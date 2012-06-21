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    21 июня 2012

    HTC готовит три смартфона под управлением Windows Phone 8: Rio, Accord и Zenith: Все три новинки построены на SoC Qualcomm

    23:5924

    NXP выпускает самые маленькие мощные полевые транзисторы: Приборы в корпусах LFPAK33 выдерживают температуры до 175°С

    22:228

    Концепция ASUS TAICHI, ультрабука с двумя экранами, пришлась по душе Lenovo: Однако коммерческое будущее и TAICHI, и будущего аналогичного ноутбука Lenovo пока туманно

    19:505

    Системные платы BIOSTAR B75MU3B предназначены для офисных ПК: Рекомендованная цена BIOSTAR B75MU3B составляет $76,6

    17:554

    Внешние хранилища Drobo 5D и Drobo Mini оснащены Thunderbolt и USB 3.0: Для ускорения работы в Drobo 5D и Drobo Mini предусмотрена установка кэширующего SSD

    15:544

    Capture .NET v.11.7 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    13:50

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.12.2.2 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    13:15

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.1.9.4 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    12:40

    Встраиваемые SSD Greenliant e.MMC NANDrive GLS85VM работают в диапазоне температур от -40°С до +85°С: В серию Greenliant e.MMC NANDrive GLS85VM вошли SSD объемом 8, 16 и 32 ГБ

    12:294

    BitTorrent v.7.6.1 Build 27456 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    12:05

    IBM Sequoia — самый высокопроизводительный суперкомпьютер в мире: Опубликована 39 редакция списка TOP500

    11:3235

    HWiNFO32 v.4.00 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    11:30

    NVIDIA Inspector v.1.96.6 - бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию о видеокартах на базе процессоров и чипсетов NVIDIA: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    10:55

    TechEd Russia 2012: регистрация на крупнейшую технологическую конференцию Microsoft открыта: Microsoft объявила об открытии регистрации на вторую ежегодную конференцию TechEd Russia 2012

    10:20

    Внешний накопитель Century CRSJ535EU3 поддерживает установку пяти HDD: Максимальный объем дискового пространства изделия — 20 ТБ

    09:574

    Adobe объявляет о выпуске Captivate 6 с поддержкой HTML5: Новые возможности для работы с видео высокого разрешения и другие важные улучшения помогают инструкторам создавать профессиональный контент для электронного обучения

    09:45

    EKWaterBlocks начинает прием заказов на водоблоки EK-FC690 GTX и EK-FC670 GTX: В зависимости от модификации, EK-FC690 GTX стоит 135-145 евро, EK-FC670 GTX — 90-100 евро

    09:301

    В SSD Corsair Neutron используются контроллеры калифорнийской компании, которую вчера купили корейцы: Новый контроллер хорошо выглядит «на бумаге»

    09:203

    Falcongaze SecureTower – контроль утечек по словарям: Falcongaze сообщает о выпуске новой версии системы SecureTower

    09:101

    Buffalo увеличивает объем внешнего жесткого диска MiniStation с интерфейсом USB 3.0 до 2 ТБ: В Японии внешний накопитель MiniStation HD-PNT2.0U3-GBJ будет стоить примерно $390

    09:003

    "Фото Сафари" – изучаем животных и алфавит на iPhone и iPad: Новое приложение познакомит ребенка с разнообразными животными и поможет освоить буквы алфавита

    08:351

    Windows Phone 8 обеспечивает поддержку процессоров с несколькими ядрами и дисплеев разрешением 720p: Windows Phone 8 будет доступна только на новых смартфонах, а старые получат обновление ОС до версии 7.8

    08:1062

    «1С-Битрикс» выпускает новое специализированное решение – «Портал повышения квалификации»: «1С-Битрикс» представляет новое специализированное отраслевое решение «1С-Битрикс: Портал повышения квалификации»

    08:00

    NXP выпускает микроскопические усилители сигнала GPS: Усилитель BGU8006 выпускается в корпусе размерами 0,65 x 0,44 x 0,2 мм

    08:0016

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