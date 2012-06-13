  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 июня 2012

    Начались продажи кулера Prolimatech Black Series Genesis: Цена Prolimatech Black Series Genesis — 60 фунтов стерлингов

    21:2010

    Fractal Design расширяет линейку корпусов моделью Node 605: Габариты Fractal Design Node 605 составляют 445 х 164 х 349 мм

    20:3112

    Micron выпускает микросхемы памяти DDR3-2133 объемом 2 и 4 Гбит: Ознакомительные образцы микросхем памяти Micron DDR3-2133 объемом 2 и 4 Гбит

    20:182

    ADATA представила семейство разноцветных «флэшек» DashDrive UV110: Максимальный объем накопителя равняется 32 ГБ

    17:322

    Монитор EIZO FORIS FS2333 умеет избирательно корректировать изображение: Среди нововведений FORIS FS2332 — функция тонального отображения Smart Insight

    16:207

    Sony анонсировала смартфон miro под управлением Android 4.0: Новинка ориентирована на молодежную аудиторию

    15:4510

    Weather Watcher Live v.7.1.35 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    15:35

    V-MODA VAMP — внешний ЦАП, усилитель для наушников и аккумулятор для iPhone 4/4S: V-MODA VAMP за $650 — мечта мобильного аудиофила

    15:2314

    Первая обновляемая система проверки правописания ОРФО 2012 для Windows:

    15:10

    AMD объединилась с ARM и другими компаниями для создания открытой спецификации гетерогенной архитектуры процессоров: Компании AMD, ARM, Imagination, MediaTek и Texas Instruments основали консорциум HSA Foundation

    15:0322

    VideoCacheView v.2.26 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    15:00

    HTC снова хочет купить компанию S3 Graphics: Условия сделки пока не разглашаются

    14:474

    Sony анонсирует версию смартфона Xperia Ion для европейского рынка: Поддержка LTE уступила место поддержке HSPA

    14:28

    ProgDVB v.6.85.3 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    14:25

    Первый тест показал, что по производительности GeForce GTX 680M и Radeon HD7970M примерно равны: Мобильные GPU нового поколения начинают борьбу за покупателей

    14:1124

    Lenovo приступает к продажам ноутбука IdeaPad Z480 и компьютера H520s: Новинки можно будет приобрестив Японии начиная с 15 июня

    14:111

    Buffalo оценивает сетевой накопитель LS-V4.0TLJ объемом 4 ТБ в $560: Новая модель NAS имеет интерфейсы Gigabit Ethernet и USB 2.0

    13:54

    CDBurnerXP v.4.4.1.3184 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    13:50

    Объем набора модулей памяти Corsair Vengeance DDR3-1600 равен 16 ГБ: Ожидается, что цена набора Corsair Vengeance DDR3-1600 составит $135

    13:432

    Смартфон Sony Xperia tipo dual рассчитан на две карты SIM, Sony Xperia tipo — на одну: Данных о цене и сроке появления Sony Xperia tipo dual и Sony Xperia tipo в продаже пока нет

    13:3610

    AVG Free Edition 2012.2180 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    13:15

    Фото дня: 3D-карта Colorful GeForce GTX 680 iGame с пассивным охлаждением: Чтобы охладить GeForce GTX 680, понадобилось два гигантских радиатора

    12:4820

    Foxit Reader v.5.3.1 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    12:401

    Корпус Fractal Design Node 304 рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX и DTX: Корпус Fractal Design Node 304 оснащен легко очищающимися пылевыми фильтрами и тремя вентиляторами

    12:269

    SilverStone готовит к выпуску пассивный процессорный охладитель SST-HE02 : Охладитель SilverStone SST-HE02 рассчитан на процессоры с TDP 95 Вт

    12:107

    Trojan Remover v.6.8.3 Build 2604 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    12:05

    Apple iTunes v.10.6.3 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    11:30

    Внешние жесткие диски Seagate Backup Plus комплектуются ПО для резервного копирования альбомов Facebook и Flickr: Продажи накопителей Seagate Backup Plus уже начались

    11:272

    FlashFXP v.4.2.4 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    10:55

    Модель FirePro W600 открывает новое поколение 3D-карт AMD для профессионального применения : AMD FirePro W600 поддерживает одновременное подключение до шести мониторов

    10:375

    Comodo Dragon v.19.1 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:20

    AMD Overdrive v.4.2.0 - программа настройки и мониторинга решений AMD: Программа настройки и мониторинга продуктов AMD

    09:452

    В первом квартале было отгружено меньше HDD, чем год назад, но доход стал рекордным за всю историю отрасли: Стихийное бедствие стало подарком судьбы для производителей

    09:4529

    Эксперты "Лаборатории Касперского" установили связь между Flame и Stuxnet: Эксперты 'Лаборатории Касперского' установили связь между Flame и Stuxnet'

    09:10

    Внешние батареи mophie powerstation mini и duo помогут увеличить запас автономности мобильных устройств: Цена powerstation mini — $60, powerstation duo — $100

    09:009

    NETGEAR Genie App делает любой принтер совместимым с AirPrint: Новый релиз NETGEAR Genie позволяет печатать с iPad, iPhone и iPod Touch на любом принтере

    08:35

    MaxPatrol теперь поддерживает SkyBox Security Risk Control: Positive Technologies объявляет об интеграции системы MaxPatrol с продуктом компании Skybox Security

    08:00

    Хотя производство почти вернулось к уровню до наводнения в Таиланде, жесткие диски пока дешеветь не будут: Производители не видят причин снижать цены на жесткие диски

    08:0018

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018