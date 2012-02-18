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    18 февраля 2012

    Ericsson завершила продажу своей доли в СП Sony Ericsson: СП Sony Ericsson превратилось в Sony Mobile Communications

    23:383

    Серию контроллеров SAS HighPoint Rocket 2700 открыли модели Rocket2722 и Rocket2720SGL: Карты Rocket2722 и Rocket2720SGL имеют по два порта mini-SAS

    23:172

    Специалисты MicroCHIPS успешно испытали на людях имплантируемый чип: Устройство для регулярной доставки лекарств избавляет больных от постоянных инъекций

    21:2421

    В будущем ультрабуки могут стать толще и дороже: Ультрабуки станут трансформируемыми и обзаведутся сенсорными экранами

    17:2042

    Анонсированы варианты объектива Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM для камер Sony и Pentax: Новые варианты стоят столько же, сколько варианты для камер Canon, Nikon и Sigma

    15:103

    Производители памяти DRAM осторожно наращивают объемы выпуска: В целом за год мировой рынок DRAM вырастет на 30%

    14:474

    В чипсетах Intel Lynx Point не будет контроллера SATA 3 Гбит/с: Выход Lynx Point ожидается в первом полугодии 2013 года

    14:0917

    ПК на платформе ARM будут дешевле x86-совместимых ПК и могут победить в бюджетном сегменте, уверены аналитики Bernstein: Важную роль предстоит сыграть разработчикам ПО

    12:1458

    По подсчетам IDC, мировой рынок принтеров за квартал сократился на 4,5%, безоговорочным лидером остается HP: На рынке доминируют устройства, в которых используется струйный метод печати

    11:53

    Как выглядит Proview iPAD?: Помимо iPAD, Proview впускала и другие устройства семейства iFamily

    11:0818

    Решение ITC: Apple не нарушала патенты HTC : Спор между Apple и HTC является следствием растущей популярности смартфонов с ОС Android

    10:4017

    Разрешение экрана смартфона HTC Endeavor будет равно 1280 x 720 пикселей: Тип панели будет не AMOLED, как считалось ранее, а Super LCD

    01:0833

    В контроллере VIA для SSD найдет применение разработка Tensilica: VIA планирует выйти на рынок контроллеров для SSD

    00:433

    Слияние Micron и Elpida может изменить рынок DRAM: Вместе Micron и Elpida не только обойдут Hynix, но смогут поспорить с Samsung

    00:122

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