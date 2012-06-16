  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 июня 2012

    Sony показала гибкую панель типа OLED размером 9,9 дюйма по диагонали: В структуре панели используются тонкопленочные транзисторы IGZO

    21:0511

    Panasonic отказывается от ламп в проекторах PT-RZ470 и PT-RZ370: В проекторах PT-RZ470 и PT-RZ370 профессионального сегмента используется технология HDBaseT

    20:366

    Начались продажи самого тонкого ультрабука в мире Acer Aspire S5: В конфигурацию Acer Aspire S5 входит процессор Intel Core i7 и SSD объемом 256 ГБ

    20:2043

    Анонсирован объектив Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM для зеркальных камер: При том же диапазоне фокусных расстояний объектив стал меньше и легче

    20:007

    Schneider Kreuznach планирует выпускать сменные объективы для беззеркальных камер: Опубликовано первое изображение объектива Schneider Kreuznach 14mm F2.0 для камер системы Micro Four Thirds

    17:084

    Стали известны подробности о GPU ARM Mali-450: В 2014 году должно появиться еще более производительное ядро Skryrmir

    15:5313

    Panasonic впервые в мире использует в компактном проекторе технологию HDBaseT: Технология HDBaseT является основой интерфейса Panasonic Digital Link

    15:312

    Microsoft планирует выпуск собственных планшетов: Взявшись за аппаратную составляющую, Microsoft рассчитывает успешнее конкурировать с Apple

    15:116

    В июле Intel научит производителей, как сделать ультрабуки дешевле: Intel считает, что розничные цены на ультрабуки необходимо снизить до $699

    14:5622

    ASUS обновляет линейку внешних жестких дисков и выпускает новую модель Zendisk AS400 в стиле Zenbook: Срок гарантии увеличен с двух до трех лет

    14:20

    Замысел Samsung удался — цены на карточки microSD пошли вверх: Поднять цены помогло не увеличение спроса, а ограничение поставок

    13:3615

    Tactus впервые показала тактильный интерфейс, который появляется и исчезает по мере надобности: В компоненте Tactile Layer, созданном специалистами компании Tactus Technology, используются микроканалы

    12:5710

    Пробег игровой мышки Logitech G600 MMO может составить 250 км: 20-кнопочная новинка оценена в $80

    09:5513

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018