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    3 июня 2012

    Неанонсированный ультрабук Dell XPS 14 засветился на Amazon: Толщина ноутбука — 17,78 мм

    23:594

    J&W комплектует неттоп M002 на платформе Intel Cedar Trail твердотельным накопителем: Устройство комплектуется процессором Intel Atom M002

    23:194

    GLOBALFOUNDRIES рассчитывает изготовить первые 20-нанометровые чипы в начале будущего года : У GLOBALFOUNDRIES готов 28-нанометровый техпроцесс HKMG для выпуска микросхем с пониженным энергопотреблением

    21:1413

    Аналитики IC Insights назвали год, когда планшетов будет впервые продано больше, чем ноутбуков: Ситуация на рынке мобильных компьютеров изменится в 2015 году

    19:0024

    AUO, CMI и Sharp планируют нарастить поставки панелей 4Kx2K во втором полугодии: Производители рассчитывают, что панели 4Kx2K помогут им конкурировать с AMOLED

    16:2512

    Материалы, созданные Novaled, позволят повысить эффективность и удвоить срок службы экранов типа OLED: Специалисты Novaled создали новые материалы для транспортного слоя OLED

    15:433

    LG анонсировала ультрабук X-Note Z350 с экраном диагональю 13,3 дюйма: Заявленное время загрузки устройства — 9 секунд

    15:134

    Corning представит на мероприятии SID Display Week 2012 сверхтонкое гибкое стекло: Будут также представлены стеклянные подложки Corning Eagle XG Slim

    14:552

    ASUS комплектует ноутбук K55DR-SX0A8 гибридным процессором AMD A8-4500M (Trinity): На борту лэптопа — два GPU: встроенный Radeon HD 7640G и дискретный Radeon HD 7470M

    14:1018

    Выход Windows 8 стимулирует спрос на микросхемы контроллеров, датчики освещенности и бесконтактные датчики: Контроллеры производства Elan получили сертификат Microsoft, подтверждающий совместимость с Windows 8

    13:5516

    S2C открыла пятое поколение средств быстрого создания прототипов микросхем модулем Dual 7V2000T TAI Logic Module: Модуль S2C Dual 7V2000T TAI Logic Module построен на двух 28-нанометровых FPGA

    13:381

    Продажи Samsung Galaxy S II превысили 28 миллионов: Продажи смартфонов Galaxy S и Galaxy Note превысили 24 и 7 миллионов соответственно

    12:1910

    Samyang готовит к выпуску сверхширокоугольный объектив 8mm f/2.8 UMC: В каталоге Samyang уже есть модель «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 8 мм

    11:547

    Телефон Motorola MOTOKEY 3-CHIP оснащен тремя слотами для карточек SIM и механической клавиатурой QWERTY: Новинка поступит в продажу в Бразилии по цене около $170

    09:305

    Dospara комплектует ультрабук Prime Note Altair F-5E процессорами Ivy Bridge и оптическим приводом: Толщина лэптопа составляет 21 мм

    09:008

    ECS официально представила системную плату A85F2-A Deluxe с процессорным гнездом FM2: В скором времени компания выпустит еще четыре системные платы для APU AMD Trinity

    08:005

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