш-накопителей Corsair Flash Voyager Slider USB 3.0: Накопители Corsair Flash Voyager Slider USB 3.0 имеют выдвижную конструкцию

    08:304

    ASUS оснастила стильные тонкие мониторы MX279H и MX239H панелями типа IPS: Обе новинки оснащаются акустическими системами Bang & Olufsen

    08:304

    Belkin показывает обновленный док Thunderbolt Express Dock и кабель Thunderbolt: Стыковочная станция Belkin Thunderbolt Express Dock получила три порта USB 3.0

    08:157

    ASUS анонсировала гибриды планшета и ультрабука Taichi и Transformer Book: Оба изделия построены на платформе Intel Ivy Bridge

    08:1011

    «СИТРОНИКС ИТ» получила новые отраслевые специализации Oracle: «СИТРОНИКС ИТ» получила две новые специализации Oracle

    08:00

    E Ink привезла на Display Week 2012 телефонный чехол с экраном из электронной бумаги: Показаны также гибкие модули с активной матрицей для мобильных устройств

    08:001

    SteelSeries представила периферийные устройства для Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2: Анонсированы тематические наборы, включающие гарнитуру, мышь и коврик

    07:45

    Aquatech начинает прием заказов на «спортивные боксы» для камер Nikon D4 и D800: Aquatech рассчитывает начать поставки боксов NY-4 и NB-800 через две недели

    07:30

    У SATA-IO готова спецификация тонких и легких внешних хранилищ USM Slim: Новая спецификация описывает внешние накопители для мобильных устройств

    07:15

    GE Intelligent Platforms использует в одноплатных компьютерах SBC625, XVR15 и XCR15 двухъядерные процессоры Ivy Bridge: Одноплатные компьютеры GE SBC625, XVR15 и XCR15 получили двухъядерные процессоры Intel Core i7-3555LE и Intel Core i7-3517UE

    07:00

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