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    14 февраля 2012

    Ультрабуки первого поколения в марте-апреле подешевеют на 20-30%: Подешеветь могут также обычные ноутбуки и настольные системы

    23:006

    Elpida Memory испытывает «неопределенность» в своем будущем: Крупнейший японский производитель памяти типа DRAM не уверен, что сможет выжить

    22:541

    MEMS-микрофон Analog Devices ADMP504 характеризуется очень низким уровнем шума: Микрофоны ADMP504 уже доступны в серийных количествах

    21:18

    Технология CMOS продолжает вытеснять CCD в датчиках изображения: Лидером рынка датчиков изображения является компания Sony

    20:566

    Music PlayerPro 2.33 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    18:02

    Primadesk 1.8 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    17:53

    Карманный счетовод 1.1.1 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    17:471

    Screenshot It 3.31 поможет сделать скриншоты экрана смартфона: Программа поддерживает графические форматы jpg и png, а также содержит ряд полезных инструментов для быстрого редактирования картинок.

    17:39

    CameraPro (CameraX) 2.09 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    17:39

    Вышел переводчик Translate.Ru для iPad: Мобильное приложение работает на базе Translate.Ru API, поэтому для перевода необходимо подключение к Интернету.

    16:59

    Ноутбуки Samsung Series 9 с отделкой кристаллами Сваровски будут продаваться по телевизору: В сети QVC продажи стартуют завтра

    16:0726

    Толщина стильного Android-смартфона Panasonic SoftBank 102P составляет всего 7,8 мм: Аппарат оснащается двухъядерным CPU частотой 1 ГГц

    15:2515

    Серия блоков питания Enermax NAXN пополнилась устройством мощностью 650 Вт: Пополнение в самом доступном семействе блоков питания Enermax

    15:24

    Altair Semiconductor и AIÓNWireless сообщили о доступности первого в мире планшета с Windows 7 и поддержкой LTE : Поддержку LTE обеспечивает чипсет Altair FourGee-3100/6200

    15:141

    Новые ИС NXP GreenChip обеспечивают рекордный уровень энергосбережения: Контроллер GreenChip SPR TEA1716 призван обеспечить соответствие требованиям директивы EuP Lot 6

    14:505

    Samsung решает будущее собственного производства жидкокристаллических панелей: Samsung может сделать ставку на OLED

    14:0918

    Контроллер AREA RAIDJet SD-PESA3-2RL позволяет создать массив RAID из двух накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Низкопрофильная карта AREA RAIDJet SD-PESA3-2RL рассчитана на установку в слот PCI-Express 2.0 x1

    13:531

    Nokia представит на MWC 2012 смартфоны под управлением WP7 и Symbian, а также три телефона семейства Asha: Дебют новинок ожидается на официальном мероприятии 27 февраля

    13:2812

    AutoHotkey v.1.1.06.02 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    13:15

    Стереоскопическое изображение на мониторе LG D2500N-PN видно без специальных очков: В Японии монитор LG D2500N-PN можно будет купить уже в конце февраля

    12:538

    WinTools.net v.12.1.1 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:40

    GeIL собирается выйти на рынок SSD с сериями Zenith S2 и S3: Накопители GeIL Zenith S2 будут оснащены интерфейсом SATA 3 Гбит/с, Zenith S3 — SATA 6 Гбит/с

    12:31

    Ace Utilities v.5.2.5 - новая версия набора утилит для настройки ОС: Набор утилит для настройки ОС Windows

    12:05

    Опубликован результат AMD Radeon HD 7770 в тесте 3DMark 11 : Ожидается, что цена AMD Radeon HD 7770 не превысит $130

    11:3113

    FrostWire v.5.3.2 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    11:30

    Цены на HDD в текущем году до уровня прошлого года не опустятся: Производство жестких дисков все еще страдает от последствий наводнения

    11:0521

    Norman Malware Cleaner v.2012.02.14 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    10:55

    Видеокарты MSI на базе GPU AMD Radeon HD 7770 и 7750 замечены в предложении американского интернет-магазина: Компания предлагает оформить на них предварительный заказ по ценам $186 и $133 соответственно

    10:223

    CrystalDiskMark v.3.0.1c - тестовая программа для сравнительного анализа быстродействия жестких дисков компьютера: Тестовая программа для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера

    10:20

    Новая версия ЦУП Dr.Web AV-Desk: оплачивать услугу стало еще удобнее: «Доктор Веб» сообщает о выходе новой версии Центра управления подпиской интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk

    09:45

    Слух: на MWC 2012 Nokia представит смартфон Lumia 730 под управлением Windows Phone Tango: Аппарат получит камеру разрешением 8 Мп

    09:132

    Словари Slovoed для Android полностью совместимы с приложением FBReader: Программа FBReader для Android получила возможность оперативно переводить незнакомые слова с помощью мобильных словарей Slovoed

    09:10

    Новый бэкдор следит за пользователем через его веб-камеру: Троянец перехватывает изображение с подключенной к инфицированному компьютеру веб-камеры

    08:351

    LG Optimus 3D 2 окажется тоньше и легче предшественника: Толщина смартфона уменьшится с 11,9 до 9,8 мм

    08:013

    "Авиа и ЖД" - новое приложение для поиска билетов для iPhone: Просмотр в режиме реального времени все предложения на авиарейсы и железнодорожные поезда до любого места назначения

    08:00

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