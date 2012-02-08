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    8 февраля 2012

    Китайский суд наложил на Apple многомиллионный штраф и дал шанс договориться с владельцем марки iPad: Если Apple и Proview Technology не договорятся, продажи iPad в Китае будет запрещены

    21:5848

    Thermaltake улучшила схемотехнику флагманских блоков питания Smart SP-850M и SP-750M: Передовые представители не самого передового семейства

    21:505

    Панель управления контроллера вентиляторов Scythe Kaze Master Flat Fan прикрыта декоративной крышкой: Контроллер Scythe Kaze Master Flat Fan рассчитан на установку в отсек типоразмера 5,25 дюйма

    21:208

    Ассортимент AMD пополнили две модели процессоров Athlon II X4 в исполнении FM1 — Athlon II X4 638 и 641: Процессоры Athlon II X4 638 и 641 не имеют встроенного GPU

    19:562

    ECS использует в своем компактном ПК BR95IIX процессоры Intel Core i5 и i7: Устройство оснащается двумя портами интерфейса USB 3.0

    18:431

    Rambus и NVIDIA подписали лицензионное соглашение: во что обошелся пятилетний мир?: Соглашение между Rambus и NVIDIA охватывает «широкий круг интегральных схем»

    18:2510

    В SSD ATP Velocity SI Pro используется флэш-память типа SLC NAND: Накопители ATP Velocity SI Pro оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    17:48

    Nokia полностью откажется от сборки телефонов в Европе: Компания сокращает 4000 рабочих мест

    17:2825

    В 2013 году выйдет 28-нанометровый APU AMD Temash с TDP 2 Вт: Маломощные процессоры Intel и AMD пока не смогут конкурировать с процессорами ARM по цене, уверены производители ноутбуков

    15:5210

    LG готовит смартфон Optimus Vu, который составит конкуренцию Samsung Galaxy Note: Аппарат по предварительной информации получит двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц

    15:3914

    В семейство Cavium OCTEON III вошли процессоры с 48 ядрами MIPS64, рассчитанные на частоту 2,5 ГГц: Пропускная способность Cavium OCTEON III превышает 100 Гбит/с

    15:044

    Origin PC объявляет о выпуске системы жидкостного охлаждения Frostbyte 360: Frostbyte 360 доступна в составе собираемых на заказ компьютеров Origin PC Genesis

    14:363

    Появилось фото и предварительные спецификации смартфона Nokia 801 под управлением Symbian: Аппарат, предположительно, получит процессор частотой 1,4 ГГц

    14:1914

    Защищённая камера Olympus Tough TG-820 iHS получила CMOS-датчик с обратной засветкой: Корпус устройства пыле- и водонепроницаем, выдерживает падения и нагрузки до 100 кг

    14:059

    Мышь Logitech Touch Mouse M600 имеет сенсорную поверхность: Продажи Logitech Touch Mouse M600 стартуют в США и Европе в текущем месяце по цене $70

    13:4713

    Компактный «суперзум» Olympus SZ-31MR iHS оснащён объективом с ЭФР 25-600 мм: Модель SZ-31MR iHS получила возможность съёмки видео высокой чёткости в формате 1080p/30

    13:303

    Hitachi GST первой начинает поставки корпоративных SSD на базе 25-нанометровой памяти SLC NAND — Ultrastar SSD400S : При последовательном чтении накопители Ultrastar SSD400S развивают скорость до 536 МБ/с

    13:287

    WinLock v.5.36 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    13:15

    Аппаратно-программное решение EMC VFCache предназначено для повышения производительности хранилищ данных: VFCache формирует дополнительный уровень связи хранилища и сервера

    13:111

    ProgDVB v.6.83.1 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    12:401

    Серию цифровых камер Olympus OM-D открыла модель E-M5: Новинка попадает под категорию беззеркальных камер со сменными объективами

    12:3018

    MemInfo v.3.1 - бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти: Бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти

    12:05

    Roccat готовит к выпуску игровую мышь Savu: Манипулятор спроектирован с учетом потребностей любителей игр разных жанров

    11:473

    DesktopOK v.2.85 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    11:30

    Организация USB-IF назвала первую камеру, получившую сертификат SuperSpeed USB: Первую камеру, получившую сертификат SuperSpeed USB, создали специалисты Nikon

    11:004

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.1.4 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:55

    WinContig v.1.05 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    10:20

    Объективы Canon EF 24mm f/2.8 IS USM и EF 28mm f/2.8 IS USM оснащены стабилизаторами изображения: Цены объективов Canon EF 24mm f/2.8 IS USM и EF 28mm f/2.8 IS USM равны $849 и $799 соответственно

    10:006

    Online Armor Free v.5.5.0 - бесплатный персональный брандмауэр для Windows: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    09:45

    Доступный корпус Cooler Master Elite 361 может быть установлен как вертикально, так и горизонтально: Ориентировочная цена изделия - $40

    09:3610

    Ad-Aware v.10.0 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    09:101

    В серию блоков питания Zalman GT вошли модели мощностью 500, 600 и 700 Вт: Блоки питания ZM500-GT, ZM600-GT и ZM700-GT оснащены фиксированными кабельными системами

    09:004

    PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1026 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    08:35

    AVADirect комплектует ноутбук Clevo P270WM процессорами Sandy Bridge-E: Стоимость лэптопа в базовой модификации - $3000

    08:2014

    Microsoft за безопасный интернет: Microsoft уже второй год подряд проводит крупнейшее международное исследование, измеряющее показатели и динамику осведомлённости взрослых и детей о проблеме онлайн-безопасности

    08:003

    Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM пришел на смену модели EF 24-70mm f/2.8L USM: Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM относится к профессиональному сегменту и стоит $2299

    08:0017

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