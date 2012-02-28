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    28 февраля 2012

    MWC 2012: Acer показала свой флагманский смартфон CloudMobile: Аппарат построен на однокристальной платформе Qualcomm MSM8260

    23:585

    Новые мобильные приложения для чтения Рамблер-новостей: Вышли обновленные версии мобильных приложений для платформ iOS, Android и Java

    22:51

    Kaspersky Tablet Security — защита для Android-планшетов : Новый продукт защищает от вредоносного и мошеннического ПО, обеспечивает безопасность пользователя при работе в Сети и неприкосновенность личных данных даже в случае утери или кражи устройства.

    22:431

    MWC 2012: Intel раскрывает планы развития Medfield и представляет однокристальные системы Atom Z2460, Z2580 и Z2000: Компания Intel настроена завоевать рынок мобильных платформ

    19:5916

    MWC 2012: HTC официально вывела в свет смартфоны One X, One XL и One S: HTC One XL и One S построены на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon S4

    19:47

    Игровая мышь ROCCAT Savu получит оптический датчик разрешением 4000 dpi: Компания планирует показать новинку на CeBIT 2012 и начать продажи в мае

    19:106

    XSPC разработала водоблок для графических ускорителей Radeon HD 7970 и HD 7950: Видеокарта с установленным водоблоком занимает один слот в корпусе ПК

    18:40

    MWC 2012: HTC представила бюджетный смартфон One V: Создатели наделили смартфон CPU Qualcomm Snapdragon S2 частотой 1 ГГц

    18:1215

    MWC 2012: представлены платформы Broadcom для смартфонов с ОС Android 4.0 — BCM21654G, BCM28145 и BCM28155 : В состав платформ вошли одноядерные и двухъядерные процессоры

    18:033

    MWC 2012: Sony Mobile представила смартфоны Xperia U и Xperia P: Оба смартфона построены на SoC ST-Ericsson NovaThor U8500

    17:0810

    Ультрабук ASUS Zenbook UX21 Rose Gold дебютировал на подиуме для моделей: Для премьеры модного компьютера выбрана неделя моды в Милане

    16:209

    Elpida подала заявление о защите от кредиторов, сумма долга — 5,6 млрд. долларов: Партнеры не пришли на помощь последнему японскому производителю DRAM

    15:233

    Вышла Opera Mini 7.0 для iPhone и iPad : Последний релиз добавляет больше возможностей для настройки Экспресс-панели

    15:012

    MWC 2012: фотографии смартфона Panasonic Eluga: Модель предназначена специально для европейского рынка

    14:559

    SAPPHIRE представила пассивно охлаждаемый вариант видеокарты Radeon HD 7750: В каталоге производителя новинка получила обозначение HD 7750 ULTIMATE

    14:0820

    Sony выпустила пять новых компактных камер линейки H-Series с большим оптическим зумом: Самым большим из них, 30-кратным, обладает камера DSC-HX200V

    13:052

    NZXT анонсирует набор кабелей премиум-класса: Новая версия комплекта кабелей предоставляет все необходимое для постройки нового ПК

    13:0021

    Контроллеры сенсорного ввода Cypress TMA140 несут мультитач в недорогие телефоны: В моделях семейства TMA140 используется эксклюзивная технология Cypress Charger Armor

    12:29

    Ассортимент Super Talent пополнился четырехканальными модулями памяти DDR3 RDIMM объемом 8 и 16 ГБ: Модули памяти W13RB8G4S и W10RС16G4S рассчитаны на частоты 1066 и 1333 МГц

    09:301

    MWC 2012: Huawei укрепила линейку смартфонов Ascend моделями Ascend D quad XL и Ascend D1: Huawei Ascend D quad XL полностью построен на агрегатах Ascend D quad, а Ascend D1 отличается иной SoC

    09:2719

    AMD выпускает процессоры FX-6200 и FX-4170, снижает цены на FX-8120 и FX-6100: Флагман линейки, AMD FX-8150, стоит, как и прежде, $245

    09:0026

    MWC 2012: LG показала смартфоны Optimus L7, L5 и L3: LG Optimus L7 и L5 управляются ОС Android 4.0, младшая модель - Android 2.3

    08:542

    Значительные скидки на iPad 2 в американской рознице указывают на скорый выход iPad 3: Розничные продавцы предлагают скидки в размере $50-70

    08:3039

    Отчет JPR подтверждает: позиции NVIDIA на рынке дискретных графических решений остаются незыблемыми: Годовой объем рынка 3D-карт оценивается в 14,9 млрд. долларов

    08:1513

    Разрешение датчика изображения Samsung S5K3H7 формата 1/3,2 дюйма равно 8 Мп: Датчик изображения Samsung S5K3H7 предназначен для сотовых телефонов высокого класса

    08:003

    Специалисты Cypress первыми создали однослойный сенсор, способный распознавать несколько одновременных прикосновений: Сенсор SLIM позволит добавить мультитач в недорогие телефоны

    07:304

    Cavium NITROX III XL CNN35XX-NHB — первые в мире адаптеры, способные выполнять миллион транзакций SSL в секунду: Новинка Cavium предназначена для виртуализированных вычислительных центров и «облаков»

    07:001

    Microsoft Photosynth появится на Windows Phone 7?: Официальных комментариев пока нет

    02:08

    Skype для Windows Phone уже можно скачать: Правда, пока что речь идет только о бета-версии, а финальный релиз ожадается в апреле

    02:063

    MWC 2012: вышла Opera Mobile 12 с поддержкой WebGL: Главное нововведение релиза — поддержка технологии WebGL

    02:04

    MWC 2012: Opera Mini Next упрощает доступ к социальным сетям: Второе нововведение — возможность использования неограниченного числа сайтов на Экспресс-панели.

    02:01

    MWC 2012: Adobe Photoshop Touch для iPad 2: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    02:00

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