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    12 июня 2012

    У NETGEAR готов первый в отрасли кабельный шлюз с поддержкой 802.11ac: 802.11ac обеспечивает втрое большую пропускную способность по сравнению с 802.11n

    23:505

    Ассортимент MyDigitalSSD пополнили две серии SSD типоразмера mSATA с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Скорость последовательного чтения Smart Series достигает 550 МБ/с

    21:41

    SeedTronic выпустит конкурента ASUS TAICHI: SeedTronic Seedbook укомплектован процессором Ivy Bridge

    19:265

    Beautiful Widgets 4.10.5 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    18:06

    IP Cam Viewer Basic 4.5.0.2 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    18:03

    Dolphin Browser HD 8.21 для Android : Последняя версия добавляет возможность открывать последнюю просматриваемую страницу при запуске приложения

    18:00

    Picture Effect Magic 2.71 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    17:59

    Новая версия Maxthon Mobile 2.6.6 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    17:54

    Cool Reader 3.0.57-15 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    17:53

    File Expert 4.2.1 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    17:50

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    17:49

    Quick System Info Pro 2.0.8 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    17:47

    Keeper Password & Data Vault 5.01 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    17:44

    Dropbox 2.1.5 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    17:43

    ICQ–бесплатный чат с друзьями для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    17:40

    PROMISE Technology называет Pegasus J2 самым быстрым в мире ультрапортативным накопителем с интерфейсом Thunderbolt: Скорость передачи Pegasus J2 достигает 750 МБ/с

    16:302

    TSMC разрешили построить фабрику, рассчитанную на 450-миллиметровые пластины: По оценке TSMC, переход на использование 450-миллиметровых пластин займет около пяти лет

    16:1610

    Strontium расширила линейку SSD Python моделью объемом 480 ГБ: Накопитель поддерживает интерфейс подключения SATA 6 Гбит/с

    15:00

    Super Talent оснащает SSD TeraNova интерфейсом SATA 6 Гбит/с: TeraNova с интерфейсом SATA 6 Гбит/с — самые быстрые SSD в ассортименте Super Talent

    13:03

    Silicon Power (SP) встраивает магнит в корпус флэш-накопителя Touch T02: Флэш-накопители Silicon Power (SP) Touch T02 выпускаются объемом 4, 8 и 16 ГБ

    12:432

    Toshiba REGZA PC D712 — компьютер моноблочной компоновки на базе процессора Celeron B820: Устройство оценивается в $1380

    10:519

    Giada оснащает мини-ПК B170 процессором Celeron 867: Цена устройства — около $250

    08:201

    Представлен объектив Samyang 8mm f/2.8 ED AS IF UMC Fisheye для камер Sony NEX и Samsung NX : Цена Samyang 8mm f/2.8 ED AS IF UMC Fisheye равна 350 евро

    08:007

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