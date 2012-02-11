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    11 февраля 2012

    Silicon Power увеличивает объем карточек microSDHC Class 6 до 32 ГБ: Карточка поддерживает средства защиты контента CPRM и SDMI

    23:26

    Cosina представила объективы Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLIIN, ULTRON 40mm F2 SLIIN Aspherical и COLOR-SKOPAR 20mm F3.5 SLIIN Aspherical: Компания Cosina обновила объективы марки Voigtlander для камер Nikon

    20:127

    Процессорная система охлаждения Thermalright Silver Arrow SB-E поместится не во всяком корпусе : Начат прием предварительных заказов на Thermalright Silver Arrow SB-E по цене 78 евро

    17:4735

    До конца 2013 года Sony планирует иметь в своем ассортименте 15 объективов для камер NEX: Sony представила на выставке CP+ план выпуска объективов с байонетом E-mount

    15:553

    SolidGear выпускает карты памяти XQD и обещает выпустить переходник SD-XQD: Пока высокоскоростные карты памяти формата XQD поддерживает только одна камера — Nikon D4

    13:153

    ChocoMouse — мышь для сладкоежек: К компьютеру мышь ChocoMouse подключается по интерфейсу USB

    12:5012

    Планшет Amazon Kindle Fire с девятидюймовым экраном может выйти в середине года : Аналитик компании Pacific Crest повысил прогноз объема продаж планшетов Amazon

    12:35

    Apple надеется, что сотрудничество с Qualcomm защитит ее от обвинений Motorola : Apple подает в США иск против Motorola Mobility

    09:0042

    PowerColor выпускает 3D-карту Radeon HD 7970 с системой охлаждения с двумя 92-миллиметровыми вентиляторами: Компоненты PowerColor Radeon HD 7970 работают на референсных частотах

    08:0010

    AMD обновит серию процессоров Opteron 6200 шестью моделями: Список новинок включает модели Opteron 6208, 6224, 6242, 6266 HE, 6280 и 6286 SE

    00:204

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