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    7 февраля 2012

    Представлены камеры Nikon D800 и D800E: Nikon D800 и D800E открывают новый класс камер

    23:3128

    Защищенная фотокамера Canon PowerShot D20 оснащена GPS и «упакована» в корпус необычной формы: Устройство позволяет записывать видео Full HD

    16:097

    DiskGetor Data Recovery 3.2.8 - программа для восстановления данных: Мощная программа для восстановления данных на носителях информации

    15:352

    MAME v.0.145 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    15:00

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.0 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    14:25

    Toshiba подготовила 14-дюймовый ультрабук Satellite U840: Толщина корпуса новинки составляет 19,9 мм

    13:5916

    Hamachi v.2.1.0.158 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    13:50

    Replay Music v.4.40B - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    13:15

    Цены на ультрабуки упали на 20-25%: Производители расчищают дорогу моделям второго поколения

    13:0533

    Начались поставки профессиональной 3D-карты начального уровня AMD FirePro V3900: Графический ускоритель AMD FirePro V3900 поддерживает технологию AMD Eyefinity

    12:4816

    TuneUp Utilities 2012 v.12.0.3000 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    12:40

    Sandboxie v.3.64 Final - дополнение к веб-браузерам для повышения безопасности работы: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    12:05

    SanDisk тоже снижает цены на продукцию, в которой используется флэш-память: Флэш-память типа NAND для своих «флэшек» и карточек SanDisk в основном закупает у Toshiba

    11:504

    GIMP v.2.6.12 - качественный, бесплатный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    11:301

    HWMonitor v.1.1.9 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    10:55

    StatWin v.8.6 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    10:20

    SearchInform выпустила обновленный ReportCenter: Обновленная версия SearchInform ReportCenter

    09:45

    Решение ESET NOD32 Gateway Security открыто для бета-тестирования: Начато бета-тестирование ESET NOD32 Gateway Security

    09:10

    «Аладдин Р.Д.» сообщает о получении сертификата ФСТЭК России на TSM: TSM сертифицирован ФСТЭК России

    08:35

    Netbook Navigator оснастила планшет NAV10T двухъядерным CPU Intel Atom N570: Цена устройства - $500

    08:1212

    Новое приложение Phonty для Android обеспечит дешевые звонки по всему миру: Стоимость одной минуты разговора в среднем составит менее одного рубля

    08:00

    Основой платы Gigabyte 970A-DS3 послужил набор AMD 970 + SB950: Схема питания CPU на плате Gigabyte 970A-DS3 — пятифазная

    08:0012

    «Флэшка» Team C121 Lucky Dragon украшена символом года: Доступны модификации Team C121 Lucky Dragon объемом 4, 8 и 16 ГБ

    07:009

    Фото и технические данные камеры Nikon D800 появились накануне официальной премьеры: Разрешение Nikon D800 равно 36,3 Мп

    02:12101

    Предварительные характеристики Android-смартфонов LG P700 и P800 «утекли» в Сеть за 2 недели до премьеры: Оба аппарата будут представлены во время проведения MWC 2012

    01:236

    Тонкий и легкий ноутбук ASUS U47 обзаведется процессорами Ivy Bridge: Лэптоп окажется на пару миллиметров тоньше предшественника

    00:0811

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