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    25 июня 2012

    G-Technology добавила в свои внешние HDD шести серий поддержку USB 3.0: Обновились представители линеек G-DRIVE, G-DRIVE slim, mobile, mini, G-RAID и G-RAID mini

    23:251

    Sony и Panasonic объявили о сотрудничестве в области OLED, серийный выпуск панелей должен начаться в будущем году : Технология выпуска панелей будет общая, а телевизоры и мониторы Sony и Panasonic продолжат выпускать порознь

    19:369

    Основой 3D-карты ASUS ARES 2 будет пара GPU Picairn XT : ASUS готовит к выпуску свою модификацию Radeon HD 7870 X2

    18:421

    Jarte v.4.5 - бесплатный текстовый редактор с нестандартным интерфейсом: Текстовый редактор с необычным интерфейсом

    16:103

    Popcorn v.1.99 - крошечный бесплатный почтовый клиент: Крошечный бесплатный почтовый клиент

    15:352

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    15:00

    FastPictureViewer Pro v.1.8 Build 257 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    14:25

    Simplyzip v.1.1b79 - бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов: Бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов

    13:50

    PicPick v.3.1.6 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    13:15

    Spyware Terminator v.3.0.0.74 - бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО: Бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО

    12:40

    AM-DeadLink v.4.5 - бесплатная утилита для очистки Избранного от неработающих ссылок: Бесплатная утилита для очистки Избранного от неработающих ссылок

    12:05

    WinHTTrack v.3.46-1 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    11:302

    Quanta Computer будет выпускать не только планшеты Google Nexus, но и новую модель Amazon Kindle Fire : Quanta Computer в этом году имеет шанс стать крупнейшим контактным производителем планшетов

    11:171

    Rainmeter v.2.3 Final - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    10:55

    В корпусе Lian Li PC-V750 блок питания размещен впереди: Продажи корпусов Lian Li PC-V750 стартуют в июле

    10:5027

    HTC готовит смартфон One XXL с четырехъядерным CPU и 2 ГБ оперативной памяти: Новинка, предположительно, будет показана на выставке IFA 2012 в начале сентября

    10:4929

    Появились подробности о смартфонах ZTE Grand X и Grand X LTE: Все новинки работают под управлением ОС Android 4.0

    10:352

    Geekbench v.2.3.3 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    10:20

    APU AMD G-T16R с пониженным энергопотреблением предназначен для встраиваемых систем: Срок доступности платформы продлен до 2017 года

    09:5510

    D3DGear v.4.14 Build 1407 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:45

    «Лаборатория Касперского» и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий: «Лаборатория Касперского» и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий

    09:10

    Новый троянец-шпион крадет СМС с мобильных устройств на базе Android: Появилась новая версия шпиона Android.SpyEye

    08:353

    Горячие новости и тренды твиттера в мобильном приложении "Лучшие твиты": Следить на Твиттами стало проще

    08:00

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