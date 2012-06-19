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    19 июня 2012

    Слух: разработанный Google и ASUS планшет Nexus будет стоить $200: Изделие оснащено только одним модулем беспроводной связи — Wi-Fi

    23:5738

    Synology оснащает сетевой накопитель DiskStation DS112+ процессором частотой 2 ГГц: NAS рассчитан на один HDD

    23:3019

    SanDisk называет Extreme Pro microSDHC UHS-I самыми быстрыми в мире картами памяти для смартфонов и планшетов: В серию SanDisk Extreme Pro microSDHC UHS-I вошли карточки объемом 8 и 16 ГБ

    20:5713

    Freescale анонсирует 28-нанометровые процессоры QorIQ AMP на базе Power Architecture: Новые сетевые процессоры QorIQ AMP характеризуются высокой энергетической эффективностью

    20:31

    Системные платы BIOSTAR T77 поддерживают процессоры Intel Core второго и третьего поколения: Системные платы T77 оснащены четырьмя слотами DIMM DDR3

    17:208

    ASUS представляет сетевые адаптеры стандарта 10 Gigabit Ethernet: Ethernet нового поколения с адаптерами серии PEB-10G/SFP+

    15:387

    ZTE выведет на европейский рынок смартфон Grand X LTE: В основе аппаратной платформы изделия — SoC Qualcomm MSM8960

    15:0211

    Cray собирается использовать сопроцессоры Intel Xeon Phi в суперкомпьютере под условным названием Cascade: Разработка суперкомпьютер Cascade началась в 2006 году

    14:44

    У GlobalFoundries есть где освоить 20-нанометровый техпроцесс и обработку 450-миллиметровых пластин: Процесс модернизации дрезденской фабрики, начатый год назад, продолжается

    14:1415

    ChrisTWEAK v.2.60 - программа для записи ТВ-передач: Программа для записи ТВ-передач

    13:50

    Слух: один из партнеров NVIDIA разработал 3D-карту на четырех GPU GK104: История уже знает пример 3D-карты на четырех GPU

    13:1723

    FlashGot v.1.4.6 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    13:151

    Samsung поднимает цены на модули памяти DDR3 объемом 4 ГБ: Наблюдатели не видят оснований для роста цен на память типа DRAM

    12:455

    Windows Essentials Codec Pack v.4.1 - коллекция популярных и необходимых кодеков для Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    12:40

    AC3Filter v.2.5b - бесплатный и качественный DirectShow-фильтр : Бесплатный и качественный DirectShow-фильтр

    12:05

    Kingston Digital увеличивает быстродействие твердотельных накопителей SSDNow V200 и снижает цены на них: Новая прошивка попутно позволила исправить ошибки в работе SSDNow V200

    11:506

    WinContig v.1.10 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    11:30

    PhotoFiltre Studio X v.10.6.0 - программа для редактирования графических изображений: Программа для редактирования графических изображений

    10:55

    Твердотельные накопители ADATA XPG SX300 и Premier Pro SP300 выполнены в форм-факторе mSATA: Основное предназначение XPG SX300 и Premier Pro SP300 — кэширование информации

    10:391

    GPU NVIDIA Tesla K10 показывает новый уровень производительности в научных симуляциях: Tesla K10 — самый быстрый в мире ускоритель с одинарной точностью

    10:2027

    System Explorer v.3.9.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    10:20

    PassMark WirelessMon v.4.0 Build 1006 - программа мониторинга беспроводных сетей и точек доступа: Вышла новая программы для мониторинга работа WiFi и беспроводных точек доступа

    09:45

    NVIDIA представила бета-версию драйверов R304.48 для своих графических продуктов: Новая бета-версия драйверов

    09:10

    Toshiba довела объем внешних HDD CANVIO для ПК и бытовой электроники до 1,5 ТБ: Цена накопителя — $200

    08:49

    ABBYY Business Card Reader 4.99 для iPhone: новые возможности для работы с визитками: Вышла новая версия ABBYY Business Card Reader

    08:35

    Microsoft представила планшеты Surface под управлением Windows RT и Windows 8 Pro: Первая модель построена на платформе NVIDIA Tegra, а во второй используется CPU Intel Ivy Bridge

    08:30114

    Deepcool оснащает подставку для ноутбука N9 тремя портами USB 2.0: Новинка пришла на смену модели N8

    08:05

    «Аладдин Р.Д.»: подтверждена совместимость клиентов Dell Wyse и ключей eToken: Подтверждена совместимость продуктов тонких клиентов Dell Wyse и электронных ключей eToken

    08:00

    Блок питания Lepa G1000-MA имеет сертификат 80 Plus Gold: Блок питания Lepa G1000-MA оснащен комбинированной кабельной системой

    08:00

    В Москве состоится конференция для разработчиков BlackBerry 10 Jam: В конференции примут участие представители компании RIM

    00:309

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