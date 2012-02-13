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    13 февраля 2012

    Укомплектованный процессором Atom N2600 нетбук Gateway LT4004U замечен в продаже: Аппарат оснащается CPU Atom N2600

    23:252

    Apple вынудила Pegatron отказаться от выпуска ультратбуков ASUS: Ультрабуки ASUS Zenbook слишком похожи на Apple MacBook Air

    22:2472

    Цены на ультрабуки понизятся до привлекательного уровня не раньше, чем в будущем году : Чтобы снизить цены на ультрабуки, производителям придется жертвовать прибылью

    21:455

    Процессор Core i7-3820 (Sandy Bridge-E) замечен в японской рознице: Модель Core i7-3820 еще не представлена официально, но ее уже можно купить

    20:256

    Анонсирован планшет Samsung Galaxy Tab 2 с ОС Android 4.0: Цены на модели Samsung Galaxy Tab 2 с Wi-Fi в Европе стартуют с 420 евро

    20:0120

    Графическое ядро процессоров Intel Haswell будет поддерживать DirectX 11.1: В платах для Haswell цифровые видеовыходы будут подключены к процессору

    19:1412

    Платформа MediaTek MT6575 предназначена для смартфонов начального и среднего уровня с ОС Android 4.0: MediaTek относит MT6575 к третьему поколению платформ для недорогих смартфонов

    18:414

    Dictionary - Merriam-Webster 1.3 для Android — один из самых популярных словарей: Главная особенность приложения — поддержка голосового поиска

    18:04

    Claystone Launcher 1.19 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    17:59

    «За рулем» 1.1.0 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    17:58

    Perfect Downloader 3.0 — универсальный менеджер загрузок для iOS: Программа поддерживает сохранение данных с самых популярных сайтов в Интернете

    17:56

    Tweetbot 2.0 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    17:51

    FBReaderJ 1.3.7 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    17:48

    «ВКонтакте» 2.2 для iOS поддерживает отправку видео на стену: Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    17:43

    Новая версия картографического приложения TrekBuddy 1.0.23 для J2ME: Утилита дает возможность следить за положением пользователя по карте, определять текущие координаты, а также выполнять ориентирование на местности

    17:36

    Picture Effect Magic 2.4 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    17:34

    Perfect Keyboard 1.3.8 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    17:323

    В китайских магазинах началась конфискация планшетов Apple iPad: Проиграв спор с законным владельцем торговой марки, Apple потеряла право продавать планшеты iPad

    17:0790

    TrueCaller 2.75 для Symbian поддерживает русский язык: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    16:55

    Обновление быстрого клиента TwimGo 3.3.1 для Symbian Belle : TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    16:51

    Evernote Hello 1.1 поддерживает русский язык: Evernote Hello основан на трех фундаментальных способах запоминания, которыми пользуется наш мозг

    16:48

    AndExplorer 2.2 — файловый менеджер для Android: Прямо из программы можно открывать файлы с ассоциированными приложениями — HTML, MP3

    16:37

    Появились подробности об APU AMD Trinity A10-5800K, A10-5700, A8-5600K, A8-5500, A6-5400K и A4-5300: Первый APU AMD Trinity выйдут во втором квартале

    14:5025

    Четырехъядерный смартфон HTC Endeavor будет представлен 26 февраля: HTC уже получила заказы на Endeavor от мобильных операторов

    14:204

    Sigma позаботится о тех, кто недавно купил камеру SD1 по высокой цене: Sigma пока не планирует выпуск собственной беззеркальной системы

    13:5910

    Deskman v.11.2.1 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    13:15

    R-Studio v.5.4 Build 134577 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    12:40

    Прием заказов на процессоры Intel Core i3-550 и i3-560 будет прекращен 29 июня: Intel готовится к выпуску 22-нанометровых процессоров

    12:115

    Anti Trojan Elite v.5.5.9 - антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров из Windows: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров\

    12:05

    SeaMonkey v.2.7.1 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    11:30

    BurnAware v.4.6 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    10:55

    PicPick v.3.1.2 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    10:20

    OpenGL Extension Viewer v.4.05 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    09:45

    Вышла мобильная версия OneNote для Android: Электронная записная книжка для Android

    09:10

    В Сети появились снимки смартфона LG Fantasy E740: Анонс LG Fantasy E740 ожидается в текущем квартале

    09:005

    «Лаборатория Касперского» продемонстрирует свои разработки на Mobile World Congress 2012: «Лаборатория Касперского» на Mobile World Congress 2012

    08:35

    «Доктор Веб»: обнаружены первые эксплойты для Mac OS X: Обнаружены уязвимости для платформы Mac OS X

    08:002

    Планшет Oregon Scientific MEEP! предназначен для детей от шести лет: Планшет Oregon Scientific MEEP! работает под управлением Android

    08:003

    В Сети появились уточненные характеристики и данные о ценах видеокарт AMD Radeon HD 7750 и 7770: Официальный дебют 3D-карт ожидается 15 февраля

    01:5814

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