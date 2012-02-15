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    15 февраля 2012

    Advantech ARK-1120 – миниатюрный промышленный ПК на платформе Intel Atom: Изделие оснащается процессором Atom N455 с пассивной системой охлаждения

    23:453

    Твердотельный накопитель OCZ Z-Drive R4 CloudServ объемом 16 ТБ устанавливается в слот PCI Express : В накопителе OCZ Z-Drive R4 CloudServ используется флэш-память типа MLC NAND и контроллеры SandForce

    22:5720

    Корпус LanCool PC-K56N стоит $99: В корпусе LanCool PC-K56N помещаются 3D-карты длиной до 415 мм

    19:1411

    LaCie оценивает внешний накопитель 2big Thunderbolt объемом 6 ТБ в $799: Начались продажи накопителей LaCie 2big Thunderbolt объемом 4 и 6 ТБ

    18:554

    Cosina показала объективы Voigtländer COLOR-SKOPAR 28/2.8 SLIIN Aspherical и HELIAR CLASSIC 75/1.8 SLIIN для камер Canon и Nikon: Сведений о дате начала продаж и цене новинок Cosina пока нет

    16:318

    SanDisk начинает поставки твердотельных накопителей Extreme SSD объемом 120 и 240 ГБ: Позже появится модель SanDisk Extreme SSD объемом 480 ГБ

    12:1211

    MSI оснащает 3D-карты серии Radeon HD 7700 системами охлаждения с двумя вентиляторами и разгоняет их: 3D-карты MSI R7770-2PMD1GD5/OC и R7750-PMD1GD5/OC разогнаны в заводских условиях

    11:509

    Компоненты 3D-карт ASUS HD 7770 работают на повышенной частоте: 3D-карты ASUS HD 7770 DirectCU и HD 7750 оснащены фирменными охладителями

    11:302

    Представлены 3D-карты серии PowerColor HD7700: Модель PowerColor HD7750 отличается от референсного образца системой охлаждения

    11:153

    3D-карты AMD первыми в мире преодолели гигагерцовую отметку — представлена серия AMD Radeon 7700: В активе AMD — четыре модели 3D-карт на 28-нанометровых GPU

    11:0574

    SanDisk выпускает высокопроизводительные SSD X100 объемом до 512 ГБ: SSD SanDisk X100 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    11:005

    В охлаждающей подставке для ноутбуков Cooler Master NotePal X3 установлен 200-миллиметровый вентилятор : Стоит подставка Cooler Master NotePal X3 $40

    10:001

    SDG Systems комплектует защищенный планшет Trimble Yuma ценой $3650 ОС Ubuntu и Windows 7: В планшете используется процессор Intel Atom Z530

    09:5315

    Американские и европейские антимонопольщики дали добро Google на покупку Motorola Mobility: Сделка на 12,5 млрд. долларов стала крупнейшей в истории Google

    09:003

    Процессор Intel Atom N2800 прописался в нетбуке Toshiba Dynabook N301: Аппарат поддерживает технологию WiDi и оснащается акустической системой Harman Kardon

    08:348

    Apple ищет поставщиков комплектующих для iPad с недорогим экраном : Apple рассматривает возможность расширения ассортимента планшетов

    08:0023

    Флагман карт памяти Transcend Ultimate 600Х имеет емкость 64 ГБ и ориентирован на запись видео: Новинка соответствует спецификации Video Performance Guarantee

    07:301

    HP представляет первую в мире рабочую станцию моноблочной компоновки с 27-дюймовым экраном: В конфигурацию HP Z1 можно графический процессор NVIDIA Quadra

    07:0016

    Из AMD ушел главный инженер графического подразделения: Временно обязанности Эрика Демерса будет исполнять Марк Пейпермастер

    04:3011

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