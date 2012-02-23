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    23 февраля 2012

    QNAP представит обновленную линейку сетевых хранилищ на CeBIT 2012: Линейка Turbo NAS за прошедший год пополнилась тремя сериями устройств

    22:204

    Для снижения стоимости ультрабуки на Ivy Bridge тоже будут оснащаться гибридными накопителями: До конца года ультрабуки с гибридными накопителями могут подешеветь до $600-700

    21:3215

    Док Century CROS2EU3CP имеет функцию клонирования накопителей с интерфейсом SATA : К хосту стыковочная станция Century CROS2EU3CP подключается по интерфейсу USB 3.0 или eSATA

    21:30

    Основой смартфона LG Optimus 4X HD с дисплеем размером 4,7 дюйма стала связка NVIDIA Tegra 3 и Android 4.0: Появление LG Optimus 4X HD на европейском рынке намечено на второй квартал

    20:5119

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android с бесплатным трафиком: Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    20:091

    VIA представила первую в мире плату Mini-ITX с четырехъядерным процессором : Одновременно представлены две модели — VIA EPIA-M900 и VIA EPIA-M910

    20:0517

    AutoKiller Memory Optimizer 7.3 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    20:03

    Процессоры на ядре ARM Cortex-A9 MPCore, выпускаемые GLOBALFOUNDRIES по нормам 28 нм, будут работать на частотах до 2 ГГц: Готовы IP физического уровня для оптимизации ARM Cortex-A9 MPCore под 28-нанометровый техпроцесс GLOBALFOUNDRIES SLP HKMG

    19:082

    Genusion и ROHM договорились о выпуске флэш-памяти B4-Flash: Соглашение предусматривает выпуск БИС и других продуктов со встроенной памятью B4-Flash

    18:42

    QQ Browser 2.7 - шустрый браузер для Android: В программе имеется панель с набором ярлыков для быстрого перехода к избранным сайтам, а также отображаются ссылки на наиболее посещаемые ресурсы

    17:41

    Root Explorer (File Manager) 2.19 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    17:372

    AdAway 1.27 — блокировка рекламы и спама на Android: Программа периодически обновляет данные, используя открытые базы данных IP адресов спамеров

    17:333

    Documents To Go 4.0.8 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    17:29

    В NVIDIA придумали новое название для технологии vSMP : Новое название будет понятнее для покупателей, надеются в NVIDIA

    15:5512

    В недорогом корпусе Cooler Master Elite 372 можно установить семь вентиляторов: Рекомендованная цена новинки примерно равна 40 евро

    15:153

    В ядре AMD Piledriver, рассчитанном на частоты более 4 ГГц, применена принципиально новая технология синхронизации: AMD лицензировала разработку Cyclos Semiconductor

    14:4423

    NVIDIA продолжает быстро терять рынок графических решений: Аналитики Jon Peddie Research подвели итоги квартала на рынке графических решений для ПК

    13:2521

    Шведская компания Neonode запатентовала «разблокировку движением пальца» за три года до Apple: Патент Apple может быть признан недействительным

    12:4060

    Вышел Skitch 1.03 для iPad: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    12:39

    ZTE пополняет семейство смартфонов моделью Mimosa X на платформе NVIDIA Tegra 2: Новинка оснащена модемом NVIDIA Icera 450

    12:252

    В планшетном компьютере eden TAB ET-701 под управлением Android используется процессор Samsung: Samsung S5PC210 построен на ядре ARM Cortex-A9 и снабжен двумя вычислительными ядрами частотой 1,2 ГГц

    12:205

    GIGABYTE предложила использовать с планшетами S1080 и S1081 стыковочную станцию D1080: Цена «вопроса» — $169

    12:10

    Ассортимент Team Group пополнился двухканальными наборами модулей памяти Xtreem LV DDR3-2800: Модули Team Xtreem LV DDR3-2800 характеризуются задержками CL11-14-14-31

    11:504

    aTypo Picture 3.47 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    11:36

    Intel может скомпенсировать задержку Ivy Bridge снижением цен: Ощутят ли снижение цен на Ivy Bridge покупатели ультрабуков?

    11:3413

    IP Cam Viewer Basic 4.3.7 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    10:35

    Из базового кристалла Ivy Bridge можно будет получить четыре основные конфигурации: По общей компоновке чип Ivy Bridge похож на Sandy Bridge

    10:256

    Scythe представит процессорный охладитель Katana 4 на выставке CeBIT 2012: Кроме того, на выставке будут показаны новые цифровые усилители Scythe

    10:001

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.1.0.47 для Android и Windows Mobile: В нем реализован ряд улучшений

    09:41

    Низкопрофильный процессорный охладитель Noctua NH-L12 можно использовать с одним или двумя вентиляторами: В конфигурации с 92-миллиметровым вентилятором высота Noctua NH-L12 равна 66 мм

    09:007

    SanDisk освоила выпуск самых маленьких в мире чипов флэш-памяти плотностью 128 Гбит: Одновременно налажен выпуск похожих чипов плотностью 64 Гбит

    08:003

    Fujitsu привезет на Mobile World Congress 2012 четырехъядерный смартфон: Прототип изделия был показан на выставке CES 2012 в начале года

    00:423

    Cистемная плата ZOTAC ZT-H67D3 рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA1155: Системная плата ZOTAC ZT-H67D3 типоразмера microATX относится к массовому сегменту

    00:134

    Новая версия Maxthon Mobile 2.4.6 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    00:07

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