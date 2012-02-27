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    27 февраля 2012

    MWC 2012: Lumia 610, самый дешевый смартфон Nokia под управлением Windows Phone 7, представлен официально: Устройство оснащается процессором Qualcomm Snapdragon S1 частотой 800 МГц

    23:3617

    В неттопах Foxconn nT-i1500 и nT-i1200 используются процессоры Intel Cedar Trail: Обе модели по умолчанию оснащаются двумя портами USB 3.0

    22:089

    Смартфон Panasonic Eluga Power оснащён двухъядерным процессором Snapdragon S4: Аппарат наделён пятидюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1280 х 720 пикселей

    21:167

    Однокристальная система Snapdragon S4 Pro получит GPU Adreno 320: Новый GPU вчетверо превосходит по быстродействию своего предшественника

    20:425

    MWC 2012: планшет Fujitsu STYLISTIC M532 с ОС Android подходит как работы, так и для развлечений: Цена STYLISTIC M532 равна 549 евро

    19:555

    MWC 2012: Nokia официально представила бюджетные телефоны Asha 202, 203 и 302: Все три новинки оснащаются сенсорными экранами диагональю 2,4 дюйма

    19:328

    MWC 2012: представлен смартфон ZTE Era на платформе NVIDIA Tegra 3 : Смартфон ZTE Era стал флагманом ассортимента ZTE

    19:173

    MWC 2012: Huawei оснастила флагманский смартфон Ascend D quad четырехъядерным CPU собственной разработки: Тактовая частота CPU — 1,5 ГГц

    18:237

    MWC 2012: ZTE Orbit — бюджетный смартфон с ОС Windows Phone: Смартфон ZTE Orbit оснащен четырехдюймовым экраном и 4 ГБ флэш-памяти

    17:104

    MWC 2012: Nokia 808 PureView — смартфон с камерой разрешением 41 Мп (Обновлено — добавлены примеры снимков): MWC 2012: в смартфоне Nokia 808 PureView используется датчик изображения разрешением 41 Мп

    16:4567

    MWC 2012: официально представлено устройство ASUS Padfone, продажи стартуют в апреле: Оснащение ASUS Padfone включает экран типа Super AMOLED, Snapdragon S4 CPU, ICS, HSPA+, coming in April

    16:0322

    Мониторы Samsung серии TB750 отличаются элегантным дизайном: В линейку вошло две модели с размером экрана 24 и 27 дюймов по диагонали

    15:489

    MWC 2012: Huawei представила планшетный компьютер MediaPad 10 FHD с четырехъядерным CPU: В планшете используется однокристальная система Huawei K3V2

    15:4016

    MWC 2012: Marvell анонсирует PXA1802 — передовой однокорпусный чипсет для модемов LTE : Модем PXA1802 поддерживает TD-SCDMA и LTE

    15:03

    Ассортимент Plustek пополнили сканеры 35-миллиметровой пленки OpticFilm 8100, 8200i SE и 8200i Ai: Новые модели отличаются улучшенной оптикой и светодиодной подсветкой

    14:353

    Synaptics тоже объявляет о поддержке архитектуры NVIDIA DirectTouch: Партнерство с NVIDIA позволит создавать более тонкие и легкие планшеты

    14:02

    MWC 2012: Huawei представила четырехъядерный процессор K3V2 для мобильных устройств: Он уже нашел применение в смартфоне Huawei Ascend D quad и планшете Huawei MediaPad 10FHD

    13:4910

    Начались продажи устройства PQI Air Drive, обеспечивающего совместный доступ к данным на карте памяти: Цену изделия производитель не приводит

    13:483

    Флэш-память SanDisk iNAND Extreme включена в состав платформ для разработчиков устройств с ОС Windows 8: Qualcomm выбрала встраиваемые накопители SanDisk iNAND Extreme для референсных образцов устройств на процессорах Snapdragon S4

    13:05

    Серию наладонников Samsung Galaxy S WiFi пополнила модель с диагональю экрана 4,2 дюйма: Новинка работает под управлением одноядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц

    13:059

    MWC 2012: представлены планшеты ViewSonic ViewPad G70, E100 и P100: Планшеты ViewSonic ViewPad G70, E100 и P100 работают под управлением ОС Android 4.0 и Windows 7

    12:356

    Samsung анонсировала планшет Galaxy Note 10.1: Новинку можно назвать аналогом Galaxy Tab 2 с фирменным стилусом S-Pen

    12:1515

    Intel переносит выпуск Ivy Bridge на лето из-за проблем с новым техпроцессом: Вице-президент Intel подтвердил задержку с выпуском Ivy Bridge

    10:3542

    GCT Semiconductor и NVIDIA хотят создать платформу с поддержкой 4G на базе Tegra 3: Платформа позволит производителям сократить время вывода на рынок мобильных устройств

    09:305

    Представлены планшеты Samsung GALAXY Tab 2: В серию Samsung GALAXY Tab 2 вошли модели с экранами размером 7 и 10,1 дюйма

    09:1532

    N-trig и NVIDIA собираются улучшить сенсорный ввод в мобильных устройствах: Технология N-trig DuoSense и архитектура NVIDIA DirectTouch нашли друг друга

    09:005

    Основой микроконтроллеров семейства Zilog Z8051 стало ядро 8051: Микроконтроллеры семейства Zilog Z8051 ориентированы на разработчиков встраиваемых платформ

    08:307

    Qualcomm Atheros анонсировала экосистему 802.11ac: Стандарт 802.11ac обеспечивает передачу данных по сетям Wi-Fi со Performance

    08:151

    Разрешение датчика изображения с обратной засветкой Sony IMX118CQT формата 1/2,3 дюйма равно 18,47 Мп: Датчик изображения с обратной засветкой Sony IMX118CQT предназначен для компактных камер

    08:006

    Выход серверных платформ Intel нового поколения ожидается в начале марта : В серию процессоров Intel Xeon E5-2600, относящихся к платформе Romley-EP, войдет 15 моделей

    07:301

    Sigma запускает программу компенсации для владельцев камер SD1: В начале февраля камера Sigma SD1 подешевела с $9700 до $3300

    07:009

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