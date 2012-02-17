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    17 февраля 2012

    Samsung начинает продажи высокоскоростных карт формата SD и microSD объемом до 32 ГБ: Серии High Speed и Plus Extreme Speed пополнились 14 моделями

    23:222

    Игровая мышь Sharkoon DarkGlider будет представлена на выставке CeBIT: Манипулятор верхнего сегмента рассчитан на правшей

    22:032

    Объем флэш-памяти SSD Silicon Power Extreme E25 варьируется от 64 до 256 ГБ: Максимальная скорость передачи данных, демонстрируемая SSD, достигает 278 МБ/с

    20:301

    HTC представит на MWC 2012 смартфоны One X, One S, One V и One XL: Из всей четверки пока лишь HTC One XL является «темной лошадкой»

    18:59

    До конца квартала AMD представит восьмиядерный процессор FX-8140 с TDP 95 Вт: Планируется также выпуск моделей FX-6120 и FX-4150

    17:1216

    За неимением гербовой, пишем на простой: NVIDIA ответит на выход Radeon HD 7770 выпуском GeForce GTX 560 SE на 40-нанометровом GPU GF114: Цена NVIDIA GeForce GTX 560 SE будет менее $200

    15:1729

    Во втором квартале ожидается выход процессора Intel Atom Z2610: Референсный дизайн на Atom Z2610 будет рассчитан на Android 4.0

    14:503

    3D-карты серии AMD Radeon HD 7800 тоже выйдут до появления первых 28-нанометровых GPU NVIDIA: Отставание NVIDIA не должно ударить по экономическим показателям компании слишком сильно

    14:2515

    Process Explorer v.15.13 - качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    14:253

    Внешние накопители Buffalo MiniStation HD-PZU3 в усиленном исполнении оснащены интерфейсом USB 3.0: Продажи моделей объемом 500 ГБ и 1 ТБ начнутся в середине марта

    14:07

    Ashampoo UnInstaller v.4.22 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    13:50

    Free Ringtone Maker v.2.1.0.398 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:152

    AppliedMicro начинает серийные поставки первых в отрасли транспондеров с мультиплексированием 100G OTN: Транспондеры с мультиплексированием способны объединять в любой комбинации сигналы 10G и 40G

    12:57

    FBackup v.4.6.261 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:40

    «Флэшки» Green House GH-UFI-XSA: память типа SLC NAND в металлическом корпусе: В серию Green House GH-UFI-XSA вошли модели объемом от 128 МБ до 8 ГБ

    12:2310

    ACUBE MViewer MV103 превращает один выход DVI в три: C помощью MViewer MV103 можно подключить к одному выходу 3D-карты до трех мониторов

    12:071

    DriverMax v.6.16 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    12:05

    Blender v.2.62 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    11:30

    Core FTP v.2.2.1725 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    10:55

    MVSoft PC Information v.2.6.1.6 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    10:20

    «1С-Битрикс» предлагает новые готовые решения для быстрого запуска онлайн-продаж: Компания «1С-Битрикс» выпустила три новых «коробочных» интернет-магазина

    09:451

    Amazon по итогам квартала стала крупнейшим поставщиком планшетов после Apple : В 2011 году было выпущено 65,2 млн. планшетов

    09:145

    Новые возможности MyChat: удаленное управление через корпоративный мессенджер: Вышла новая версия MyChat

    09:10

    Sapphire увеличивает частоту GPU Radeon 7770 до 1150 МГц, оснащает карту оригинальным кулером: Не тормози, TriXX-ни

    09:008

    eToken совместим с СЗИ «Страж NT»: Завершении совместных испытаний электронных ключей eToken и системы защиты информации от несанкционированного доступа «Страж NT»

    08:35

    abc Notes создает листочки для заметок на экране iPhone и iPad: Теперь пользователи могут создавать записи и списки дел на виртуальных липких листочках, которые, подобно бумажным стикерам, "наклеиваются" на экран iPhone и iPad

    08:00

    В термоинтерфейсе MAINGEAR EPIC T1000 используется эффект изменения фазового состояния вещества: MAINGEAR EPIC T1000 для процессоров Intel LGA 1155/1156 и AMD стоит $20

    08:006

    iKey SB-101 — тонкая клавиатура в усиленном исполнении с подсветкой: Корпус клавиатуры iKey SB-101 герметичен, а клавиши изготовлены из резины

    07:006

    Samsung, возможно, представит на MWC 2012 десятидюймовый планшет Galaxy Note: Новинка также будет поддерживать перьевой ввод

    01:4613

    Процессор Core i7-3820 стоимостью $294 появился в каталоге Intel : Самая доступная модель Sandy Bridge-E стала реальностью

    00:4733

    I-O Data оснастила мониторы LCD-AD202X и LCD-MF222E светодиодной подсветкой: Стоимость новинок — $200 и $240 соответственно

    00:43

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