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    6 июня 2012

    GIGABYTE представила четыре смартфона под управлением Android 4.0, все — с поддержкой двух SIM-карт: В смартфонах используются SoC MediaTek и Qualcomm

    23:5715

    Ультрабук-трансформер MSI Slider S20: «живые» фото: Посетители Computex 2012 смогли оценить все варианты трансформации MSI Slider S20

    23:106

    Ушел из жизни знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери: Творческое наследие Рэя Брэдбери навсегда останется в сокровищнице мировой литературы

    22:1823

    Warm Tek предлагает процессорные кулеры необычной формы, похожие на ежей: Продукты получили названия Blonde Hedgehog, Baby Hedgehog и Pangolin

    21:1827

    Sapphire подключает к одной 3D-карте ATI Fire Pro дюжину мониторов суммарным разрешением 6480 х 3840 пикселей: Возможность подключения 12 мониторов обеспечивают расширители Sapphire Vid-2X

    21:086

    Системная плата ASRock Z77 OC Formula ориентирована на любителей разгона: Данных о цене и сроке начала продаж ASRock Z77 OC Formula пока нет

    20:45

    ASRock готовит для APU AMD Trinity две системные платы на чипсете AMD A75: Ожидается, что новинки появятся в продаже в первой волне плат с гнездом FM2

    19:48

    Screenshot It 3.35 поможет сделать скриншоты экрана смартфона: Программа поддерживает графические форматы jpg и png, а также содержит ряд полезных инструментов для быстрого редактирования картинок.

    18:36

    Вышло обновление Mobbyway 1.0.39.1 для Android: С его помощью можно наблюдать на карте, где в данный момент находятся ваши близкие люди

    18:35

    Dropbox 2.1.4 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    18:33

    aTypo Picture 3.63 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    18:31

    iLunascape 3.4.1 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    18:21

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    18:19

    Fotolr Photo Studio 1.4.0 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    18:11

    Primadesk 1.10 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    18:03

    Units 2.2 — конвертер величин для iPhone и iPad: Утилита дает возможность преобразовывать сотни разных размерностей в сорока трех различных категориях

    17:57

    Music PlayerPro 2.43 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    17:53

    ASUS Transformer AiO — гибрид настольного ПК и планшета: Диагональ экрана устройства — 18,4 дюйма

    17:5112

    Яндекс.Музыка доступна на iPhone: Яндекс.Музыка – логичное и долгожданное дополнение к одноименному веб-сервису

    17:46

    Число приложений в Windows Phone Marketplace достигло 100 тысяч: На загрузку первых 40 тысяч ушло потребовалось более года, а последние 9 тысяч были загружены всего лишь за 30 дней

    17:411

    MSI A85IA-E53 — системная плата типоразмера Mini-ITX для APU AMD Trinity: Изделие оснащается модулем, реализующим Wi-Fi и Bluetooth

    16:393

    AMD показала планшет на APU Trinity A6 с Windows 8: Данных о времени автономной работы планшета на APU Trinity A6 с Windows 8 пока нет

    15:0721

    У Lenovo тоже есть планшет под управлением Windows 8: Устройство комплектуется экраном диагональю 10,1 дюйма

    15:078

    Гибридные процессоры AMD E1-1200 и E2-1800 представлены официально: Достоинства APU AMD E — автономность и мультимедийная производительность

    14:4212

    Ультрабук Fujitsu Lifebook U772/E ориентирован на бизнес-аудиторию: Лэптоп комплектуется процессором Core i5-3427U (Ivy Bridge)

    14:3510

    WinLock v.6.0 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    14:25

    Online Armor Free v.5.5.0.1616 - бесплатный персональный брандмауэр для Windows: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    13:50

    Корпус Cooler Master Silencio 650 отличается пониженным уровнем шума: Внутренние поверхности корпуса обиты звукопоглощающим покрытием

    13:475

    Process Lasso Lite v.5.1.0.84 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    13:15

    Телефоны Nokia Asha 305, 306 и 311 оснащены трехдюймовыми сенсорными экранами : Nokia Asha 305, 306 и 311 поставляются с браузером Nokia Browser 2.0

    13:129

    Nitro PDF Reader v.2.4.1.8 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    12:401

    Дорогие ультрабуки все равно будут иметь металлические корпуса: Растущий спрос на корпуса из алюминия заставляет производителей наращивать их выпуск

    12:2310

    Download Accelerator Plus v.10.0.3.0 - бесплатный функциональный диспетчер закачек: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    12:05

    Sony Cyber-shot RX100 — первая в мире компактная камера с дюймовым датчиком и светосильным объективом: Sony Cyber-shot RX100 появится в продаже в июле, по цене, близкой к $650

    11:3244

    Picasa v.3.9 Build 136.04 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    11:30

    Внешние накопители Silicon Power SkyShare F10 и H10 поддерживают беспроводное подключение: В SkyShare F10 используется флэш-память, в SkyShare H10 — жестий диск

    11:10

    XnView v.1.99 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    10:55

    ViewSonic показала монитор VP3280-LED диагональю 31,5 дюйма разрешением 3840 х 2160 точек: Устройство поступит в продажу ближе к концу года

    10:3033

    Waterfox v.13.0 - 64-битный вариант Firefox v.13.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox

    10:20

    XFX привезла на Computex 2012 прошлогодние блок питания и подставку для мониторов: XFX собирается и дальше сочетать выпуск 3D-карт с выпуском других изделий

    09:551

    ViewSonic представила «умный дисплей» VCD22 под управлением Android 4.0: Новинка оценена в $500

    09:517

    OSForensics v.1.1.1002 - программа для восстановления данных с ПК: Программа для восстановления данных с ПК

    09:45

    PowerColor оснащает 3D-карту Go! Green HD7750 пассивным охладителем: PowerColor также готовит новую систему охлаждения с выдвигаемыми вентиляторами

    09:451

    Модули памяти Silicon Power XPower DDR3 рассчитаны на любителей разгона: Модули Silicon Power XPower будут поставляться как самостоятельные изделия, так и в составе наборов

    09:30

    Системная плата ASUS Z77 Wolverine имеет 40-фазную подсистему питания CPU: Регуляторы напряжения ASUS Z77 Wolverine имеют сравнительно небольшие размеры

    09:155

    AppCleaner v.1.10 - бесплатная утилита для очистки ОС Windows: Бесплатная утилита для очистки ОС Windows

    09:10

    Foxconn обновляет линейку неттопов с платформой AMD: Речь идет о комплектах для сборки неттопов nT-A3550 и nT-A3700

    09:096

    Игровая мышь Razer Taipan имеет симметричную форму и подходит для левшей: Перемещения мыши отслеживают сразу два датчика: лазерный и оптический

    08:462

    Видеокарта ASUS ROG MARS III объединяет в себе два 28-нм GPU GK104: Питанием устройство обеспечивают три восьмиштырьковых разъёма PCI-E

    08:385

    «Лаборатория Касперского» проанализировала структуру управления Flame: «Лаборатория Касперского» проанализировала структуру управления Flame

    08:351

    NeoBook - первая в России легальная коллекция книг для iPhone и iPad: Специально для пользователей смартфонов и планшетов Apple компания App Ministry выпускает коллекцию книг от ведущих издательств России

    08:004

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