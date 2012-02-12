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    12 февраля 2012

    Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy Mini 2 (GT-S6500), который придет на смену Galaxy Mini: Смартфон получит процессор частотой 800 МГц

    23:078

    AMD комплектует 3D-карты AMD Radeon HD 7700 таблетками «для разгона»: AMD Radeon HD 7770 будет первой в мире 3D-картой с тактовой частотой GPU 1 ГГц

    22:4930

    Apple подает в суд на Samsung, утверждая, что в устройстве Galaxy Nexus нарушены четыре патента: Истец требует запретить продажи устройств Galaxy Nexus

    21:3045

    Olympus добавляет в планы развития системы Micro Four Thirds два светосильных объектива и вспышку: На выставке CP+ компания Olympus показала макеты объективов с фокусными расстояниями 75 и 60 мм

    16:417

    В микрофоне Lauten Audio Atlantis FC-387 за $1599 предусмотрен выбор диаграммы направленности: В микрофоне Lauten Audio Atlantis FC-387 также предусмотрен выбор коэффициента усиления и тембра

    16:0728

    Android-смартфон Acer CloudMobile удостоился награды еще не будучи официально представленным: Официальная премьера смартфона состоится на выставке Mobile World Congress 2012

    15:1016

    Samsung комплектует ноутбук NP700G7C процессором Ivy Bridge и 3D-картой NVIDIA GeForce GTX 675M: Цена лэптопа в США - $1700

    14:0616

    Alesis AmpDock превращает iPad в гитарный процессор: Цена AmpDock названа равной $299

    12:5510

    Genius назвала игровую мышь Maurus «волком в овечьей шкуре»: Новинка ориентирована на игроков жанра FPS

    12:517

    Barnes & Noble может выиграть в патентном споре с Microsoft: Microsoft настойчиво принуждает производителей, использующих ОС Google Android, к выплате лицензионных платежей

    11:305

    UMC осваивает 28-нанометровую технологию с опережением графика: Выпуск 28-нанометровой продукции в ограниченных объемах будет налажен во втором-третьем квартале

    09:002

    Еврокомиссар по вопросам конкуренции предупредил производителей о недопустимости злоупотребления патентными исками: Комиссия имеет право наложить штраф в размере до 10% от мирового оборота компании

    08:0029

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